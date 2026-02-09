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[Catsuka] Téléchat : Compte Youtube officiel !
Films & Séries
Hop ! Un petit article pour vous signaler cette news que je viens de voir sur la page Facebook de Catsuka ! La série culte de Roland Topor et Henri Xhonneux possède désormais sa chaîne Youtube officielle, avec déjà toute la 1ere saison disponible remasterisée en HD !


Téléchat : Compte Youtube officiel avec déjà la Saison 1
(+ nouveaux petits épisodes sur Instagram)

Le 1er Septembre 2026 à 20h30 par Tsuka



En cette semaine de rentrée des classes, j'avais envie de faire un cadeau à tous les vieux enfants qui comme moi ont grandi dans les années 80 en France : la série "Téléchat" se dote d'un compte Youtube officiel (pour l'instant passé totalement inaperçu), avec déjà la saison 1 intégralement en ligne gratuitement (78 épisodes).

Diffusée de 1983 et 1986 sur Antenne 2 en France (et aussi sur la RTBF en Belgique), cette série jeunesse de pas moins de 234 petits épisodes était une sorte de parodie de plein de choses de l'époque (à commencer par un pastiche des journaux télévisés). Un programme qui je pense a marqué tous ceux qui ont pu le voir à l'époque. Au point même, comme j'ai pu souvent l'observer, de générer des souvenirs quasi épidermiques à la simple évocation du mot "Téléchat" dans une conversation : il y a ceux qui ont été traumatisés, et ceux qui adoraient (voire les deux en même temps ;-).

Moi, j'adorais, justement car c'était étrange, amusant, décalé, et parfois malaisant. Et je suis certain que cette série a participé inconsciemment à mon ouverture sur des oeuvres très différentes.
Surtout que comme beaucoup, en grandissant, j'ai compris que Téléchat avait été créé par Roland Topor et Henri Xhonneux, deux auteurs pas forcément d'un évident premier choix pour se voir confiés un programme jeunesse (si vous avez vu "Marquis", et/ou une magnifique expo Topor il y a quelques années à la BNF, vous comprendrez). Chapeau au passage à feu Jacqueline Joubert, directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2, pour avoir opéré à l'époque ce choix assez inédit.

Pour l'instant pas du tout médiatisé/identifié (50 abonnés; à peine quelques dizaines de vues sur chaque vidéo), ce compte Youtube a été lancé en juillet par YC Aligator-Film, le studio belge (fondé en 1971) à l'origine de la production de cette série (franco-belge, donc).

Mieux encore, j'ai pu découvrir un teaser (https://www.instagram.com/p/DctnAQYK9Ve/) posté hier qui annonce un retour de Téléchat sous la forme de nouvelles petites capsules vidéos qui seront publiées sur le compte Instagram du studio YC Aligator-Film (https://www.instagram.com/ycaligatorfilm/).
Même si sans Topor et Xhonneux, ça ne sera plus forcément pareil, cela fait en tous cas plaisir de voir qu'ils ont ressorti (voire refait) les vieilles marionnettes, et de voir pour la première fois Téléchat en HD (et en 16/9 au passage aussi).
D'autant plus qu'il est évident que les décideurs travaillant à la télévision aujourd'hui n'auraient plus l'audace de commander une nouvelle saison, ni un tel programme pour enfants.

>> https://www.youtube.com/@telechat_officiel_yca



Source et article complet :
https://www.catsuka.com/news/2026-09-01/telechat-compte-youtube-officiel-avec-deja-la-saison-1--plus-nouveaux-petits-episodes-sur-instagram

La page Facebook de Catsuka :
https://www.facebook.com/share/v/18iFWUscfj/

Le compte Instagram du studio YC Aligator-Film :
https://www.instagram.com/ycaligatorfilm/


https://www.catsuka.com/news/2026-09-01/telechat-compte-youtube-officiel-avec-deja-la-saison-1--plus-nouveaux-petits-episodes-sur-instagram
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    aozora78, roivas, victornewman, gaymer40, gareauxloups
    posted the 09/02/2026 at 03:55 PM by famimax
    comments (17)
    akinen posted the 09/02/2026 at 03:59 PM
    Un profond traumatisme pour moi. Aucune envie de revivre ça
    aozora78 posted the 09/02/2026 at 04:03 PM
    J'ai découvert ça en 2010 avec JDG
    roivas posted the 09/02/2026 at 04:06 PM
    J'adorais gamin c'était ma série du soir avec Ulysse 31
    potion2swag posted the 09/02/2026 at 04:13 PM
    le brainrot des années 80
    yanssou posted the 09/02/2026 at 04:14 PM
    Y'a que des vieux ici c'est terrible, qui a envie de s'infliger ça ?
    famimax posted the 09/02/2026 at 04:21 PM
    yanssou Pourquoi ? Si un film, une série, une BD est vieux, c'est pas bien ?
    stampead posted the 09/02/2026 at 04:44 PM
    Non merci, j 'ai encore des séquelles dû à la vision de cetteémission dans mon enfance,tain le visage sur le fer à repasser ......
    jf17 posted the 09/02/2026 at 04:44 PM
    Je l'avais effacé de ma mémoire, merci de me l'avoir rappelé
    yanssou posted the 09/02/2026 at 04:47 PM
    famimax non j'ai pas dit ça, je fais référence à ce truc.
    famimax posted the 09/02/2026 at 04:48 PM
    yanssou Ah ok Bah c'est un site de vieillard ici
    yanssou posted the 09/02/2026 at 05:00 PM
    famimax oui il y a très peu de jeune ici
    victornewman posted the 09/02/2026 at 05:08 PM
    a Léguman
    gaymer40 posted the 09/02/2026 at 06:26 PM
    telechat, clémentine, et les mondes engloutis
    amario posted the 09/02/2026 at 09:01 PM
    Leguman ce hero
    jozen15 posted the 09/03/2026 at 12:11 AM
    le 2000 que je suis vous souhaite bon visionnage
    gasmok2 posted the 09/03/2026 at 07:57 AM
    Bah j'aimais bien moi.
    Je sais tout le monde dit que c'était traumatisant, bah moi ça me faisait rire
    famimax posted the 09/03/2026 at 09:09 AM
    gasmok2 Pareil, j’ai jamais trop comprit ce délire comme quoi c’était traumatisant
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