Le sujet des DRM refait surface sur PlayStation après la découverte d’un système de vérification de licence en ligne qui a rapidement inquiété une partie des joueurs. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5, certains utilisateurs ont en effet remarqué qu’un contrôle semblait s’effectuer tous les 30 jours pour les jeux achetés en dématérialisé, relançant les craintes autour de l’accès aux titres sans connexion internet.D’après plusieurs retours, notamment du compte Does it play?, les jeux acquis récemment sur le PlayStation Store seraient concernés par ce mécanisme. Sur PS4, un compteur indiquerait même le temps restant avant la prochaine vérification, tandis que sur PS5, le processus resterait invisible mais bien actif en arrière-plan.Forcément, la présence d’un tel système a immédiatement ravivé le débat sur les DRM, un sujet sensible depuis des années. L’idée qu’un jeu acheté puisse devenir temporairement inaccessible en cas d’absence prolongée de connexion n’est jamais bien accueillie, même si, dans la pratique, peu de joueurs sont réellement concernés.Face à la montée des inquiétudes, Sony a pris la parole pour préciser le fonctionnement exact de cette vérification. Selon un porte-parole, il ne s’agit pas d’un contrôle régulier et contraignant : une seule connexion en ligne est nécessaire pour valider la licence du jeu. Une fois cette étape effectuée, le joueur peut continuer à accéder à son titre normalement, sans avoir à se reconnecter périodiquement.Cette précision change sensiblement la lecture de la situation. Là où certains voyaient une restriction supplémentaire imposée par des DRM plus stricts, Sony évoque en réalité une simple étape de validation initiale, potentiellement mise en place pour limiter certains abus comme les fraudes aux remboursements.Malgré ces explications rassurantes, le débat reste ouvert. L’histoire a montré que les questions liées aux DRM peuvent rapidement devenir explosives, comme lors de la présentation initiale de la Xbox One en 2013, qui prévoyait des vérifications en ligne régulières avant de faire machine arrière face à la grogne des joueurs.En l’état, Sony tente donc de désamorcer la polémique en insistant sur l’absence de contrainte durable.