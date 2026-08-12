Le projet Gen1Recomp, développé principalement par Bryanthaboi, a été renommé Gen1Recomp++. Nouveauté de taille : le launcher permet désormais d'importer Pokémon Or, une première étape vers la prise en charge de la 2nde génération. Attention toutefois, le moteur de jeu propre à la 2G est encore en cours de développement. Les mods demanderont quelques adaptations pour être pleinement compatible, même si certains semblent fonctionnels.
Le moteur étant partagé avec la 1e génération, on peut s'attendre à retrouver les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire :
• Disponibilité multi-plateforme : Windows, macOS, Linux, Android et iOS.
• Support des mods.
• Zoom et inclinaison de caméra ajustables sur la carte.
• Palettes de couleurs personnalisables.
• Prise en charge des manettes récentes avec remappage complet des touches.
• 60+ FPS et support des écrans ultra-larges.
ATTENTION : le site gen1recomp.com n'est pas affilié au projet et n'a pas été autorisé par ses développeurs. Ce site usurpe le nom du projet.
Voilà maintenant quelques semaines que Gen1Recomp est disponible et une multitude de mods sont disponibles pour ce portage PC non-officiel. Ces mods permettent totalement de transformer le jeu et d'en faire une expérience quasi nouvelle.
Voici une liste de mods, permettant de transformer totalement l'expérience de jeu :
3D Pokémon Sprites : Remplace les sprites des Pokémon par les modèles 3D de Pokémon Stadium. All Pokemon Catchable : Ce mod permet de capturer les 151 Pokémon de Kanto, de rencontrer les starters dans certains lieux et de faire évoluer les pokémon demandant un échange par montée de niveau (niveau 45 pour Mackogneur, niveau 42 pour les autres). Battle Art Voxel : Il s'agit d'un fork de Dramatic Shape Voxel Mod, mais celui-ci permet de choisir les sprites de la 1e à la 5e génération, la possibilité de choisir des fonds de combats inspiré de la 6e génération. Dramaless Shape : Simple fork Dramatic Shape Voxel Mod compatible avec le mod Kanto First Person pour donner le style terrarium. Free Fly : Ce mod vous permettra de voler librement à travers Kanto. Gen1 Modern UI : Remplace l'interface originale par une plus moderne, personnalisable et qui s'adapte à la taille de l'écran. Kanto First Person : Un mod pour jouer à la première personne avec une touche de saut, d'ajouter une image de fond pour Kanto afin de donner un aspect de terrarium à votre jeu. (Nécessite Dramaless Shape pour l'effet terrarium) Kanto Gear : Pour les joueurs Ayn Thor, ceci vous permet d'exploiter le deuxième écran à la manière des jeu Pokémon sortis sur DS et 3DS. Kanto life : Ajoutez des PNJ et des Pokémon dans Kanto afin de lui donner plus de vie. PC Grid UI : Les boites pokémon sont maintenant similaires à celles de la 3e génération. Quality of life : Ajoute des options comme la barre d'XP lors des combats, indique si le pokémon est déjà capturé et facilite l'utilisation des CS. Weather FX : Ajoute des effets météos tel que la pluie, des tornades avec les bruitages. Wild Skies : Ajoute des pokémon volants dans Kanto afin de donner plus de vie au jeu. Wilds of Kanto : Les pokémon sauvages sont désormais affichés directement sur la carte, ce mod vous permet également d'avoir un ou plusieurs pokémon suivant le joueur.
Et c'est quand même fou de se dire que ça utilise le moteur original de base.
Le projet avance vraiment vite, j'ai essayé avec les mods que j'ai listés, sauf le double écran, n'ayant pas d'Ayn Thor, mais je pense me refaire les vieilles générations de cette façon-là. J'espère qu'il y aura une Pokébank entre les portages, et j'ai vu que le portage d'Emeraude arrivait tout doucement aussi
J'ai espoir étant donné qu'il faut la rom de base pour que ça tourne... Mais j'ai un gros doute quand même
asakk C'est clair, c'est super plaisant de redécouvrir un jeu comme ça sous un autre jour
Va falloir que j'essai du coup !
Pour la 4g c'était pas la DA le problème c'est que les jeux de base était pas fou ( je rappelle que les jeux demandait le contenu de Platine sur des remake de Diamant perle )
Le problème est certainement pas ma DA ( l'aspect c'est totalement subjectif ) et même si tu mettais une DA de la 4G le jeu resterai quand même nul
Et désolé mais un remake 4g allait forcément arrivé dans la période où on était c'était quasi sur qu'un remake était le prochain jeux
Apparement il y a un mod multi local aussi de dispo.
C'est pas un manque d'intelligence c'est juste que ça se vendrait pas au yeux de la licence pokemon
Donc si ça se vend pas tu propose pas
biboufett Ce n'est pas un portage pour la 3DS, mais la version android sur Ayn Thor avec le mod Kanto Gear. Je ne pense pas que le jeu soit porté sur 3DS un jour, du moins pas avec les mods.
5120x2880 Pour le moment, c'est un autre port qui n'est pas accessible publiquement, il y a juste une courte vidéo qui montre le jeu avec une carte assez largement dézoomée. Ça arrivera bientôt, je pense.
Ça serait bien que tout soit regroupé sous un seul et même launcher. Il me semble qu'il y a un fork de gen1recomp qui est plus avancé sur la 2G, mais bon, les ajouts devraient se mettre en place très rapidement sur le premier. Sinon, ça serait bien un launcher plus propre, qui s'approche d'Open GOAL et s'ils arrivent à aller jusqu'à la 5e génération et pourquoi pas la 6e et 7e génération, alors ça serait excellent
pimoody Multi local, je ne suis pas sûr, mais il y a bien un mod pour inviter un autre joueur et jouer avec une autre personne ^^ Les propositions en termes de mods sont vraiment très bonnes
stardustx Alors, il y a un mod qui permet de remplacer le personnage joué par un modèle 3D. Des modèles partout, ça pourrait arriver un jour. Ça serait un peu le Pokémon 64 qu'on aurait voulu
C'est ça exactement et ça ça me donnerait vraiment envie de le refaire
4M je rappelle la rom sur S1 au yeux de pokemon c'est pas une bonne vente tout leur jeux ou ils ont mis du taf dessus c'est 15M environ
Donc s'ils font ça c'est 4x moins de vente ( donc pas une bonne vente pour eux )
Et désolé ils font des effort sinon il chercherait pas à changer en boucle leur licence et mettrait pas 5 ans à sortir la 9g
Pour des jeux pas bosse Oui pour des remaster où il font bossé le jeu c'est nul pour pokemon ( chose que tu veux pas comprendre)
Mais pourquoi je m'embete à parler des rom avec toi quand c'est littéralement Hors sujet
Les roms des remasters ?
Plutôt à moi de dire ce que tu raconte tu comparé à quelque chose qui est bossé à des Roms ou littéralement rien à ete fait
Et après tu sors ' Ah bas 4m sur des Roms pas bossé c'est un bon score ' sauf que moi ce que je dit c'est sur des Jeux bossé 4M pour pokemon c'est nul
Ta compris ?
Gamefreak se contente de sortir des roms de ses anciens jeux sans rien y toucher (peu ou prou) car ils en vendent quand même par palettes en dématérialisée, donc en somme que du bénéfice sans avoir à bouger le petit doigt. Ce qui explique qu'ils ne s'embêtent pas à mettre des ressources ou des effectifs pour faire des remaster HD-2D.
Donc tu va dans mon sens quand je dit que ce que tu propose c'est faire du boulot dessus mais que ça leur rapporte moins
Et bas dis donc
La ressortie sur Switch a permis de vendre 4 millions de jeux en 6 semaines, beaucoup de jeux AA et AAA aimeraient en faire autant, et ce n'est pas le cas. Il faut aussi noter que les jeux de base avaient fait un total de 12 millions de ventes de leur sortie sur GBA jusqu'à la fin de vie de la console. Finalement, cette ressortie a permis de faire 1/3 des ventes historiques en un mois et demi, c'est plutôt énorme.
Puis, il faut noter que tu compares avec des remakes et les jeux récents, mais ces jeux ont bénéficié du minimum syndical pour cette ressortie, impossibilité de nommer les Pokémon et le rival comme on le souhaite, et une compatibilité Pokémon Home qui n'arrivera finalement qu'en octobre. Pour un jeu qui a juste eu une annonce lors du Pokémon Presents des 30 ans, j'ai envie de dire que ce sont de très bons chiffres, même pour Pokémon avec un rapport investissement/bénéfice largement en leur faveur.
Est ce quelqu'un peut lire correctement ?
Est ce que jai dit que RF à fait une mauvaise vente ?
Non vu que c'est des rom sans effort c'est bon la ou je dois surligner en plus ?
Mais c'est lui qui compare pas moi c'est lui qui dit qu'un jeu pokemon HD 2d ferais forcément des bonne vente
Bon je vais faire un exemple pour que des gens arrête d'imaginer ce que j'ai pas dit
On va remplacer les rom RF par les remake 4g
Les remake font 4M de vente ça devient officiellement le jeux pokemon qui a le moins bien marché de ses 10/15 dernière année ( si on enleve les jeux spin off )
Ose me dire que dans cet situation que les remake 4g serait pas considéré comme un flop total
4M je rappelle la rom sur S1 au yeux de pokemon c'est pas une bonne vente
Tu dis ça, mais finalement tu ne le sais pas. Peut-être qu'ils sont satisfaits des ventes de ces roms ou qu'ils ne le sont pas. Tu affirmes quelque chose à leur place ou alors tu bosses pour la Pokémon Company ?
Mais c'est lui qui compare pas moi c'est lui qui dit qu'un jeu pokemon HD 2d ferais forcément des bonne vente
Pour ça finalement on ne peut pas savoir, mais il y a bien une demande de la part de la communauté, des projets dans ce style émergent et sont joués, donc on peut en déduire que oui, auprès du grand public ça pourrait faire des ventes.
Dans une ère où c'est la réaction a chaud tu crois sérieusement à ce que tu dis ?
Ils ont satisfait parce que c'est un jeux pas bossé ce que je dit encore une fois depuis le début
Bas non parce que 4M sur un jeux officiel S1c'est la pire vente sur cet console factuellement parlant d'où il serait heureux de dire ' On a fait la pire vente c'est incroyable ?'