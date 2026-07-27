« Bien que la licence Onimusha ait toujours été bien accueillie, il y avait à l'époque chez Capcom d'autres grandes séries comme Monster Hunter, Resident Evil et Street Fighter, mais également de nouveaux projets en développement.



Et à mesure que le développement d'un jeu devenait plus complexe, nécessitant davantage de temps, d'argent et de personnel, il était très difficile de réunir une équipe capable de créer un nouveau jeu Onimusha, malgré le désir interne de faire revenir la licence depuis toujours. »

Le producteur d', a récemment déclaré aux journalistes deque, durant les 20 années d'absence de la licence, il avait toujours souhaité développer un nouvel épisode de la saga. Malheureusement, il s'est rapidement heurté aux réalités du développement moderne et a expliqué qu'il était aujourd'hui bien plus difficile qu'auparavant de constituer une équipe de développeurs.L'arrivée duet les récents succès commerciaux des productionsont finalement permis à la firme de disposer des ressources nécessaires pour former une nouvelle équipe et relancer la licencecontinuera d'ailleurs de faire parler de lui à lafin août, avant sa sortie toujours fixée pour le