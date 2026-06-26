Joueur de longue date, fan d'animés, manga & cie. Le truc habituel etc blablabla
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[Sondage] Avec la chaleur, vous jouez.... ?
J'étais curieux un peu de savoir vos habitudes en période de canicule.

Pendant ces périodes, vous jouez autant, moins, pas du tout ? Et pourquoi ?

- Exemple, est-ce que vous jouez autant car vous jouez dans une pièce frâiche/climatisé ?
- Moins pour pas faire surchauffer vos consoles/pc car votre pièce est trop chaude/pas climatisé/fraîche ?
- Pas du tout.
- Un peu le matin et un peu le soir.
Etc Etc

Moi un peu moins (bon je joue qu'à un mmo depuis mal de temps). En plus mon pc est vieux maintenant (je prévois de le changer dans une année ou deux si je pourrai me le permettre).
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    posted the 06/26/2026 at 06:24 PM by yani
    comments (29)
    jenicris posted the 06/26/2026 at 06:31 PM
    Que le soir et pas tous les jours
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 06:36 PM
    Ça fait 4 jours que j’ai arrêté
    En 10 minutes, le combo console PS5 + TV me fait gagner 3 degrés dans la pièce donc on est sur du 33-34 degrés, ce qui n’est pas gérable pour moi

    Mon plan refuge avant que je fonde complètement: des micro-siestes dans le congélateur pour me régénérer
    adamjensen posted the 06/26/2026 at 06:36 PM
    Perso, j’ai la clim.
    Mais de toute façon, l’avantage avec un PC, c’est que t’as juste à ouvrir la façade d’un côté, voire des deux, et tu gagnes pas mal de degrés.
    C’est d’ailleurs ce que j’ai fait avec un côté.
    Après, certains ont du watercooling, donc chaud ou pas, ça ne fait aucune différence pour eux.
    Sinon je joue pareil, et je ne me retiens pas.
    liquidus posted the 06/26/2026 at 06:36 PM
    J'ai joué sur Geforce Now pour limiter la chauffe de mon matos et de ma pièce, mais bon, ce temps me met dans un mood qui me donne pas spécialement envie de jouer.
    zboubi480 posted the 06/26/2026 at 06:37 PM
    23°C....jai la climatisation
    ootaniisensei posted the 06/26/2026 at 06:41 PM
    Non, j'ai absolument aucun plaisir à jouer avec la chaleur, même en portable
    mizuki posted the 06/26/2026 at 06:45 PM
    Chaque jour puisque de toute façon le pc est allumé pour le télétravail, autant rentabiliser
    suzukube posted the 06/26/2026 at 06:51 PM
    Oui comme d'habitude, a la switch 2
    pwyll posted the 06/26/2026 at 06:52 PM
    Alors que les canicules s’emballent, pour moi c’est plutôt la Switch 2 en mode léthargie avec un gros ventilo qui envoie du lourd.
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 07:02 PM
    Oui toujours, sur Switch 2 uniquement. Avec la chaleur j'ai arreté de jouer en mode portable en exterieur je joue en interieur en alternant portable / TV car j'ai une bonne clim.

    Je fini Elliot a 100% ensuite j'enchaine avec Star Fox
    fdestroyer posted the 06/26/2026 at 07:04 PM
    Oui, mais les soirées VS fighting habituelles se transforment vite en Sueur Fighting, trempés comme si on avait sauté dans le lac...
    aozora78 posted the 06/26/2026 at 07:04 PM
    Oui hier aprem, j'ai pu emprunter une clim pour 4 heures donc j'ai eu l'occasion de finir REANIMAL. Qu'elle ambiance de fou !

    Ce soir je commence enfin Mina The Hollower
    oreillesal posted the 06/26/2026 at 07:09 PM
    La Switch 2 principalement par ce temps.

    Grosse frayeur avec ma carte graphique cette semaine, j'ai crû qu'elle me claquait en plein Elden Ring.
    Au final c'est les drivers qui ont vrillé, quel soulagement.
    kirk posted the 06/26/2026 at 07:10 PM
    Obligé de réduire mon temps de jeu arrivé à 35° alors que je fais Rogue Trader et Space marine 2 en parallèle sur PC (et ça chauffe).
    micheljackson posted the 06/26/2026 at 07:12 PM
    Je joue avec la clim' actuellement réglée sur 25°C
    jenicris posted the 06/26/2026 at 07:15 PM
    J'ai 25 chez moi sans clim
    jacquescechirac posted the 06/26/2026 at 07:16 PM
    ptite anbernic rg34xx au pieux à me foutre de la gba, traaaaaaanquille
    testament posted the 06/26/2026 at 07:18 PM
    kirk https://youtu.be/zyUFl131aPo
    grundbeld posted the 06/26/2026 at 07:19 PM
    Je ne joue plus depuis une semaine. Je n’ai pas la clim et ma maison est malheureusement une bâtisse ancienne assez mal isolée. Je ne veux pas endommager mes machines avec de l’air volcanique.

    Alors je joue avec ma DS. Vive le rétrogaming.
    kirk posted the 06/26/2026 at 07:25 PM
    testament
    noishe posted the 06/26/2026 at 07:40 PM
    38 degrés en intérieur, je peux rien faire sans crever. Mais apparemment le grand Yann Barthès a dit qu'on pouvait pas se plaindre de la chaleur quand on vit sous les toits, donc je la ferme
    temporell posted the 06/26/2026 at 07:42 PM
    je joue à NtE et à Zelda OoA pour la 1ère fois que je trouve mauvais
    olex posted the 06/26/2026 at 07:47 PM
    Je n'ai quasiment pas joué depuis 2 semaines, à cause de la canicule mais aussi par plein d'aléas familiaux (décès d'un chien, serrure de porte pétée, lave-linge HS...). Du coup, je reste davantage sur mon smartphone, en train de regarder des animés ou de consulter les news du moment (rien à foutre du foot cela dit, en passant).
    churos45 posted the 06/26/2026 at 07:48 PM
    non je n'ai pas joué de la semaine, j'ai trop chaud
    zanpa posted the 06/26/2026 at 07:55 PM
    non
    micheljackson posted the 06/26/2026 at 07:56 PM
    La France ce pays du tiers monde où les gens ont été tellement endoctrinés par les écolos qu'ils culpabilisent d'acheter une clim
    nox31 posted the 06/26/2026 at 07:58 PM
    Balek. J'ai la clim.
    hypermario posted the 06/26/2026 at 08:01 PM
    Dans le Sud il fait, chaud,... comme tout les été..
    deathegg posted the 06/26/2026 at 08:14 PM
    les commentaires ...

    - Alors qu'il fait chaud, a quoi tu j...
    - MOI J AI LA CLIM !!!!!!!

    (sinon moi, Retroid pocket 5 + Dragon quest 4 & 6 ainsi que Deltarune)
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