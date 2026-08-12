Bonus Stage

Le projet Gen1Recomp, développé principalement par Bryanthaboi, a été renommé Gen1Recomp++. Nouveauté de taille : le launcher permet désormais d'importer Pokémon Or, une première étape vers la prise en charge de la 2nde génération. Attention toutefois, le moteur de jeu propre à la 2G est encore en cours de développement. Les mods demanderont quelques adaptations pour être pleinement compatible, même si certains semblent fonctionnels.

Le moteur étant partagé avec la 1e génération, on peut s'attendre à retrouver les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire :

• Disponibilité multi-plateforme : Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

• Support des mods.

• Zoom et inclinaison de caméra ajustables sur la carte.

• Palettes de couleurs personnalisables.

• Prise en charge des manettes récentes avec remappage complet des touches.

• 60+ FPS et support des écrans ultra-larges.



ATTENTION : le site gen1recomp.com n'est pas affilié au projet et n'a pas été autorisé par ses développeurs. Ce site usurpe le nom du projet.



Voilà maintenant quelques semaines que Gen1Recomp est disponible et une multitude de mods sont disponibles pour ce portage PC non-officiel. Ces mods permettent totalement de transformer le jeu et d'en faire une expérience quasi nouvelle.

3D Pokémon Sprites : Remplace les sprites des Pokémon par les modèles 3D de Pokémon Stadium.

All Pokemon Catchable : Ce mod permet de capturer les 151 Pokémon de Kanto, de rencontrer les starters dans certains lieux et de faire évoluer les pokémon demandant un échange par montée de niveau (niveau 45 pour Mackogneur, niveau 42 pour les autres).

Battle Art Voxel : Il s'agit d'un fork de Dramatic Shape Voxel Mod, mais celui-ci permet de choisir les sprites de la 1e à la 5e génération, la possibilité de choisir des fonds de combats inspiré de la 6e génération.

Dramaless Shape : Simple fork Dramatic Shape Voxel Mod compatible avec le mod Kanto First Person pour donner le style terrarium.

Free Fly : Ce mod vous permettra de voler librement à travers Kanto.

Gen1 Modern UI : Remplace l'interface originale par une plus moderne, personnalisable et qui s'adapte à la taille de l'écran.

Kanto First Person : Un mod pour jouer à la première personne avec une touche de saut, d'ajouter une image de fond pour Kanto afin de donner un aspect de terrarium à votre jeu. (Nécessite Dramaless Shape pour l'effet terrarium)

Kanto Gear : Pour les joueurs Ayn Thor, ceci vous permet d'exploiter le deuxième écran à la manière des jeu Pokémon sortis sur DS et 3DS.

Kanto life : Ajoutez des PNJ et des Pokémon dans Kanto afin de lui donner plus de vie.

PC Grid UI : Les boites pokémon sont maintenant similaires à celles de la 3e génération.

Quality of life : Ajoute des options comme la barre d'XP lors des combats, indique si le pokémon est déjà capturé et facilite l'utilisation des CS.

Weather FX : Ajoute des effets météos tel que la pluie, des tornades avec les bruitages.

Wild Skies : Ajoute des pokémon volants dans Kanto afin de donner plus de vie au jeu.

Wilds of Kanto : Les pokémon sauvages sont désormais affichés directement sur la carte, ce mod vous permet également d'avoir un ou plusieurs pokémon suivant le joueur.

Voici une liste de mods, permettant de transformer totalement l'expérience de jeu :