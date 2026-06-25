accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
803
visites since opening :
1947017
skuldleif
> blog
[Bon plan] Amazon s'aligne sur Leclerc GTA VI à 60€ (livraison le 12 novembre)
XBOX ==>
https://amzn.eu/d/0gUqlL7g
PS5 ==>
https://amzn.eu/d/00eKGp18
https://www.dealabs.com/bons-plans/gta-6-xbox-series-precommande-code-dans-boite-3361074
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 06/25/2026 at 01:30 AM by
skuldleif
comments (
3
)
pokute
posted
the 06/25/2026 at 01:37 AM
Ça se tente, possible qu'il remonte ensuite ! Vu qu'ils ne prélèvent qu'à l'envoi et qu'on peut annuler à tout moment, il n'y a rien à perdre...
suzukube
posted
the 06/25/2026 at 02:01 AM
J’comprends rien, les gens sont contre le demat parce que ca ne peux pas se revendre et ils achètent quand meme une boîte avec la pollution que cz engendre au lieu de directement acheter le jeu sur le store...
J’suis sur le jeu sur le store serait a 55 euros le jeu serait plus vendu sur le store que ici...
pokute
posted
the 06/25/2026 at 02:24 AM
suzukube
Je suis assez d'accord, surtout quand on voit le procès fait au GKC...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J’suis sur le jeu sur le store serait a 55 euros le jeu serait plus vendu sur le store que ici...