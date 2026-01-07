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skuldleif
> blog
En 2028 fini les jeux Day one leclerc a 60€ au lieu de 80€ , fini le marché de l'occasion
Ça c'est fini en 2028 et plus possible non plus de finir les jeux Sony vite fait pour les revendre
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1
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aeris201
posted the 07/01/2026 at 05:21 PM by
skuldleif
comments (
11
)
victornewman
posted
the 07/01/2026 at 05:23 PM
bien si vu que Leclerc vendra les jeux avec le code dans la boite .
keiku
posted
the 07/01/2026 at 05:23 PM
un coup dur pour tout les leclerc...
jenicris
posted
the 07/01/2026 at 05:24 PM
Au contraire ça sera comme pour GTA.
Comme dit
victornewman
boîte avec code.
Par contre plus de reventes.
yanssou
posted
the 07/01/2026 at 05:25 PM
Les mag ne sont pas des assos, si ton jeu est à 90 voir 100 balle, il le sera à 80 voir à 70.
altendorf
posted
the 07/01/2026 at 05:26 PM
victornewman
jenicris
Yep d'abord il y aura la mode du code in a box puis quand il faudra encore optimiser les couts, cela sera vraiment la fin du pseudo physique
icebergbrulant
posted
the 07/01/2026 at 05:26 PM
Wolverine et God Of War Laufey, je les achèterai... en occaz
Et oui Sony, il faut bien que je me venge avant 2028
Tous vos jeux ne seront plus Day One pour moi, désolé
Et sortez Intergalactic avant 2028, comme ça je pourrai vous niquer en revendant le jeu après, merci d’avance
aeris201
posted
the 07/01/2026 at 05:27 PM
Je vais revendre ma PS5
Desormais la Switch 2 sera mon seul et unique support sur cette gen (a vrai dire c'est deja le cas car j'ai pas allumé ma PS5 depuis le 5 juin 2025)
On peut compter sur Nintendo pour que les achat de jeux day one a Leclerc soit toujours possible en 2028
skuldleif
posted
the 07/01/2026 at 05:28 PM
victornewman
c'est là combo des 2 qui etait intéressante
jenicris
posted
the 07/01/2026 at 05:28 PM
altendorf
ça finira avec les cartons façon PS+
olex
posted
the 07/01/2026 at 05:29 PM
jenicris
T'inquiète, ce sera encore plus marginal, et à court terme, il n'y a même plus de boites CIAB, justement parce que ça le sera. L'objectif, c'est de ne plus avoir d'intermédiaires.
jenicris
posted
the 07/01/2026 at 05:32 PM
olex
alors RIP les consoles de salon. Pas grave et qu'ils viennent pas se plaindre qu'ils perdent des milliards après cela
Le futur bide des PS6 et Helix
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Comme dit victornewman boîte avec code.
Par contre plus de reventes.
Et oui Sony, il faut bien que je me venge avant 2028
Tous vos jeux ne seront plus Day One pour moi, désolé
Et sortez Intergalactic avant 2028, comme ça je pourrai vous niquer en revendant le jeu après, merci d’avance
Desormais la Switch 2 sera mon seul et unique support sur cette gen (a vrai dire c'est deja le cas car j'ai pas allumé ma PS5 depuis le 5 juin 2025)
On peut compter sur Nintendo pour que les achat de jeux day one a Leclerc soit toujours possible en 2028
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