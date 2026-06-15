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negan
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Attention au sort de The Coalition ( pour les prochaines fermeture )


C'est de la pure spéculation, du simple ressenti, mais il y a un truc louche avec The Coalition.

Je ne parle pas de Gears Of War : E-Day qui sera excellent, mais je parle de Xbox.

Déjà, il remplit plusieurs cases :

- Très gros studio, donc gros effectif, donc coûte beaucoup d'argent.

- Très peu de rendement finalement (aussi de la faute de Xbox qui a fait faire au studio le babysitting pour les autres) et Gears 5 c'était il y a 8 ans.

- E-Day va coûter beaucoup d'argent.

Déjà, depuis le début, le coup de l'exclusivité Xbox je trouve ça très suspect ; il paraît qu'ils n'ont pas pu annuler la sortie de Halo et Fable par rapport à des contrats.

Mais par contre, E-Day qui sort 4 mois avant Fable et seulement 2 mois après Halo c'est possible ? Et je ne parle même pas d'un SOD sans date qui reste chez PlayStation

Pour moi, l'exclusivité est louche car, si les rumeurs sont réelles, tu ne rentabiliseras pas le jeu avec deux plateformes, et surtout pas avec l'état actuel du marché Xbox.

Pour moi, la performance de E-Day servira de prétexte a une future décision.

Autre chose Xbox souhaite mettre l'argent prioritairement sur trois licences selon les rumeurs ( Halo, Fallout et TES ) ok mais Gears Of War dans tout ça ?

Car The Coalition c'est certainement, avec Playground Games ton plus gros studio en effectifs, et eux ne seraient pas prioritaires ? C'est très suspect.

C'est plus un ressenti qu'autre chose, mais je n'aime pas l'ambiance.
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    posted the 06/15/2026 at 05:13 PM by negan
    comments (34)
    altendorf posted the 06/15/2026 at 05:15 PM
    Terrible si c'était le cas. Mais là cela parle plus de Compulsion et Arkane
    negan posted the 06/15/2026 at 05:18 PM
    altendorf Ca parle de " choc " avec tout le respect eux c'est pas un choc.
    jenicris posted the 06/15/2026 at 05:18 PM
    Ils se feraient détruire Xbox, en plus c'est le studio de l'une de leur 3 grosses licences hors Bethesda/Activision/Minicraft

    Après c'est pas impossible mais j'imagine pas les réactions surtout après les réactions positives du gameplay de E-Day
    ghouledheleter posted the 06/15/2026 at 05:20 PM
    negan je pense aussi que the coalition va sauter.
    negan posted the 06/15/2026 at 05:21 PM
    ghouledheleter Toi tu le pense car tes un abruti qui passe son temp a chier sur Xbox c'est pas la même démarche que moi.
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 05:21 PM
    C'est le problème du mur de la réalité.

    Je vais faire un parallèle avec Sony, via les leaks qu'on avait eu il y a quelques temps, plusieurs AAA maison ne sont en vérité pas rentable mais peuvent être considéré comme system seller.

    Donc la réalité pour ce genre de production faut absolument que derrière ta console domine...pour ainsi bénéficier des juteuses royalties des jeux tiers dont le très célèbre Call Of Duty et qui en vérité explique la position de Jim Ryan concernant le rachat d'Activision, si demain Call of devenait exclusif ce serait une catastrophe.
    metroidvania posted the 06/15/2026 at 05:21 PM
    Ca serait une grave erreur et putain de triste
    ghouledheleter posted the 06/15/2026 at 05:21 PM
    jenicris
    Microsoft veulent tuer la branche Xbox. Alors fermer the coalition pourquoi pas. Plus rien ne me surprend de la part de Xbox de toute facon
    altendorf posted the 06/15/2026 at 05:22 PM
    negan Oui après on est d'accord, pour l'instant les noms qui sortent ne sont pas "choquants"
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 05:22 PM
    En rendant Gears of War: E-day exclusif c'est un cadeau pourri pour The Coalition.

    Effectivement venu l'heure du bilan, ils vont se prendre une grosse baffe du comptable dans la gueule.
    abookhouseboy posted the 06/15/2026 at 05:24 PM
    Pour un aussi gros jeu, fermer le studio juste avant la sortie donnerai l'impression que leur travail ne vaut rien. Donc dissuaderait l'achat du titre.

    En plus la composante multijoueur est très importante dans cette série, les gamers craindraient à juste titre qu'il n'y ait pas de suivi.

    Ce serait au-delà de la stupidité de faire ça.
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 05:24 PM
    S'ils ferment coalition on pourra les insulter et ils pourront se garder leur hélix
    kakazu posted the 06/15/2026 at 05:25 PM
    Ça serait terrible c'est maintenant eux le visage de gears
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 05:28 PM
    newtechnix rappel moi les sorties multiplateforme qui ont empéché la fermeture d'un studio ,pour l'instant les seuls qui font fermer des studio sans tenté le multiplateforme c'est sony ==> BLUEPOINT et visiblement la communauté play est parfaitement ok avec ca (fermer un studio pourvu que ce qu'il fasse soit exclusif )
    bennj posted the 06/15/2026 at 05:31 PM
    Si il y a bien un studio qui ne craint rien c'est bien celui la...
    ghouledheleter posted the 06/15/2026 at 05:33 PM
    negan de une, ne prend pas tes airs de supériorité et ne m’insulte pas car moi je ne t’ai pas insulté . Et de deux j’ai toujours été Xbox de la première (pendant que tu jouait aux billes) à la séries x. Juste je n’ai pas aimer la grosse bite qu’ils m’ont mis dans le cul avec toutes leurs connerie depuis quelque années et du coup maintenant je les boycotte et même les plus fan hardcore les boycottes.

    Toi tu reste hyper fan de Xbox malgré toutes les douilles qu’ils nous on callés et je respect ta position. Par contre viens pas me traiter d’abruti et ne raconter des mensonges comme quoi je chier constamment sur Xbox car c’est absolument faux.

    Si tu aimes être pris pour un con ba continue à les soutenir c’est ton droit et je ne t’ai jamais critiquer pour ça.

    Xbox peu crever que perso je n’en ai plus rien à battre tellement ils se sont ouvertement foutu de notre gueule et ils continuent encore de nous prendre pour des cons actuellement.
    negan posted the 06/15/2026 at 05:38 PM
    ghouledheleter Pas lu.

    bennj Personne n'est a l'abri hein
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 05:42 PM
    Gears 5 c'était il y a 8 ans.

    Comment je te hais negan tu m'as fait vieillir de ouf là....8 ans !!!!!!!!!

    Arrête...j'ai cru c'était le 4 à la limite...
    negan posted the 06/15/2026 at 05:43 PM
    ravyxxs 7 car je me suis trompé d'un an xD
    apollokami posted the 06/15/2026 at 05:45 PM
    Si Xbox devait en arriver là, le studio Halo mériterait plus de fermer que Coalition qui reste au top du top de ce qui peut se faire sous UE.
    343 a accumulé les scandales de mauvaise gestion, ils ne comprennent pas la licence et ne savent pas quoi faire à part miser sur un remake. Puis bon les dev' qui se plaignaient de faire un fps avec des armes à feu...
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 05:53 PM
    La question que tu dois surtout te poser, et pour laquelle perso j'y ai penser, c'est où est Gears 6 ? On était en train de clore la licence à proprement parler, avec des réponses à nos questions et on approchait d'un arc très intéressant avec Kait, et là, bah non en fait, on sort Reloaded qui d'après ce que j'ai entendu y a 4 jours à flopper sale sur PC, et on nous donne un épisode du début de tout....mais....les gars, le 6 dans tout ça ? Ah bah revenez dans 7 ans ça sortira

    Moi je vois surtout que le 4 et 5 on éloigner une fanbase très solide, établi des ventes plus ou moins faible et au final ils étaient obligé de rallumer une torche éteinte avec l'ancienne équipe de Gears à l'époque du UE3 et des jeux comme Unreal Tournament 3 ! L'ère 360 !

    Pour moi, l'exclusivité est louche car, si les rumeurs sont réelles, tu ne rentabiliseras pas le jeu avec deux plateformes, et surtout pas avec l'état actuel du marché Xbox.

    Bah oui, et encore plus lorsqu'on a vu que le sigle PS5 était présent après l'annonce de l'exclusivité lors d'un show XBOX. Ils savent que le jeu va soit pas être rentabiliser dans les temps ou que c'est plus ou moins leur dernier gros projet avant de fusionner avec d'autres studios...

    Parce que revenir sur du *En fait le jeu sort sur PS5 d'ici un an* serait suicidaire, et même si ça sort sur PS5, je pense pas que ça sera assez pour rentabiliser tout ça. Si les 400 millions sont pas une rumeur, comment une licence comme Gears peut bénéficier de autant alors que c'est plus du tout un gros poids lourd de nos jours ? Bref, l'avenir nous le dira...
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 06:01 PM
    skuldleif l'un n'empêche pas l'autre mais clairement si tu développes des jeux AAA à plusieurs centaines de millions il est préférable d'avoir le plus grand parc possible pour rentabiliser tes dépenses.
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 06:08 PM
    ghouledheleter je l'ai vu à 10000 km qu'il allait sortir "palu"
    noishe posted the 06/15/2026 at 06:21 PM
    Très franchement je trouve que ça se tient comme possibilité. Malheureusement ça ne m'étonnerait pas et ça serait terrible, mais avec le budget estimé à 400 millions, il faut admettre que ça commence à coûter cher pour eux. Mais ça, c'était plutôt lié à un problème de leadership, ça resterait une grave erreur de faire une chose pareille
    bigb0ss posted the 06/15/2026 at 06:25 PM
    Très gros budget a rentabiliser effectivement.
    Après gears of war reste une grosse licence chez Xbox, revenir aux sources pourraient permettre de ramener le plus de joueurs, effectivement il faut que les ventes suivent.
    En tout cas c'est un gros day one en physique
    ghouledheleter posted the 06/15/2026 at 06:51 PM
    kikoo31 je laisse tomber il est complètement con lol. Je passe à autre chose
    nobleswan posted the 06/15/2026 at 06:52 PM
    Ce serait surprenant, Gears, Halo et Forza ils toucheront pas à leur studios respectif je pense. Turn 10 a la limite mais parce que Playground existe.
    raoh38 posted the 06/15/2026 at 08:00 PM
    Non car ils veulent justement se recentrer sur des grosses franchises et y mettrent tous les moyens, a preuve du contraire gears fait partie des grandes franchises au point même de la mettre exclu...de plus 400 millions de budget on ne sait pas d’où sa sort ce chiffre.
    Ce sont les studios de petite a moyenne tailles qui sont dans le viseur car aucun n'a sut créer une nouvelle grande franchise.
    raoh38 posted the 06/15/2026 at 08:03 PM
    Sharma en gros veut surtout que bethesda arrête de faire se quils veulent a l'inverse de la réalité , les joueurs veulent du fallout et du elder scroll, se qui rapporterait des millions...a mon avis c'est sur eux que la pressio doit se sentir.
    Obsidian aussi il faut qu'ils se réveillent.
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 08:24 PM
    nobleswan Turn10 n'existe plus dans la pratique, ils ont fusionné avec Playground Games pour éviter une fermeture. FH6 est peut être le dernier jeu où l'on voit l'intro du studio. Forza Motorsport a plus du tout de contenu.

    raoh38 Gears ne fait plus du tout partie des licences de poids lourd, c'est pas moi qui le dit, mais des fans . Si avec Halo Remake, la hype est limite au niveau de Gears Reloaded, c'est pas Gears qui fera une rentabilité façon Rockstar. L'exclusivté est extrêmement bête, tout comme l'autre jeu qui va flop. Gears Eday sert surtout à un sorte d'appât, un sacrifice pour quelque chose de possiblement plus grand...
    negan posted the 06/15/2026 at 09:07 PM
    ravyxxs De la même manière que tu nous disais de se taire pour FH car c'était ta licence , tais toi quand ca concerne Gears car tu n'y connais rien.

    Car venir faire un parallèle entre le remake de Halo et la ressorti d'un remastered du remastered d'un jeu 360 ca n'a strictement rien a voir.
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 09:34 PM
    negan Tout à plus ou moins avoir en fait, car on parle de hype là, pas du modèle crée (remaster/remake) , l'autre parle de Gears comme d'un poids lourd aujourd'hui, si c'est le cas, Reloaded aurait dû faire au moins les ventes de Halo: The Master Chief Collection sur Steam à l'époque. HTMCC à l'époque à taper facile dans les 100K le jour de sa sortie ! Reloaded ??? Voilà.

    *Indice c'est LARGEMENT moins de 15K....

    Maintenant je doute pas que Eday fera de très bonne vente, mais de là à dire que c'est un poids lourd, faut doser...

    Le poids lourd aujourd'hui pour Microsoft c'est FH...
    negan posted the 06/15/2026 at 09:40 PM
    ravyxxs Encore une fois faux .

    si c'est le cas, Reloaded aurait dû faire au moins les ventes de Halo: The Master Chief Collection

    Reloaded c'est juste la version UE sorti des années avant, quasi aucune amélioration juste une ressorti.
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 09:46 PM
    negan okokok tonton désolé mea culpa
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