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Sony met à jour le site dédié aux PlayStation Studios


Comme tous les 36 du mois, Sony se réveille en mettant à jour le site servant de vitrine aux PlayStation Studios : disparition de Bluepoint Games, apparition de teamLFG (équipe interne de Bungie devenue un véritable studio) et retouches subtiles dans les descriptions de certains studios où la mention du PC semble peu à peu s’effacer. Derrière ces ajustements en apparence mineurs se cache peut-être un signal plus large sur la stratégie de Sony, entre repositionnement éditorial et redéfinition de ses priorités.

Les PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment

- Team Asobi : Équipe basée à Tokyo, à l'origine de la série à succès Astro Bot.

- Bend Studio : Créateurs du jeu d'action-aventure palpitant en monde ouvert Days Gone, qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique dynamique et dangereuse.

- Firesprite : Basé à Liverpool, au Royaume-Uni, le studio crée des expériences d'aventure comme Horizon Call of the Mountain pour PS VR2.

- Guerrilla Games : Studio à l'origine de la célèbre franchise Horizon, proposant de vastes mondes ouverts remplis de machines impressionnantes et d'histoires profondes.

- Haven Studios : Un studio montréalais créant des univers aux merveilles sans fin avec gentillesse, un optimisme inébranlable et de la passion pour les jeux.

- Housemarque : Après des décennies d'expérience dans la création de mécaniques inspirées de l'arcade, l'équipe finlandaise revient avec Saros, la nouvelle évolution du jeu d'action à la troisième personne primé Returnal.

- Insomniac Games : L'équipe de développeurs de Marvel's Spider-Man et de la franchise Ratchet & Clank, connue pour ses univers immersifs et ses récits captivants.

- Media Molecule : Créateurs de LittleBigPlanet, Tearaway et Dreams, Media Molecule inspire la créativité et l'innovation chez tous les joueurs et joueuses.

- Naughty Dog : Le studio de 40 ans aux histoires poignantes et au gameplay audacieux, à qui l'on doit les célèbres franchises Uncharted et The Last of Us, travaille actuellement sur Intergalactic: The Heretic Prophet.

- Nixxes Software : Studio basé aux Pays-Bas avec des équipes d'ingénieurs spécialisées dans les portages PC de haute qualité, et des équipes artistiques et de design co-développant des jeux avec PlayStation Studios à travers le monde.

- Polyphony Digital : Le studio derrière la franchise Gran Turismo, crée d'excellents jeux de course depuis les années 1990. En 2022, ils ont ouvert la série aux nouveaux venus avec Gran Turismo 7.

- San Diego Studio : Créateurs de la franchise MLB The Show, ils offrent chaque année une expérience de jeu de baseball inégalée.

- Santa Monica Studio : Célèbre pour la série emblématique God of War, offrant des expériences d'action-aventure épiques dans des mondes mythologiques.

- Sucker Punch Productions : Une équipe de développeurs basée à Seattle qui fait partie de PlayStation Studios depuis 2011. En plus d'avoir créé Ghost of Yōtei, Ghost of Tsushima et son extension Île d'Iki, ils sont également à l'origine des séries Sly Cooper et Infamous, et développent des jeux incroyables depuis 1997.

- teamLFG : Basé à Bellevue, dans l'État de Washington, le studio a pour mission de créer des jeux fondés sur les principes de l'amitié, la communauté et l'appartenance. 

- Valkyrie Entertainment : Le studio apporte une expertise de pointe en co-développement à plusieurs franchises emblématiques et primées de PlayStation Studios, dont Astro Bot, Helldivers 2 et God of War.

- PlayStation xDev : L'équipe s'associe à des studios indépendants talentueux pour publier des titres exclusifs et passionnants pour les joueurs et joueuses PlayStation du monde entier.
PlayStation Studios - https://www.playstation.com/en-gr/corporate/playstation-studios/
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    simbaverin, tynokarts, newtechnix
    posted the 04/03/2026 at 12:05 PM by altendorf
    comments (22)
    shambala93 posted the 04/03/2026 at 12:07 PM
    Lequel de la liste sera éjecté cette année ?
    saram posted the 04/03/2026 at 12:20 PM
    shambala93 Je dirais... Media Molecule !
    kenjushi posted the 04/03/2026 at 12:29 PM
    shambala93 Le tiercé dans le désordre : Media Molecule, Haven Studios et Firesprite.
    jenicris posted the 04/03/2026 at 12:30 PM
    shambala93 Haven quasi sur vu que leur jeu va sûrement bider
    vohmp posted the 04/03/2026 at 12:34 PM
    Bend studio existe encore je pensais qu'il avait fermer le studio
    altendorf posted the 04/03/2026 at 12:35 PM
    jenicris Le sort de Haven Studios sera plus complexe car ils ont créé de nombreux outils (cloud, process, assets managements, ect) pour les PlayStation Studios et ont de nombreux ingénieurs pour la R&D et les technos liés aux moteurs graphiques. Je suis même surpris que Haven Studio n'a pas été directement intégré dans la division Technology, Creative & Services Group de SIE avec Nixxes.
    marcus62 posted the 04/03/2026 at 12:37 PM
    Je pense que Haven c’est le prochain… un jeu GAAS qui va probablement bien flop…
    simbaverin posted the 04/03/2026 at 12:37 PM
    vohmp Ils sont sur Days Gone 2. C’est obliger….ou pas.
    altendorf posted the 04/03/2026 at 12:43 PM
    simbaverin vohmp On ne sait pas sur quoi ils bossent mais aux dernières nouvelles, l'équipe ne voulait plus travailler sur Days Gone.
    kaiserstark posted the 04/03/2026 at 12:48 PM
    jenicris altendorf Je pense qu'étrangement Sony est assez confiant sur Haven, c'est le studio PlayStation qui recrute le plus (là ils ont encore quelque chose comme 14 offres d'emplois) et ils sont déjà 230.

    Media Molecule et Firesprite semblent être proche de sortir leurs nouveaux jeux donc sauf catastrophe, ça devrait aller pour eux.

    Bend semble avoir eu un projet greenlight mais si lui aussi est annulé, ça pourrait être compliqué pour eux...
    simbaverin posted the 04/03/2026 at 12:51 PM
    altendorf Merci pour la précision. Après j’ai dis ça car je pense que c’est le mouvement le plus « safe » pour le studio.
    mooplol posted the 04/03/2026 at 01:56 PM
    saram shambala93 kenjushi clairement avec le nouveau Sony ????
    tynokarts posted the 04/03/2026 at 02:49 PM
    -Un peu de peine pour l’effacement de Bluepoint Game (le bleu c’est la couleur de la marque PlayStation)
    -Pas de trace de Marvel, étonnant quand on suit l’actualité avec Spiderman et Wolverine.
    altendorf posted the 04/03/2026 at 02:53 PM
    tynokarts Il y a littéralement "L'équipe de développeurs de Marvel's Spider-Man" pour Insomniac Games
    mibugishiden posted the 04/03/2026 at 03:46 PM
    Guerrilla Games : Studio à l'origine de la célèbre franchise Horizon, proposant de vastes mondes ouverts remplis de machines impressionnantes et d'histoires profondes.


    Guerilla et "histoires profondes"
    C'est Sony qui ecrit ca ou c'est toi qui a trouvé ? Certaines des descriptions de certains studios y a de quoi rouler des yeux, genre la "gentillesse et l'optimisme inebranlable de Haven Studio"

    Sinon ca manque quand meme de studios japonais, comme à l'epoque sur PS2.
    altendorf posted the 04/03/2026 at 03:49 PM
    mibugishiden C'est bien les descriptions du site officiel
    mibugishiden posted the 04/03/2026 at 04:04 PM
    altendorf ouf tu m'as fait peur, bon apres ils font leur propagande, c'est le jeu
    stardustx posted the 04/03/2026 at 04:59 PM
    - teamLFG : Basé à Bellevue, dans l'État de Washington, le studio a pour mission de créer des jeux fondés sur les principes de l'amitié, la communauté et l'appartenance.

    Ils ferment Bluepoint et gardent ce genre de chiasse...
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 05:09 PM
    Ce qui est dommage: c'est l'absence de Japan Touch.

    Ce qui est bien: c'est que concrètement y'a beaucoup de nouvelle IP qui sont lancés à part Gran Turismo aucun n'a connu la PS1 voir la PS2.
    altendorf posted the 04/03/2026 at 05:15 PM
    newtechnix Clairement il faudrait un ou deux studios japonais. Il y a clairement un coup à faire avec Nagoshi Studio.
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 05:21 PM
    altendorf +1000 Sony aurait son Yakuza
    tripy73 posted the 04/05/2026 at 09:42 PM
    altendorf : tu indiques que la mention PC disparaît peu à peu, mais ils ont justement rajouté que Nixxes est spécialisé dans les portages PC (le but de l'achat à la base), alors que lors de la dernière mise à jour ils l'avaient supprimé : https://web.archive.org/web/20260326203859/https://www.playstation.com/en-us/corporate/playstation-studios/

    Par contre ils l’ont viré pour Valkyrie ce qui sous entend qu'ils ont simplement réaffecté le boulot des portages PC à Nixxes, même si ça concernera probablement les jeux multijoueurs.
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