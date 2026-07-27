Le producteur d'Onimusha: Way of the Sword
, Akihito Kadowaki
, a récemment déclaré aux journalistes de Game Informer
que, durant les 20 années d'absence de la licence, il avait toujours souhaité développer un nouvel épisode de la saga. Malheureusement, il s'est rapidement heurté aux réalités du développement moderne et a expliqué qu'il était aujourd'hui bien plus difficile qu'auparavant de constituer une équipe de développeurs.
« Bien que la licence Onimusha ait toujours été bien accueillie, il y avait à l'époque chez Capcom d'autres grandes séries comme Monster Hunter, Resident Evil et Street Fighter, mais également de nouveaux projets en développement.
Et à mesure que le développement d'un jeu devenait plus complexe, nécessitant davantage de temps, d'argent et de personnel, il était très difficile de réunir une équipe capable de créer un nouveau jeu Onimusha, malgré le désir interne de faire revenir la licence depuis toujours. »
L'arrivée du RE Engine
et les récents succès commerciaux des productions Capcom
ont finalement permis à la firme de disposer des ressources nécessaires pour former une nouvelle équipe et relancer la licence Onimusha
.
Onimusha: Way of the Sword
continuera d'ailleurs de faire parler de lui à la Gamescom
fin août, avant sa sortie toujours fixée pour le 4 septembre 2026
.
Sinon la cover wow, tellement hâte vite le 4 septembre
Lost Planet aussi mériterait un comeback
Il était super Dawn of Dreams.
Le nom va faire vendre c'est sur mais je pense pas que le jeu va réinventer le genre.