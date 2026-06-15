C'est de la pure spéculation, du simple ressenti, mais il y a un truc louche avec The Coalition.
Je ne parle pas de Gears Of War : E-Day qui sera excellent, mais je parle de Xbox.
Déjà, il remplit plusieurs cases :
- Très gros studio, donc gros effectif, donc coûte beaucoup d'argent.
- Très peu de rendement finalement (aussi de la faute de Xbox qui a fait faire au studio le babysitting pour les autres) et Gears 5 c'était il y a 8 ans.
- E-Day va coûter beaucoup d'argent.
Déjà, depuis le début, le coup de l'exclusivité Xbox je trouve ça très suspect ; il paraît qu'ils n'ont pas pu annuler la sortie de Halo et Fable par rapport à des contrats.
Mais par contre, E-Day qui sort 4 mois avant Fable et seulement 2 mois après Halo c'est possible ? Et je ne parle même pas d'un SOD sans date qui reste chez PlayStation
Pour moi, l'exclusivité est louche car, si les rumeurs sont réelles, tu ne rentabiliseras pas le jeu avec deux plateformes, et surtout pas avec l'état actuel du marché Xbox.
Pour moi, la performance de E-Day servira de prétexte a une future décision.
Autre chose Xbox souhaite mettre l'argent prioritairement sur trois licences selon les rumeurs ( Halo, Fallout et TES ) ok mais Gears Of War dans tout ça ?
Car The Coalition c'est certainement, avec Playground Games ton plus gros studio en effectifs, et eux ne seraient pas prioritaires ? C'est très suspect.
C'est plus un ressenti qu'autre chose, mais je n'aime pas l'ambiance.
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posted the 06/15/2026 at 05:13 PM by negan
Après c'est pas impossible mais j'imagine pas les réactions surtout après les réactions positives du gameplay de E-Day
Je vais faire un parallèle avec Sony, via les leaks qu'on avait eu il y a quelques temps, plusieurs AAA maison ne sont en vérité pas rentable mais peuvent être considéré comme system seller.
Donc la réalité pour ce genre de production faut absolument que derrière ta console domine...pour ainsi bénéficier des juteuses royalties des jeux tiers dont le très célèbre Call Of Duty et qui en vérité explique la position de Jim Ryan concernant le rachat d'Activision, si demain Call of devenait exclusif ce serait une catastrophe.
Microsoft veulent tuer la branche Xbox. Alors fermer the coalition pourquoi pas. Plus rien ne me surprend de la part de Xbox de toute facon
Effectivement venu l'heure du bilan, ils vont se prendre une grosse baffe du comptable dans la gueule.
En plus la composante multijoueur est très importante dans cette série, les gamers craindraient à juste titre qu'il n'y ait pas de suivi.
Ce serait au-delà de la stupidité de faire ça.
Toi tu reste hyper fan de Xbox malgré toutes les douilles qu’ils nous on callés et je respect ta position. Par contre viens pas me traiter d’abruti et ne raconter des mensonges comme quoi je chier constamment sur Xbox car c’est absolument faux.
Si tu aimes être pris pour un con ba continue à les soutenir c’est ton droit et je ne t’ai jamais critiquer pour ça.
Xbox peu crever que perso je n’en ai plus rien à battre tellement ils se sont ouvertement foutu de notre gueule et ils continuent encore de nous prendre pour des cons actuellement.
bennj Personne n'est a l'abri hein
Comment je te hais negan tu m'as fait vieillir de ouf là....8 ans !!!!!!!!!
Arrête...j'ai cru c'était le 4 à la limite...
343 a accumulé les scandales de mauvaise gestion, ils ne comprennent pas la licence et ne savent pas quoi faire à part miser sur un remake. Puis bon les dev' qui se plaignaient de faire un fps avec des armes à feu...
Moi je vois surtout que le 4 et 5 on éloigner une fanbase très solide, établi des ventes plus ou moins faible et au final ils étaient obligé de rallumer une torche éteinte avec l'ancienne équipe de Gears à l'époque du UE3 et des jeux comme Unreal Tournament 3 ! L'ère 360 !
Pour moi, l'exclusivité est louche car, si les rumeurs sont réelles, tu ne rentabiliseras pas le jeu avec deux plateformes, et surtout pas avec l'état actuel du marché Xbox.
Bah oui, et encore plus lorsqu'on a vu que le sigle PS5 était présent après l'annonce de l'exclusivité lors d'un show XBOX. Ils savent que le jeu va soit pas être rentabiliser dans les temps ou que c'est plus ou moins leur dernier gros projet avant de fusionner avec d'autres studios...
Parce que revenir sur du *En fait le jeu sort sur PS5 d'ici un an* serait suicidaire, et même si ça sort sur PS5, je pense pas que ça sera assez pour rentabiliser tout ça. Si les 400 millions sont pas une rumeur, comment une licence comme Gears peut bénéficier de autant alors que c'est plus du tout un gros poids lourd de nos jours ? Bref, l'avenir nous le dira...
Après gears of war reste une grosse licence chez Xbox, revenir aux sources pourraient permettre de ramener le plus de joueurs, effectivement il faut que les ventes suivent.
En tout cas c'est un gros day one en physique
Ce sont les studios de petite a moyenne tailles qui sont dans le viseur car aucun n'a sut créer une nouvelle grande franchise.
Obsidian aussi il faut qu'ils se réveillent.
raoh38 Gears ne fait plus du tout partie des licences de poids lourd, c'est pas moi qui le dit, mais des fans . Si avec Halo Remake, la hype est limite au niveau de Gears Reloaded, c'est pas Gears qui fera une rentabilité façon Rockstar. L'exclusivté est extrêmement bête, tout comme l'autre jeu qui va flop. Gears Eday sert surtout à un sorte d'appât, un sacrifice pour quelque chose de possiblement plus grand...
Car venir faire un parallèle entre le remake de Halo et la ressorti d'un remastered du remastered d'un jeu 360 ca n'a strictement rien a voir.
*Indice c'est LARGEMENT moins de 15K....
Maintenant je doute pas que Eday fera de très bonne vente, mais de là à dire que c'est un poids lourd, faut doser...
Le poids lourd aujourd'hui pour Microsoft c'est FH...
si c'est le cas, Reloaded aurait dû faire au moins les ventes de Halo: The Master Chief Collection
Reloaded c'est juste la version UE sorti des années avant, quasi aucune amélioration juste une ressorti.