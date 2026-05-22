Après les ventes colossales d'Iceborne et Sunbreak ces dernières années, il paraît difficile d’imaginer Capcom ne pas déjà préparer le terrain pour l’annonce de la grosse extension de Monster Hunter Wilds. Si l'existence de ce DLC majeur est déjà officialisée, les fans attendent désormais de premières informations concrètes et surtout une date de sortie.

On ne change pas une formule qui gagne. Comme chaque année, la liste des personnages de la saison 4 de Street Fighter 6 pourrait être révélée durant le mois de juin. Parmi les noms revenant le plus souvent dans les fuites : Vega, Haggar, Gouken et Tifa Lockhart du jeu culte Final Fantasy VII de Square Enix.

Une extension massive serait actuellement en préparation et pourrait sortir dès cette année selon plusieurs rumeurs. Les fans évoquent notamment une zone enneigée après la publication par Capcom d’un mystérieux personnage non présent dans le jeu de base visible sur le visuel anniversaire célébrant les 4 millions de ventes du jeu.

En rumeur depuis plusieurs mois, cet épisode se déroulerait à Hollywood où un réalisateur fou chercherait à tourner le film de zombies parfait au milieu du chaos provoqué par les infectés. Frank West ferait son grand retour dans un jeu présenté comme une suite directe du premier épisode sorti initialement sur Xbox 360.



Alors que beaucoup attendaient plutôt un hypothétique Devil May Cry 6, le départ d'Hideaki Itsuno de chez Capcom aurait visiblement changé les plans de l’éditeur. De nombreuses rumeurs évoquent désormais un remake en bonne et due forme du premier volet de la série, sorti en 2001 sur PlayStation 2.

Certains éléments visibles dans le dernier tiers de Resident Evil Requiem semblent fortement teaser les prochains remakes de la franchise, comme ce petit groupe de figurines devant un manoir, un train miniature rappelant l’Ecliptic Express ou encore une poupée liée au manoir d’Alexia. L’insider Dusk Golem évoque d’ailleurs régulièrement ces trois projets sans détour.











