En effet le leak MLID vient de poster cette image dans sa nouvelle vidéo. On y voit donc que la PS6 portable devrait donc assurer une pleine rétrocompatibilité avec la PS4 et PS5 (en plus d'être sous RDNA5 comme la console de salon).
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posted the 04/15/2026 at 09:23 AM by beppop
Parce que quand on parle de retro compatibilité, c'est par rapport à la capacité de lecture du support physique de la ou des précédentes générations
Tu imagine la ps6 portable sort, pas rétrocompatible.
Tu auras donc les 5 jeux de lancement en début de vie.
Le consommateur n'est plus habitué à ça.
Je ne suis pas trop intéressé par la PS6 Portable.
Même si je comprends que l’idée de jouer à n’importe quel jeu PS4/PS5 et évidemment PS6 (en plus basse qualité) n’importe où (transport ect…) est tentant pour certaines personnes.
Ce n’est pas le cas pour moi.
J’attends davantage des nouvelles sur la PS6 et la Xbox Hélix !
Pour moi ce sera rétro mais uniquement pour les jeux demat