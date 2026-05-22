Avec la période du Summer Game Fest
qui approche, je me suis dit qu’il serait intéressant de faire un petit récapitulatif des rumeurs les plus sérieuses autour des prochains jeux Capcom
attendus entre 2026
et 2030
, voire au-delà. Certains de ces projets pourraient d’ailleurs se dévoiler durant ce mois de juin.
En voici le récapitulatif :
• Resident Evil: Requiem - DLC narratif (Officiel)
La fin de Resident Evil Requiem apporte plus de questions que de réponses, mais pas de panique, Koshi Nakanishi, le réalisateur du jeu, a récemment officialisé le développement d’un DLC narratif qui, on l’espère, viendra éclaircir plusieurs zones d’ombre laissées par le scénario.
Et au vu de l’espace encore disponible dans le menu principal du jeu, juste sous le mode bonus “Leon Must Die”, il semblerait que ce ne soit peut-être pas le seul DLC prévu par Capcom…
• Okami 2 (Officiel)
Aucune date de sortie n’a encore été évoquée, si ce n’est le retour d’Hideki Kamiya aux commandes du projet. Le jeu est la suite directe du premier volet sorti en 2006 sur PS2.
• Onimusha: Way of the Sword (Officiel)
Sans être un reboot, le jeu ne ferait pas directement suite aux anciens épisodes sortis sur PlayStation 2, mais conserverait les bases emblématiques de la licence comme l’absorption d’âmes ou les affrontements contre les Genma. Capcom aurait également teasé une annonce prochaine de la date de sortie du jeu.
• Mega Man: Dual Override (Officiel)
Prévu pour les 40 ans de la série en 2027, cet épisode conserverait l’approche 2D action-plateforme phare de la saga tout en proposant plusieurs nouveautés inédites.
• Monster Hunter: Wilds - La grosse extension (Officiel)
Après les ventes colossales d'Iceborne et Sunbreak ces dernières années, il paraît difficile d’imaginer Capcom ne pas déjà préparer le terrain pour l’annonce de la grosse extension de Monster Hunter Wilds. Si l'existence de ce DLC majeur est déjà officialisée, les fans attendent désormais de premières informations concrètes et surtout une date de sortie.
• Street Fighter 6 Year 4 (Rumeurs)
On ne change pas une formule qui gagne. Comme chaque année, la liste des personnages de la saison 4 de Street Fighter 6 pourrait être révélée durant le mois de juin. Parmi les noms revenant le plus souvent dans les fuites : Vega, Haggar, Gouken et Tifa Lockhart du jeu culte Final Fantasy VII de Square Enix.
• Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Rumeurs)
Une extension massive serait actuellement en préparation et pourrait sortir dès cette année selon plusieurs rumeurs. Les fans évoquent notamment une zone enneigée après la publication par Capcom d’un mystérieux personnage non présent dans le jeu de base visible sur le visuel anniversaire célébrant les 4 millions de ventes du jeu.
• Dead Rising: Hollywood (Rumeurs)
En rumeur depuis plusieurs mois, cet épisode se déroulerait à Hollywood où un réalisateur fou chercherait à tourner le film de zombies parfait au milieu du chaos provoqué par les infectés. Frank West ferait son grand retour dans un jeu présenté comme une suite directe du premier épisode sorti initialement sur Xbox 360.
• Devil May Cry 1 Remake (Rumeurs)
Alors que beaucoup attendaient plutôt un hypothétique Devil May Cry 6, le départ d'Hideaki Itsuno de chez Capcom aurait visiblement changé les plans de l’éditeur. De nombreuses rumeurs évoquent désormais un remake en bonne et due forme du premier volet de la série, sorti en 2001 sur PlayStation 2.
• Resident Evil Code: Veronica Remake, Resident Evil 0 Remake et Resident Evil 1 Remake (Rumeurs)
Certains éléments visibles dans le dernier tiers de Resident Evil Requiem semblent fortement teaser les prochains remakes de la franchise, comme ce petit groupe de figurines devant un manoir, un train miniature rappelant l’Ecliptic Express ou encore une poupée liée au manoir d’Alexia. L’insider Dusk Golem évoque d’ailleurs régulièrement ces trois projets sans détour.
posted the 05/22/2026 at 01:21 PM by marchand2sable
Je l’ai pas mis dans la liste puisque ce n’est ni en rumeur ni officiel, mais le président de Capcom a récemment déclaré vouloir remettre la licence Ace Attorney sur le devant de la scène lors de la dernière réunion avec les investisseurs. Il faudra sans doute encore patienter un peu puis ça va bouger.
Okami 2
Code Veronica
Devil May Cry
Capcom
MEGAMAN OR
DEAD RISING HOLLYWOOD
ONIMUSHA
DMC