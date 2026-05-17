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marchand2sable > blog
Netflix retire un T-shirt Devil May Cry après une énorme faute sur Vergil


J’avais récemment partagé un avis très salé sur la qualité de l’épisode pilote et des deux suivants (et je suis loin d’être le seul), mais il semblerait que le cirque continue.

En effet, Netflix a commis une grosse erreur sur l’un des T-shirts mis en vente dans sa boutique officielle.



Le problème vient tout simplement du prénom de Vergil, devenu ici… “Virgil”.

De nombreux fans accusent déjà la série de prendre des libertés jugées humiliantes avec le personnage, et cette faute renforce encore davantage l’idée que Adi Shankar et Netflix ne maîtrisent ni les origines, ni le lore, ni les personnages de la célèbre franchise de Capcom.

Une erreur jugée presque impardonnable par une partie de la communauté, au point que le T-shirt a finalement été retiré de la boutique Netflix. Depuis, les moqueries autour de “Virgil” se multiplient sur les réseaux sociaux.

Espérons cette fois que le prochain T-shirt sera au moins correctement orthographié…
https://www.xboxygen.com/News/356641-netflix-retire-un-t-shirt-devil-may-cry-apres-une-enorme-faute-qui-fait-rire-les-fans
    tags : capcom netflix devil may cry 2 vergil devil may cry 6 devil may cry 1 remake devil may cry netflix devil may cry saison 2 devil may may devil may cry saison 2 avis devil may cry 2 review devil may cry saison 2 netflix avis dmc netflix
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    torotoro59, loreislife
    posted the 05/17/2026 at 04:07 PM by marchand2sable
    comments (19)
    guiguif posted the 05/17/2026 at 04:12 PM
    Ouais bon c'est juste une petite faute des mecs au design, pas de quoi faire tout un drama.
    janolife posted the 05/17/2026 at 04:19 PM
    Ils ont pas été assez « virgilant «  , ok, je sors…
    barret49201 posted the 05/17/2026 at 04:21 PM
    Tempête dans un verre d'eau.
    marchand2sable posted the 05/17/2026 at 04:24 PM
    guiguif

    On peut pas faire une telle faute sur le 2e personnage le plus populaire de la série. Franchement on sent qu’ils maîtrisent pas du tout le sujet et qu’ils n’en ont rien à foutre des jeux hormis deux ou trois clins d’œil ici et là.

    janolife

    ducknsexe posted the 05/17/2026 at 04:28 PM
    Je voie déjà le prochain tee shirt de Netflix

    Dantesque Virginité
    5120x2880 posted the 05/17/2026 at 04:37 PM
    Ils ont presque reproduit ma blague sur l'autre article
    arquion posted the 05/17/2026 at 04:44 PM
    marchand2sable Et qui te dit que c'est pas la fabrique de Tee-Shirt qui a commis la faute, car tout reporté sur Netflix alors que c'est pas eu qui les fabriquent directement est un raccourci tellement bête...
    marchand2sable posted the 05/17/2026 at 04:51 PM
    arquion

    Tu vas me faire croire qu’ils vérifient pas ce qu’ils vendent dans leur boutique ? Ils n’ont même pas vu la faute, ils ont attendu les moqueries pour retirer le T-shirt, donc non ce n’est pas bête et il y a bien un problème.

    5120x2880

    From Vergil to Virgin
    burningcrimson posted the 05/17/2026 at 05:24 PM
    marchand2sable J en peux plus de ce manque de respect envers Vergil
    5120x2880 posted the 05/17/2026 at 05:28 PM
    marchand2sable Ça aurait été le tshirt le plus collector de l'histoire
    arquion posted the 05/17/2026 at 05:54 PM
    marchand2sable tu crois vraiment que Netflix c'est quelques personnes qui gèrent tous ??
    bah non, t'as surement plein de personnes chacun dans leur pôles qui sont peut-être bons dans ce qu'ils font mais qui n'ont pas forcément connaissance de tout.
    sonilka posted the 05/17/2026 at 06:11 PM
    Manque de contrôle qualité. Ce qui pouvait se comprendre dans les années 80/90, ne l'est plus aujourd'hui. Faut pas déconner c'est juste l'un des persos majeurs de la licence.
    marchand2sable posted the 05/17/2026 at 06:55 PM
    burningcrimson

    Jte jure

    arquion

    tu crois vraiment que Netflix c'est quelques personnes qui gèrent tous ??

    Je n'ai jamais dit ça.

    bah non, t'as surement plein de personnes chacun dans leur pôles qui sont peut-être bons dans ce qu'ils font mais qui n'ont pas forcément connaissance de tout.

    Justement, dans une grosse boîte comme Netflix, il y a normalement plusieurs étapes de validation avant qu’un produit sorte. Qu’il s’agisse d’une erreur de contrôle ou de connaissance, une faute aussi visible sur un personnage aussi connu de la licence reste difficile à justifier.

    Comme le dit sonilka, à une époque ça pouvait passer parce que c’était traité de façon plus négligente mais aujourd’hui un minimum de sérieux bon sang...

    C’était en vente en plus… imagine les pauvres acheteurs qui vont se balader avec leur T-shirt « Virgil ».
    bennj posted the 05/17/2026 at 07:23 PM
    marchand2sable va chier un coup sans déconner, t'en as vraiment besoin.
    loreislife posted the 05/17/2026 at 07:58 PM
    Je pense que quiconque aura touché à un Devil May Cry et aura vu cette série et en particulier sa saison 2 aura déjà compris que Netflix se torche le cul de cet univers et des jeux vidéos en général. J'ai HALLUCINÉ avec cette saison 2. C'est même pas de la mauvaise adaptation, c'est juste...Merde, ils s'embrassent!!! Vergil et son manteau! Des mecs avec des tasers mettent la misère à Vergil...
    Alors une faute sur un t-shirt.. Ça va je peux leur pardonner. La tentative était baisée depuis le début. J'ai honte d'avoir attendu cette saison.
    marchand2sable posted the 05/17/2026 at 08:01 PM
    bennj

    On se passera de ton intervention et de ta présence totalement inutiles.

    5120x2880

    Je ne sais pas la durée, mais ça a bien été en vente, donc certains ont ce T-shirt. J’adore.

    loreislife

    On est deux. J’avais de la hype pour Vergil et Mundus, mais mon dieu, le carnage…
    bennj posted the 05/17/2026 at 08:13 PM
    marchand2sable ben disons que je m'attendais à un truc de dingue vu le titre, et pas à une faute d'une lettre.... Donc je le redis au lieu de faire un article, va chier un coup ca fait plus de bien
    marchand2sable posted the 05/17/2026 at 08:25 PM
    bennj

    Je te connais pas donc je ne vois pas pourquoi je devrais publier selon tes attentes déjà et je partage simplement ce que j’ai envie de publier sur mon blog merci.

    va chier un coup ca fait plus de bien

    Et évite les petites piques comme ça, c’est malaisant et je n’ai pas 15 ans.
    22 posted the 05/17/2026 at 09:25 PM
    janolife
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