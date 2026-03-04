Comme tous les 36 du mois, Sony se réveille en mettant à jour le site servant de vitrine aux PlayStation Studios : disparition de Bluepoint Games, apparition de teamLFG (équipe interne de Bungie devenue un véritable studio) et retouches subtiles dans les descriptions de certains studios où la mention du PC semble peu à peu s’effacer. Derrière ces ajustements en apparence mineurs se cache peut-être un signal plus large sur la stratégie de Sony, entre repositionnement éditorial et redéfinition de ses priorités.- Team Asobi : Équipe basée à Tokyo, à l'origine de la série à succès Astro Bot.- Bend Studio : Créateurs du jeu d'action-aventure palpitant en monde ouvert Days Gone, qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique dynamique et dangereuse.- Firesprite : Basé à Liverpool, au Royaume-Uni, le studio crée des expériences d'aventure comme Horizon Call of the Mountain pour PS VR2.- Guerrilla Games : Studio à l'origine de la célèbre franchise Horizon, proposant de vastes mondes ouverts remplis de machines impressionnantes et d'histoires profondes.- Haven Studios : Un studio montréalais créant des univers aux merveilles sans fin avec gentillesse, un optimisme inébranlable et de la passion pour les jeux.- Housemarque : Après des décennies d'expérience dans la création de mécaniques inspirées de l'arcade, l'équipe finlandaise revient avec Saros, la nouvelle évolution du jeu d'action à la troisième personne primé Returnal.- Insomniac Games : L'équipe de développeurs de Marvel's Spider-Man et de la franchise Ratchet & Clank, connue pour ses univers immersifs et ses récits captivants.- Media Molecule : Créateurs de LittleBigPlanet, Tearaway et Dreams, Media Molecule inspire la créativité et l'innovation chez tous les joueurs et joueuses.- Naughty Dog : Le studio de 40 ans aux histoires poignantes et au gameplay audacieux, à qui l'on doit les célèbres franchises Uncharted et The Last of Us, travaille actuellement sur Intergalactic: The Heretic Prophet.- Nixxes Software : Studio basé aux Pays-Bas avec des équipes d'ingénieurs spécialisées dans les portages PC de haute qualité, et des équipes artistiques et de design co-développant des jeux avec PlayStation Studios à travers le monde.- Polyphony Digital : Le studio derrière la franchise Gran Turismo, crée d'excellents jeux de course depuis les années 1990. En 2022, ils ont ouvert la série aux nouveaux venus avec Gran Turismo 7.- San Diego Studio : Créateurs de la franchise MLB The Show, ils offrent chaque année une expérience de jeu de baseball inégalée.- Santa Monica Studio : Célèbre pour la série emblématique God of War, offrant des expériences d'action-aventure épiques dans des mondes mythologiques.- Sucker Punch Productions : Une équipe de développeurs basée à Seattle qui fait partie de PlayStation Studios depuis 2011. En plus d'avoir créé Ghost of Yōtei, Ghost of Tsushima et son extension Île d'Iki, ils sont également à l'origine des séries Sly Cooper et Infamous, et développent des jeux incroyables depuis 1997.- teamLFG : Basé à Bellevue, dans l'État de Washington, le studio a pour mission de créer des jeux fondés sur les principes de l'amitié, la communauté et l'appartenance.- Valkyrie Entertainment : Le studio apporte une expertise de pointe en co-développement à plusieurs franchises emblématiques et primées de PlayStation Studios, dont Astro Bot, Helldivers 2 et God of War.- PlayStation xDev : L'équipe s'associe à des studios indépendants talentueux pour publier des titres exclusifs et passionnants pour les joueurs et joueuses PlayStation du monde entier.