Cai, "Vent de Ribeira" (doublé par Daiki Yamashita)

Un garçon joyeux, sérieux et très attaché à sa famille, qui vit dans le paisible village de Ribeira. Il vivait tranquillement avec ses amis d'enfance, mais le jour de ses 15 ans le destin a basculé.



● Aime : Balades, attraper des animaux.



Au combat, Cai peut chevaucher un ornius volant et franchir les obstacles d'un bond. Il peut ainsi se déplacer librement sur le champ de bataille, transperçant ses ennemis de sa fidèle lance.

Dietrich, "Maison Lamine" (doublé par Satoshi Hino)

Un bretteur élégant, toujours en quête de combats contre de puissants adversaires pour étancher sa soif de victoire. Un étranger venu de Fódlan.



Aime : Ce qu'il trouve beau, les sucreries, sa petite sœur.



L'arme de Dietrich est la lame démoniaque Answerer, également connue sous le nom de « Relique des Héros ».



Au combat, il peut utiliser la technique « Saignement », qui augmente les chances d'infliger un coup critique (dégâts x3).

Theodora, "Lumière de Megaera" (doublée par Minami Takayama)

La jeune reine du royaume de Saramis, au service de l'Empire Dagdan. Elle possède une détermination inébranlable face à tous les obstacles et les qualités d'une reine qui guide son peuple.



Aime : Combattre, le bien-être de son peuple.



Au combat, Theodora peut terrasser ses ennemis avec la « Lance de Mahadu », jadis maniée par un héros légendaire.



De plus, elle peut utiliser la commande « Tactique » pour déclencher des attaques de zone ou des soins grâce à ses bataillons.

Leda, "Rose des Tempêtes" (doublée par Mariya Ise)



Une joueuse de vihuela virtuose qui interprète une musique envoûtante. Suite à un incident survenu il y a 5 ans, elle a sombré dans la vengeance et la haine.



Aime : Les souvenirs de ses parents, jouer la musique de son pays natal, les bijoux, les applaudissements.



Au combat, Leda peut alterner entre les épées pour le combat rapproché et les arcs pour le combat à distance, et elle peut également jouer de la vihuela pour renforcer ses alliés.

Un vaste continent offert au Souverain Dagda par la Déesse. Après de nombreuses batailles épiques, le puissant Empire de Dagda fut établi il y a 1500 ans.



Sous son autorité règnent trois nations, chacune en proie à ses propres conflits, mais vivant en paix et en prospérité.

Un festival de combats décrété par le Souverain Divin qui règne sur la capitale impériale de Dagda. Le vainqueur verra son vœu exaucé par le Souverain Divin en personne.



Les quatre protagonistes et d'autres guerriers redoutables s'affrontent pour assouvir leurs ambitions.

La communication sur Fire Emblem: Fortune's Weave a début avec le dernier Nintendo Direct présentant le logo définitif du jeu et le collector. Voici le premier récapitulatif sur les informations procurées par le compte officiel ex-Twitter de Fire Emblem.Ça devrait être comme Three Houses avec 4 histoires différentes selon le personnage que vous choisissez, néanmoins comme on l'a déjà vu avec les 2 trailers, ces 4 héros devraient avoir des missions communes ou une raison qui expliquerait pourquoi on a notamment Cai et Dietrich dans la même équipe sur une des séquences du jeu.Voici le continent de Dagda. Il est situé au sud de Fódlan (dont on ne voit que la péninsule adrestiane avec la capitale Enbarr), séparé par la Mer de Lir. Dans Fire Emblem: Three Houses, Dagda était cité comme la région d'origine de la mercenaire Shamir, et l'Empire Adrestian était en conflit territorial avec Dagda pour la dominance de l'archipel de Brigid (le pays de Petra).Dagda est probablement le nom de l'entité qualifiée de "Souverain Divin". Pour ceux qui découvrent Fire Emblem, c'est simple : oreilles pointues = dragon sous forme humaine.Les trois nations en question doivent être l'Empire Dagdan, le Royaume d'Arago et le Royaume de Brezarant (ou le Royaume de Saramis, la nation de Theodora situé à l'extrême sud du continent de Dagda, mais vu sa localisation je pencherais plus sur Brezarant comme 3e force dominante). On peut donc noter qu'un bon gros tier du continent est dominé par l'Empire Dagdan.On ne sait pas s'il y a un lien pour l'heure, le nom "Amalthea", sur la map c'est la zone de la capitale Dagsion, est également le nom dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes (le spon-off Muso de Three Houses) d'une des arme sacrée et liée à l'Emblème de Cethleann.La capitale se nomme Dagsion (ci-dessus), située en plein milieu d'un lac également situé au milieu du continent et relié au continent par plusieurs ponts. Dagsion est là où se dérouleront les Jeux Héroïnes.La question est toujours en suspence. On ne sait toujours pas concrètement s'il s'agit d'une suite à ou d'un jeu situé dans le passé de Three Houses. Le calendrier utilisé dans le jeu semble indiqué une année supérieure à celle de Three Houses, mais c'est le calendrier de Dagda avec des noms de jour différents de ceux dans Fodlan.Ce qui suit c'est de la théorie et ça spoile du lore de Three Houses.On le sait depuis le premier trailer de septembre dernier, des 4 héros principaux seul Dietrich a un lien direct avec des protagonistes de Three Houses. Il a le même archétype que Jeritza et possède l'Emblème de Lamine en plus d'une relique des héros avec l'emblème dessus. Mais il y a toujours une confusion dû au fait qu'on ne sache pas le contexte. Il a une relique de héros, qui je rappelle est une arme créé à partir des os de Sothis, mais Sothis est "adulte" dans Fortune's Weave (dans Three Houses elle est "ressuscitée" par sa fille Rhéa mais prend l'apparence d'une jeune fille dans l'esprit de Byleth) et maintenant on a la confirmation que Dietrich représente la "Maison Lamine" sauf dans Three Houses cette maison n'existe plus, avec Mercedes et Jeritza (Emile) qui sont d'ailleurs dans des familles séparées.Ça ne peut pas être ni le passé ni le futur tant qu'on a pas plus d'information. Mais on a peut être un nouvel indice.On a des descendants/ascendants très très très probable comme Ursula et Marianne (elles ont l'Emblème de la bête en plus de se ressembler) ou encore Leda et Hapi (elle se ressemblent et ont la capacité d'invoquer des bêtes) mais des gens ont noté ce qui pourrait être Seteth jeune dans Fortune's Weave.Le vrai nom de Seteth est Cichol, "Seteth" étant le nom qu'a pris Cichol lorsqu'il a rejoint Rhéa (= Seiros) à la tête de l'Eglise de Seiros pour le contrôle de Fodlan. Si c'est bien Cichol sur la capture d'écran plus haut, alors ça confirmerait qu'il s'agit d'une préquelle. Reste à savoir s'il a déjà eu sa fille Flayn, étant donné qu'il a déjà des poils verts ici (et qui serait sa mère...).Pour rappel, les Nabatéens sont des dragons dans le monde de Three Houses et Fortune's Weane qui sous apparence humaine et lorsqu'ils sont jeune ont les cheveux blond. Au fil du temps, lorsqu'ils vieillissent, leur cheveux prend la couleur verte. Seteth est comme Sothis/Rhéa/Dagda ici, un dragon sous forme humaine. Et on voit Flayn et Seteth avec les cheveux blonds dans l'introduction de Warriors: Three Hopes.Ninae, la possible mère de Flayn.J'imagine que le compte ex-Twitter continuera de présenter des personnages et qu'on aura au moins un dernier trailer avant la sortie du jeu, on reviendra dès que possible sur ces prochaines informations.