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    posted the 06/25/2026 at 01:30 AM by skuldleif
    comments (3)
    pokute posted the 06/25/2026 at 01:37 AM
    Ça se tente, possible qu'il remonte ensuite ! Vu qu'ils ne prélèvent qu'à l'envoi et qu'on peut annuler à tout moment, il n'y a rien à perdre...
    suzukube posted the 06/25/2026 at 02:01 AM
    J’comprends rien, les gens sont contre le demat parce que ca ne peux pas se revendre et ils achètent quand meme une boîte avec la pollution que cz engendre au lieu de directement acheter le jeu sur le store...

    J’suis sur le jeu sur le store serait a 55 euros le jeu serait plus vendu sur le store que ici...
    pokute posted the 06/25/2026 at 02:24 AM
    suzukube Je suis assez d'accord, surtout quand on voit le procès fait au GKC...
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