J’avais récemment partagé un avis très salé sur la qualité de l’épisode pilote et des deux suivants (et je suis loin d’être le seul), mais il semblerait que le cirque continue.En effet,a commis une grosse erreur sur l’un des T-shirts mis en vente dans sa boutique officielle.Le problème vient tout simplement du prénom de, devenu ici… “”.De nombreux fans accusent déjà la série de prendre des libertés jugées humiliantes avec le personnage, et cette faute renforce encore davantage l’idée queetne maîtrisent ni les origines, ni le lore, ni les personnages de la célèbre franchise deUne erreur jugée presque impardonnable par une partie de la communauté, au point que le T-shirt a finalement été retiré de la boutique. Depuis, les moqueries autour de “” se multiplient sur les réseaux sociaux.Espérons cette fois que le prochain T-shirt sera au moins correctement orthographié…