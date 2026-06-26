J'étais curieux un peu de savoir vos habitudes en période de canicule.



Pendant ces périodes, vous jouez autant, moins, pas du tout ? Et pourquoi ?



- Exemple, est-ce que vous jouez autant car vous jouez dans une pièce frâiche/climatisé ?

- Moins pour pas faire surchauffer vos consoles/pc car votre pièce est trop chaude/pas climatisé/fraîche ?

- Pas du tout.

- Un peu le matin et un peu le soir.

Etc Etc



Moi un peu moins (bon je joue qu'à un mmo depuis mal de temps). En plus mon pc est vieux maintenant (je prévois de le changer dans une année ou deux si je pourrai me le permettre).