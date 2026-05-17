J’avais récemment partagé un avis très salé sur la qualité de l’épisode pilote et des deux suivants (et je suis loin d’être le seul), mais il semblerait que le cirque continue.
En effet, Netflix
a commis une grosse erreur sur l’un des T-shirts mis en vente dans sa boutique officielle.
Le problème vient tout simplement du prénom de Vergil
, devenu ici… “Virgil
”.
De nombreux fans accusent déjà la série de prendre des libertés jugées humiliantes avec le personnage, et cette faute renforce encore davantage l’idée que Adi Shankar
et Netflix
ne maîtrisent ni les origines, ni le lore, ni les personnages de la célèbre franchise de Capcom
.
Une erreur jugée presque impardonnable par une partie de la communauté, au point que le T-shirt a finalement été retiré de la boutique Netflix
. Depuis, les moqueries autour de “Virgil
” se multiplient sur les réseaux sociaux.
Espérons cette fois que le prochain T-shirt sera au moins correctement orthographié…
On peut pas faire une telle faute sur le 2e personnage le plus populaire de la série. Franchement on sent qu’ils maîtrisent pas du tout le sujet et qu’ils n’en ont rien à foutre des jeux hormis deux ou trois clins d’œil ici et là.
janolife
Dantesque Virginité
Tu vas me faire croire qu’ils vérifient pas ce qu’ils vendent dans leur boutique ? Ils n’ont même pas vu la faute, ils ont attendu les moqueries pour retirer le T-shirt, donc non ce n’est pas bête et il y a bien un problème.
5120x2880
From Vergil to Virgin
bah non, t'as surement plein de personnes chacun dans leur pôles qui sont peut-être bons dans ce qu'ils font mais qui n'ont pas forcément connaissance de tout.
Jte jure
arquion
tu crois vraiment que Netflix c'est quelques personnes qui gèrent tous ??
Je n'ai jamais dit ça.
bah non, t'as surement plein de personnes chacun dans leur pôles qui sont peut-être bons dans ce qu'ils font mais qui n'ont pas forcément connaissance de tout.
Justement, dans une grosse boîte comme Netflix, il y a normalement plusieurs étapes de validation avant qu’un produit sorte. Qu’il s’agisse d’une erreur de contrôle ou de connaissance, une faute aussi visible sur un personnage aussi connu de la licence reste difficile à justifier.
Comme le dit sonilka, à une époque ça pouvait passer parce que c’était traité de façon plus négligente mais aujourd’hui un minimum de sérieux bon sang...
C’était en vente en plus… imagine les pauvres acheteurs qui vont se balader avec leur T-shirt « Virgil ».
Alors une faute sur un t-shirt.. Ça va je peux leur pardonner. La tentative était baisée depuis le début. J'ai honte d'avoir attendu cette saison.
On se passera de ton intervention et de ta présence totalement inutiles.
5120x2880
Je ne sais pas la durée, mais ça a bien été en vente, donc certains ont ce T-shirt. J’adore.
loreislife
On est deux. J’avais de la hype pour Vergil et Mundus, mais mon dieu, le carnage…
Je te connais pas donc je ne vois pas pourquoi je devrais publier selon tes attentes déjà et je partage simplement ce que j’ai envie de publier sur mon blog merci.
va chier un coup ca fait plus de bien
Et évite les petites piques comme ça, c’est malaisant et je n’ai pas 15 ans.