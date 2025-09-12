Tiara (doublée par Maki Kawase)

L'amie d'enfance de Cai. Grande lectrice, elle possède une vaste culture malgré ses 15 ans seulement. Elle vit avec son grand-père, un ancien stratège, et a hérité de son talent exceptionnel pour la stratégie.



Aime : les bibliothèques, parler d'amour, son grand-père, les jeux de société.



Même Cai est surpris par la soif de connaissance de Tiara.



Au combat, elle excelle dans un rôle de soutien : elle influence le déroulement des combats en améliorant les statistiques de ses alliés grâce à des arts de combat ou en soignant les blessés à l'aide de la magie.

Fabio (doublé par Satoshi Yamaguchi)

Un missionnaire énigmatique de l'Église de Seiros, originaire de la lointaine contrée de Fódlan. Bien que rationnel, il a souvent tendance à mépriser les autres, qu'il qualifie de « bêtes ». Lui et Dietrich sont originaires de la même ville, mais ne se connaissaient pas.



Aime : Différentes sortes de souffrances, discuter avec des gens intelligents.



On dirait que Fabio traite avec respect toute personne qu'il considère comme intelligente, quel que soit son âge.



Au combat, Fabio utilise une forme particulière de magie noire pour anéantir la volonté de se battre de l'ennemi.

Bonaparte (doublé par Satoshi Tsuruoka)

Le bras droit de Theodora, un général avisé originaire du Royaume de Saramis qui continue de servir en première ligne. Dans un royaume où l'écriture est interdite, il conserve dans sa mémoire toute l'histoire et la sagesse de ce royaume.



Aime : Conserver les savoirs, les débats, la poésie.



Au combat, il peut alterner entre l'épée et la magie pour faire face à divers ennemis. Comme il sied à un général avisé, il peut renforcer les capacités de ses alliés grâce à des techniques de combat.

Buccaneer (Voix : Takayuki Ishii)

Un guerrier chevronné surnommé "l'Ours Démon". Il a servi le père de Leda pendant de nombreuses années et s'adresse souvent à Leda en l'appelant "Princesse". Il accompagne Leda dans sa quête de vengeance, mais ses sentiments à ce sujet sont mitigés.



Aime : La loyauté, jouer le rôle de mentor, imaginer le bonheur de Leda.



Il semble qu'il a rencontrer le père de Leda il y a plus de 20 ans...



Au combat, il met à profit sa carrure robuste pour parer les attaques ennemies, tout en ripostant avec sa fidèle hache.

Parti 1 -Après les 4 protagonistes principaux (lien ci-dessus), voici un second récapitulatif des informations diffusées sur le compte Twitter japonais de la série Fire Emblem. Ici la présentation des 4 partenaires principaux qui assisteront les protagonistes dans leur quêtes respectives.Parmi ces 4 personnages, le plus intriguant est définitivement Fabio. Son look fait vraiment penser aux agarthiens, ceux qu'on appelle dans Three Houses les Serpents des Ténèbres, capables de shapeshift et de prendre l'identité d'une autre personne. Son expression à traiter les gens de "bêtes" fait clairement référence à Solon, un des membres des Serpents des Ténèbres, mais il y a encore trop d'incertitude pour que ce soit lui. Même s'il confirme l'existence de l'Eglise de Seiros (donc Fortune's Weave ne peut pas être dans un passé loingtain à Three Houses), son style vestimentaire ne correspond pas à celui du monastère de Garreg Mach.On a également le nom de plusieurs personnages visibles notamment depuis le premier trailer. La fille aux cheveux vert se nomme Esmeralda. On a un personnage qui ressemble beaucoup à Gangrel de Fire Emblem Awakening, Dayan, qui a de forte chance de comploter derrière le dos du père de Theodora.Oui Esmeralda la Brazilian Miku, voilà c'est pour le référencement ne me remerciez pas2 autres vidéos de gameplay sur le compte Twitter JP :