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Une boutique japonaise de cartes Pokémon a mis en place une mesure anti-scalpers
Pour lutter contre les scalpers, le Bic Camera lkebukuro a mis en place un quiz Pokémon obligatoire. 15 questions basiques sur l'univers Pokémon à réussir pour pouvoir acheter des cartes.
D'après les témoignages, les revendeurs n'ont pas réussi à passer le test

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    momotaros, icebergbrulant, burningcrimson
    posted the 04/27/2026 at 04:38 PM by ouroboros4
    comments (6)
    icebergbrulant posted the 04/27/2026 at 04:56 PM


    Bien joué la boutique
    momotaros posted the 04/27/2026 at 05:04 PM
    Bonne idée mais certains clients peuvent aussi ne pas savoir quoi répondre, imagine le parent qui veut acheter des cartes à son enfant mais n'y connait rien.
    pharrell posted the 04/27/2026 at 05:06 PM
    Mouai un peu con… y a peut être pas besoin d’être expert sur la mythologie Pokémon pour acheter des cartes.

    Tu limites le nombre de booster par personne c’est déjà pas mal.
    suikoden posted the 04/27/2026 at 05:31 PM
    pharrell crois moi ca suffit pas , les lecs sont capable de faire douze magasin, de repasser plusieurs fois ou de faire venir d'autres personnes juste pour en acheter un max donc t'as beau limiter...
    khel posted the 04/27/2026 at 05:55 PM
    j'ai qu'une chose à dire.... https://www.youtube.com/shorts/PJjI3wNLkq0
    pharrell posted the 04/27/2026 at 06:03 PM
    suikoden : oui nan mais ok je sais bien mais y a toujours moyen de contourner une règle tu pourras rien y faire.

    Le seul moyen c’est de plus acheter à ce genre de gars et ils auront tous leur booster dans le cul…
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