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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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beppop
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LEAK: La PS6 Portable serait rétro compatible PS4/PS5
En effet le leak MLID vient de poster cette image dans sa nouvelle vidéo. On y voit donc que la PS6 portable devrait donc assurer une pleine rétrocompatibilité avec la PS4 et PS5 (en plus d'être sous RDNA5 comme la console de salon).


https://www.resetera.com/threads/mlid-ps6-portable-leak-yes-it-has-backwards-compatibility-ps4-ps5.1491385/
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    posted the 04/15/2026 at 09:23 AM by beppop
    comments (10)
    malroth posted the 04/15/2026 at 09:25 AM
    Fiabilité du leak ?
    lz posted the 04/15/2026 at 09:28 AM
    Donc ils vont mettre un lecteur BR dans leur portable ?

    Parce que quand on parle de retro compatibilité, c'est par rapport à la capacité de lecture du support physique de la ou des précédentes générations
    celebenoit84 posted the 04/15/2026 at 09:29 AM
    C'est la moindre des choses.
    Tu imagine la ps6 portable sort, pas rétrocompatible.
    Tu auras donc les 5 jeux de lancement en début de vie.
    Le consommateur n'est plus habitué à ça.
    marcus62 posted the 04/15/2026 at 09:29 AM
    RDNA 4.5 pour la PS6

    Je ne suis pas trop intéressé par la PS6 Portable.
    Même si je comprends que l’idée de jouer à n’importe quel jeu PS4/PS5 et évidemment PS6 (en plus basse qualité) n’importe où (transport ect…) est tentant pour certaines personnes.
    Ce n’est pas le cas pour moi.

    J’attends davantage des nouvelles sur la PS6 et la Xbox Hélix !
    rasalgul posted the 04/15/2026 at 09:31 AM
    Quand on connaît la taille des PlayStation j'imagine même pas la taille de l'engin en mode portable
    rocan posted the 04/15/2026 at 09:32 AM
    Ca parait logique
    beppop posted the 04/15/2026 at 09:32 AM
    lz la seule définition de la rétro c'est un appareil qui peut faire tourner les logiciels des séries précédentes sans avoir besoin de portages spécifique. Que ce soit via le démat ou physique.
    ouroboros4 posted the 04/15/2026 at 09:34 AM
    Pour le physique je vois pas trop comment Sony va faire.
    Pour moi ce sera rétro mais uniquement pour les jeux demat
    ouroboros4 posted the 04/15/2026 at 09:35 AM
    Et D'après Reddit MLiD n'est pas fiable
    akinen posted the 04/15/2026 at 09:41 AM
    Parait qu’elle ne connectera sur internet aussi et que les jeux seront en 3D
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