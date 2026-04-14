Oui, ils vont oser toucher à, le film méga culte de. Bon courage à l’acteur qui va remplaceren(j’allais écrire…).Je n’ai pas trop aimé sa suite qui part dans tous les sens, mais le premier reste phénoménal, avec des répliques cultes, des idées qui ont été reprises dans je ne sais combien d’œuvres aujourd’hui, et un personnage principal terriblement badass.L’annonce provient de laqui se déroule actuellement à Las Vegas. Le remake/reboot sera confié àsans date de sortie pour l'instant.Bon courage…