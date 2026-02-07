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Microsoft lance une méga-structure IA à 2,5 milliards de dollars


Pendant que Xbox traverse une période de forte turbulence avec une restructuration interne qui devrait accoucher d’un véritable bain de sang en matière de licenciements et de fermetures, Microsoft continue en parallèle d’accélérer massivement sur l’intelligence artificielle.

La firme de Redmond vient en effet d’annoncer la création de Microsoft Frontier Company, une nouvelle entité entièrement dédiée à accompagner les entreprises du monde entier dans leur transformation dite “d’avant-garde” via l’IA, dans une approche baptisée Frontier Transformation.

L’objectif est clair : construire une structure capable de réunir à grande échelle des expertises complémentaires, allant de la connaissance sectorielle approfondie à la conduite du changement, en passant par l’amélioration continue et surtout une ingénierie IA déployée directement au sein des entreprises clientes.

Microsoft insiste sur le fait que cette organisation dépasse le modèle classique du Forward Deployed Engineering (FDE), en visant une approche encore plus intégrée et orientée résultats concrets.

Pour soutenir cette initiative, Microsoft annonce un investissement colossal de 2,5 milliards de dollars, ainsi que la mobilisation de 6000 experts et ingénieurs envoyés directement auprès des clients. Leur mission sera de co-concevoir, co-déployer et optimiser en continu des systèmes d’IA à grande échelle, avec un suivi basé sur des résultats métiers mesurables.
Microsoft - https://news.microsoft.com/source/emea/2026/07/microsoft-frontier-company-lingenierie-ia-qui-protege-et-renforce-lintelligence-des-entreprises
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    posted the 07/02/2026 at 04:49 PM by altendorf
    comments (13)
    linkstar posted the 07/02/2026 at 04:52 PM
    J'en peux plus de voir l'IA s'imposer partout. Les gens perdent en réflexion, c'est terrible. On est en train de construire un monde de demeurés.
    ravyxxs posted the 07/02/2026 at 04:55 PM
    Ca va se casser la gueule, mais dans un bon moment....
    keiku posted the 07/02/2026 at 04:56 PM
    linkstar va falloir t'y habituer on en a encore pour au moins 10 ans au bas mots

    mais bon j'ai envie de dire l'ia rendra les gens moins bete que les résaux sociaux
    keiku posted the 07/02/2026 at 04:57 PM
    ravyxxs ca ne saurais pas ce casser la gueule, l'ia c'est l’évolution "naturelle"
    rasalgul posted the 07/02/2026 at 04:59 PM
    Vive la canicule
    roivas posted the 07/02/2026 at 05:00 PM
    linkstar Pareil vivement que celle bulle explose, on rend les gens demeurés incompétents & influence leur manière de penser. Pendant ce temps là nous on continu a crever de chaud, on va subir des restriction d'eau pour arroser des data center
    altendorf posted the 07/02/2026 at 05:01 PM
    rasalgul buvez de l'eau surtout !
    kikoo31 posted the 07/02/2026 at 05:09 PM
    altendorf rasalgul et fermez vos fenetre/volet/stores et isolez votre logement
    shambala93 posted the 07/02/2026 at 05:11 PM
    ravyxxs linkstar
    Les mêmes choses etaient dites à l’arrivée d’internet… ne jouons pas les vieux c***
    keiku posted the 07/02/2026 at 05:13 PM
    et pour ceux qui pense que l'ia ne progresse pas

    http://automaton-media.com/en/news/over-70-of-companies-using-generative-ai-in-creative-work-in-japan-dont-actively-disclose-it-survey-finds/
    ravyxxs posted the 07/02/2026 at 05:18 PM
    keiku shambala93 Ca va redevenir un rythme de croisière, par casser la gueule j'entends de ne pas dépenser des milliards dans ça, ça sera établit et puis basta !! On a déjà une gronde pour la RAM, il se passera quoi à votre avis lorsque la RAM redeviendra là où elle était ?
    linkstar posted the 07/02/2026 at 05:30 PM
    shambala93 C'est pas une question de jouer les vieux cons. Au boulot ils ne jurent que par ça maintenant. Pour tout et n'importe quoi, c'est hallucinant. On crée notre propre dépendance.
    derno posted the 07/02/2026 at 05:37 PM
    Ça fait quoi ça? 10? Allez 12 barettes de ram?
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