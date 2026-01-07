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En 2028 fini les jeux Day one leclerc a 60€ au lieu de 80€ , fini le marché de l'occasion
Ça c'est fini en 2028 et plus possible non plus de finir les jeux Sony vite fait pour les revendre

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    aeris201
    posted the 07/01/2026 at 05:21 PM by skuldleif
    comments (11)
    victornewman posted the 07/01/2026 at 05:23 PM
    bien si vu que Leclerc vendra les jeux avec le code dans la boite .
    keiku posted the 07/01/2026 at 05:23 PM
    un coup dur pour tout les leclerc...
    jenicris posted the 07/01/2026 at 05:24 PM
    Au contraire ça sera comme pour GTA.
    Comme dit victornewman boîte avec code.

    Par contre plus de reventes.
    yanssou posted the 07/01/2026 at 05:25 PM
    Les mag ne sont pas des assos, si ton jeu est à 90 voir 100 balle, il le sera à 80 voir à 70.
    altendorf posted the 07/01/2026 at 05:26 PM
    victornewman jenicris Yep d'abord il y aura la mode du code in a box puis quand il faudra encore optimiser les couts, cela sera vraiment la fin du pseudo physique
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 05:26 PM
    Wolverine et God Of War Laufey, je les achèterai... en occaz

    Et oui Sony, il faut bien que je me venge avant 2028

    Tous vos jeux ne seront plus Day One pour moi, désolé
    Et sortez Intergalactic avant 2028, comme ça je pourrai vous niquer en revendant le jeu après, merci d’avance
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 05:27 PM
    Je vais revendre ma PS5


    Desormais la Switch 2 sera mon seul et unique support sur cette gen (a vrai dire c'est deja le cas car j'ai pas allumé ma PS5 depuis le 5 juin 2025)

    On peut compter sur Nintendo pour que les achat de jeux day one a Leclerc soit toujours possible en 2028
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 05:28 PM
    victornewman c'est là combo des 2 qui etait intéressante
    jenicris posted the 07/01/2026 at 05:28 PM
    altendorf ça finira avec les cartons façon PS+
    olex posted the 07/01/2026 at 05:29 PM
    jenicris T'inquiète, ce sera encore plus marginal, et à court terme, il n'y a même plus de boites CIAB, justement parce que ça le sera. L'objectif, c'est de ne plus avoir d'intermédiaires.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 05:32 PM
    olex alors RIP les consoles de salon. Pas grave et qu'ils viennent pas se plaindre qu'ils perdent des milliards après cela

    Le futur bide des PS6 et Helix
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