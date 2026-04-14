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C’est officiel, le film culte New York 1997 aura droit à un remake


Oui, ils vont oser toucher à New York 1997, le film méga culte de John Carpenter. Bon courage à l’acteur qui va remplacer Kurt Russell en Snake Plissken (j’allais écrire Solid…).

Je n’ai pas trop aimé sa suite qui part dans tous les sens, mais le premier reste phénoménal, avec des répliques cultes, des idées qui ont été reprises dans je ne sais combien d’œuvres aujourd’hui, et un personnage principal terriblement badass.

L’annonce provient de la CinemaCon qui se déroule actuellement à Las Vegas. Le remake/reboot sera confié à StudioCanal sans date de sortie pour l'instant.

Bon courage…

CinemaCon / StudioCanal
    tags : snake metal gear solid john carpenter new york kurt russell new york 1997 cinemacon new york 1997 remake new york 1997 reboot studiocanal snake plissken escape from new york escape from new york remake escape from new york reboot
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    posted the 04/14/2026 at 05:15 PM by marchand2sable
    comments (8)
    burningcrimson posted the 04/14/2026 at 05:23 PM
    ...
    jaysennnin posted the 04/14/2026 at 05:26 PM
    Plissken !
    Appelez moi Snake !!
    marchand2sable posted the 04/14/2026 at 05:31 PM
    jaysennnin

    Le président de quoi? (ce cracha sur le président des États-Unis en une réplique)

    https://www.youtube.com/watch?v=vK_3X4u8Ybo
    ducknsexe posted the 04/14/2026 at 05:38 PM
    Bonne chance
    jaysennnin posted the 04/14/2026 at 05:39 PM
    marchand2sable
    c'est décidé je vais le remater ce weekend
    zekk posted the 04/14/2026 at 05:40 PM
    kidicarus posted the 04/14/2026 at 05:47 PM
    Y a quelques jours je me suis rematé le second.
    micheljackson posted the 04/14/2026 at 06:08 PM
    Ouais ben qu'ils se le gardent,
    c'est un chef d'oeuvre y'a rien à jeter, même 45 ans après.
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