Pendant que Xbox traverse une période de forte turbulence avec une restructuration interne qui devrait accoucher d’un véritable bain de sang en matière de licenciements et de fermetures, Microsoft continue en parallèle d’accélérer massivement sur l’intelligence artificielle.La firme de Redmond vient en effet d’annoncer la création de Microsoft Frontier Company, une nouvelle entité entièrement dédiée à accompagner les entreprises du monde entier dans leur transformation dite “d’avant-garde” via l’IA, dans une approche baptisée Frontier Transformation.L’objectif est clair : construire une structure capable de réunir à grande échelle des expertises complémentaires, allant de la connaissance sectorielle approfondie à la conduite du changement, en passant par l’amélioration continue et surtout une ingénierie IA déployée directement au sein des entreprises clientes.Microsoft insiste sur le fait que cette organisation dépasse le modèle classique du Forward Deployed Engineering (FDE), en visant une approche encore plus intégrée et orientée résultats concrets.Pour soutenir cette initiative, Microsoft annonce un investissement colossal de 2,5 milliards de dollars, ainsi que la mobilisation de 6000 experts et ingénieurs envoyés directement auprès des clients. Leur mission sera de co-concevoir, co-déployer et optimiser en continu des systèmes d’IA à grande échelle, avec un suivi basé sur des résultats métiers mesurables.