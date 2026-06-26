J'étais curieux un peu de savoir vos habitudes en période de canicule.
Pendant ces périodes, vous jouez autant, moins, pas du tout ? Et pourquoi ?
- Exemple, est-ce que vous jouez autant car vous jouez dans une pièce frâiche/climatisé ?
- Moins pour pas faire surchauffer vos consoles/pc car votre pièce est trop chaude/pas climatisé/fraîche ?
- Pas du tout.
- Un peu le matin et un peu le soir.
Etc Etc
Moi un peu moins (bon je joue qu'à un mmo depuis mal de temps). En plus mon pc est vieux maintenant (je prévois de le changer dans une année ou deux si je pourrai me le permettre).
tags :
posted the 06/26/2026 at 06:24 PM by yani
En 10 minutes, le combo console PS5 + TV me fait gagner 3 degrés dans la pièce donc on est sur du 33-34 degrés, ce qui n’est pas gérable pour moi
Mon plan refuge avant que je fonde complètement: des micro-siestes dans le congélateur pour me régénérer
Mais de toute façon, l’avantage avec un PC, c’est que t’as juste à ouvrir la façade d’un côté, voire des deux, et tu gagnes pas mal de degrés.
C’est d’ailleurs ce que j’ai fait avec un côté.
Après, certains ont du watercooling, donc chaud ou pas, ça ne fait aucune différence pour eux.
Sinon je joue pareil, et je ne me retiens pas.
Je fini Elliot a 100% ensuite j'enchaine avec Star Fox
Ce soir je commence enfin Mina The Hollower
Grosse frayeur avec ma carte graphique cette semaine, j'ai crû qu'elle me claquait en plein Elden Ring.
Au final c'est les drivers qui ont vrillé, quel soulagement.
Alors je joue avec ma DS. Vive le rétrogaming.
- Alors qu'il fait chaud, a quoi tu j...
- MOI J AI LA CLIM !!!!!!!
(sinon moi, Retroid pocket 5 + Dragon quest 4 & 6 ainsi que Deltarune)