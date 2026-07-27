1996 - 2026
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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Pourquoi Onimusha a disparu pendant 20 ans ? Capcom répond


Le producteur d'Onimusha: Way of the Sword, Akihito Kadowaki, a récemment déclaré aux journalistes de Game Informer que, durant les 20 années d'absence de la licence, il avait toujours souhaité développer un nouvel épisode de la saga. Malheureusement, il s'est rapidement heurté aux réalités du développement moderne et a expliqué qu'il était aujourd'hui bien plus difficile qu'auparavant de constituer une équipe de développeurs.


« Bien que la licence Onimusha ait toujours été bien accueillie, il y avait à l'époque chez Capcom d'autres grandes séries comme Monster Hunter, Resident Evil et Street Fighter, mais également de nouveaux projets en développement.

Et à mesure que le développement d'un jeu devenait plus complexe, nécessitant davantage de temps, d'argent et de personnel, il était très difficile de réunir une équipe capable de créer un nouveau jeu Onimusha, malgré le désir interne de faire revenir la licence depuis toujours. »


L'arrivée du RE Engine et les récents succès commerciaux des productions Capcom ont finalement permis à la firme de disposer des ressources nécessaires pour former une nouvelle équipe et relancer la licence Onimusha.

Onimusha: Way of the Sword continuera d'ailleurs de faire parler de lui à la Gamescom fin août, avant sa sortie toujours fixée pour le 4 septembre 2026.
GameInformer - https://gameinformer.com/exclusive-interview/2026/07/21/why-2026-was-the-year-to-bring-onimusha-back-after-a-20-year-gap
    tags : resident evil capcom street fighter monster hunter onimusha re engine onimusha way of the sword capcom games 2026 onimusha way of the sword news onimusha way of the sword new infos onimusha gameinformer akihito kadowaki
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    posted the 07/27/2026 at 08:22 PM by marchand2sable
    comments (7)
    marchand2sable posted the 07/27/2026 at 08:24 PM
    Bon je pense qu'il a aussi oublié de dire que les trucs de samouraïs sont grave a la mode en ce moment et que ça revient donc au bon moment.

    Sinon la cover wow, tellement hâte vite le 4 septembre
    predagogue posted the 07/27/2026 at 08:24 PM
    parceque le 4 etait naze et a grave bidé

    Lost Planet aussi mériterait un comeback
    marchand2sable posted the 07/27/2026 at 08:47 PM
    predagogue

    Il était super Dawn of Dreams.
    adelfhitlor posted the 07/27/2026 at 09:18 PM
    predagogue Oh oui Lost Planet je veux aussi.
    olex posted the 07/27/2026 at 09:23 PM
    predagogue WTF ? Chacun son avis, mais je trouve qu'il est loin d'être naze, bien au contraire. Par contre, je pense que sa fenêtre de sortie (mois de parution de FF12 au Japon, de Ghost Recon Advanced Warfighter, de Metal Gear Solid 3 Subsistence et qui plus est de fin d'année fiscale) n'a pas aidé à se faire une place. Il n'y a que le 1er épisode qui a eu un succès commercial correct. Le 3 est resté dans les mémoires avec la participation de Jean Reno, mais ça ne sert pas vraiment au jeu, tant sa présence est minoritaire.
    22 posted the 07/27/2026 at 09:36 PM
    marchand2sable Justement, ils sont arrivés un peu tard, parce qu'il y a une overdose du genre (samouraï, médiéval fantastique etc), a l'époque de GOT ça passait encore.

    Le nom va faire vendre c'est sur mais je pense pas que le jeu va réinventer le genre.
    deathegg posted the 07/27/2026 at 09:44 PM
    predagogue Lost Planet c'était grave naze, ca a bien fait de bider.
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