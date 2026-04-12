Encore très mystérieux, Physint commence doucement à faire parler de lui. Ce projet signé Hideo Kojima en collaboration avec Sony Interactive Entertainment (et potentiellement Columbia Pictures) marque son grand retour au genre de l’action-espionnage, un terrain qu’il n’a plus exploré depuis plusieurs années. Si le développement n’en est qu’à ses débuts, les premières informations concrètes commencent à émerger, notamment autour de son casting.Fidèle à ses habitudes, Hideo Kojima s’entoure déjà de talents internationaux avec la présence confirmée de Charlee Fraser (Furiosa: A Mad Max Saga, Anyone But You), Don Lee (Train to Busan, The Roundup, Eternals) ou encore Minami Hamabe (Shin Kamen Rider, Let Me Eat Your Pancreas, Godzilla Minus One). Mais de nouveaux éléments issus d’appels de casting viennent aujourd’hui enrichir un peu plus notre vision du jeu.Sous le nom de code “Shimmer”, ces sessions de casting sont supervisées par Mari Ueda, fondatrice de la société Pivot Motion, déjà impliquée dans Death Stranding 2. Ces annonces, bien que discrètes, donnent un aperçu du ton et de certaines situations que pourrait proposer Physint.On y découvre notamment une scène impliquant plusieurs passagers d’un bus détourné : une mère avec son nourrisson, cinq adolescents de différentes origines, ainsi que plusieurs autres personnages masculins. Mais c’est surtout la présence d’un antagoniste qui attire l’attention. Décrit comme mince, silencieux mais intensément charismatique, ce personnage serait doté d’un accent allemand marqué et d’une personnalité à la fois confiante et psychotique.Fait intéressant, la description de référence évoque “Mads Mikkelsen dans Hannibal, mais avec du style”, un clin d’œil évident à une collaboration passée avec Hideo Kojima. De quoi alimenter les spéculations, même si tout laisse penser qu’il s’agirait ici d’un antagoniste secondaire plutôt que du grand méchant du jeu.Ces éléments suggèrent en tout cas un retour affirmé aux racines de l’action-espionnage, avec une forte dimension narrative et cinématographique. Néanmoins, il convient de rester prudent : à ce stade de développement, de nombreux aspects peuvent encore évoluer, voire être totalement abandonnés.Le tournage des premières sessions de motion capture serait prévu pour juin prochain, ce qui indique que la production entre progressivement dans une phase plus concrète. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à voir le jeu de sitôt. Kojima lui-même évoquait récemment un développement pouvant s’étaler sur cinq à six ans supplémentaires.En tenant compte de ce calendrier, Physint pourrait viser une sortie autour de 2030 ou 2031 sur PS6.