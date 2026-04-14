Oui, ils vont oser toucher à New York 1997
, le film méga culte de John Carpenter
. Bon courage à l’acteur qui va remplacer Kurt Russell
en Snake Plissken
(j’allais écrire Solid
…).
Je n’ai pas trop aimé sa suite qui part dans tous les sens, mais le premier reste phénoménal, avec des répliques cultes, des idées qui ont été reprises dans je ne sais combien d’œuvres aujourd’hui, et un personnage principal terriblement badass.
L’annonce provient de la CinemaCon
qui se déroule actuellement à Las Vegas. Le remake/reboot sera confié à StudioCanal
sans date de sortie pour l'instant.
Bon courage…
Appelez moi Snake !!
Le président de quoi? (ce cracha sur le président des États-Unis en une réplique)
https://www.youtube.com/watch?v=vK_3X4u8Ybo
c'est décidé je vais le remater ce weekend
c'est un chef d'oeuvre y'a rien à jeter, même 45 ans après.