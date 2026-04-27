Pour lutter contre les scalpers, le Bic Camera lkebukuro a mis en place un quiz Pokémon obligatoire. 15 questions basiques sur l'univers Pokémon à réussir pour pouvoir acheter des cartes.
D'après les témoignages, les revendeurs n'ont pas réussi à passer le test
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posted the 04/27/2026 at 04:38 PM by ouroboros4
Bien joué la boutique
Tu limites le nombre de booster par personne c’est déjà pas mal.
Le seul moyen c’est de plus acheter à ce genre de gars et ils auront tous leur booster dans le cul…