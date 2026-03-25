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lightside
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Premier teaser de la série HBO Harry Potter
Sortie prévue pour Noel 2026 !
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djfab
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mrponey
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idd
posted the 03/25/2026 at 07:02 PM by
lightside
comments (
33
)
nicolasgourry
posted
the 03/25/2026 at 07:11 PM
Après la version cinéma, là on voit que c'est une version "télé", ça fait un peu cheap je trouve à coté, car forcément on compare, il y a forcément un air de "déjà vu". De série à film, peut-être que nous aurions vu une réelle différence.
lightside
posted
the 03/25/2026 at 07:12 PM
nicolasgourry
Personnellement j'aime bien. Ce qu'on voit a un air de déjà vu avec les films mais tout en ayant sa propre patte. J'ai envie de donner une chance à la série.
La différence se fera surtout au niveau des scènes supplémentaires/la fidélité aux livres. Le format série permettra de beaucoup plus approfondir certains élements du roman !
victornewman
posted
the 03/25/2026 at 07:12 PM
Quelle est la plus-value ?
nicolasgourry
posted
the 03/25/2026 at 07:13 PM
victornewman
comme le dit
lightside
"La différence se fera surtout au niveau des scènes supplémentaires/la fidélité aux livres. Le format série permettra de beaucoup plus approfondir certains élements du roman !" là dessus, je peux comprendre l'argument.
ducknsexe
posted
the 03/25/2026 at 07:13 PM
Si c'est pour raconter les mêmes histoires que dans les film déjà vu, mais quel intérêt ?
djfab
posted
the 03/25/2026 at 07:17 PM
ducknsexe
: lis les commentaires au dessus !
lightside
posted
the 03/25/2026 at 07:17 PM
ducknsexe
L'intérêt est justement le format série, qui permettra d'approfondir plein de choses par rapport aux films.
Il manque plein d'élements dans les films par rapport aux romans. Les Maraudeurs, la Coupe du Monde de Quidditch, la S.A.L.E, et j'en passe...
skuldleif
posted
the 03/25/2026 at 07:19 PM
a l'epoque les etagere remplie de VHS harry potter à l'ecole des sorciers, la belle epoque
djfab
posted
the 03/25/2026 at 07:21 PM
nicolasgourry
: je vois pas ce qu'il y a de cheap, mais bon ! Au contraire, ils ont mis le budget ! ("budget énorme et « anormal » confirmé par HBO").
shinz0
posted
the 03/25/2026 at 07:22 PM
J'adore
Une adaptation plus fidèle aux livres
Le nouveau professeur Rogue ça passe finalement, au moins il est gothique
zboubi480
posted
the 03/25/2026 at 07:33 PM
Snape a des dreadlocks.....
ducknsexe
posted
the 03/25/2026 at 07:34 PM
lightside
djfab
si c'est juste pour avoir des scènes supplémentaires, bof. Mais espérons qu’ils iront au bout de leur idée et que la plateforme HBO ne vont pas annuler les autres saison si la série marche.
djfab
posted
the 03/25/2026 at 07:35 PM
ducknsexe
: lol, comment veux tu que ça ne marche pas et qu'ils annulent les autres saisons !?? C'est Harry Potter !! Carton assuré !
nicolasgourry
posted
the 03/25/2026 at 07:37 PM
djfab
le budget sur plusieurs saisons c'est pas exactement pareil que plusieurs films, sur le rapport au temps, mais comme le dit
lightside
il y a la possibilité de montrer plus de choses, mais forcément le budget est dilué en faisant comme ça, on verra bien.
zekk
posted
the 03/25/2026 at 07:38 PM
djfab
nicolasgourry
je ne vois pas ce qu'il y a de cheap
nicolasgourry
posted
the 03/25/2026 at 07:41 PM
zekk
je parles de "densité", c'est tout ce que je dis en fait.
arrrghl
posted
the 03/25/2026 at 07:42 PM
bah putain ... ça me donne envie !
yanssou
posted
the 03/25/2026 at 07:47 PM
Plutôt pas mal.
nicolasgourry
tkt c'est hbo derrière et heureusement.
shambala93
posted
the 03/25/2026 at 08:02 PM
Rogue bordel
shambala93
posted
the 03/25/2026 at 08:03 PM
djfab
On avait dit la même chose pour Ring of power et Star Wars résultats ? Des déceptions et des séries annulées !
altendorf
posted
the 03/25/2026 at 08:08 PM
Bon bah c'est mort... J'ai l'impression de voir une série clichée Netflix/BBC pour les ado. Manque plus qu'ils foutent du cul dans les dernières saisons à ce rythme
belmoncul
posted
the 03/25/2026 at 08:08 PM
Ça va être compliqué.
ratchet
posted
the 03/25/2026 at 08:11 PM
Bordel y’a aucun intérêt…
ouken
posted
the 03/25/2026 at 08:14 PM
Perso je trouve ça assez fidèle !!
shambala93
posted
the 03/25/2026 at 08:14 PM
La musique va devoir être au même niveau que celle de John Williams ça va être un atout majeur pour la série, ou pas.
shanks
posted
the 03/25/2026 at 08:15 PM
La première saison manquera forcément d'intérêt vu le bouquin, mais c'est les suivantes qui seront à surveiller vu l'épaisseur de chaque oeuvre.
liberty
posted
the 03/25/2026 at 08:18 PM
Très bonne idée de viser une diffusion à la période de Noël.
Très bien aussi d'améliorer l'adaptation en proposant un format série. Concernant la musique on sait si ils reprennent les anciens thème où ce sont de nouveau sons ? Une nouvelle génération pourra découvrir les aventures d'Harry Potter.
pimoody
posted
the 03/25/2026 at 08:21 PM
C’est mon avis, mais sur ce qu’on voit ça fait effectivement vrai format tv un peu cheap, pas dans le sens manque d’argent mais dans le sens où ça fait produit ultra-formaté lissé, standardisé avec tout les choix de prods habituels de ces dernières années (Rogue on peut en parler sérieusement ?). Ça démystifie même tout ce que le film a réussi à poser comme ambiance, rien que la musique du trailer donne le ton. On dirait un produit tout parfait fait sous I.A avancé.
Même sensations que pour LOTR (avec par contre plus d’épaisseur sur le contenu à adapter forcément).
De façon global hors Dumbledore et le Château, je trouve le casting pas bon sur ce qu’on voit.
guiguif
posted
the 03/25/2026 at 08:25 PM
Zero ambiance et acteurs claqués
djfab
posted
the 03/25/2026 at 08:35 PM
shambala93
: sauf que contrairement à Ring of Power et aux séries Star Wars, là on adapte les livres d'origine !
Pour la musique je sais pas si tu avais l'info, mais c'est Hans Zimmer, donc ça devrait aller, même si compliqué de passer après le thème culte de JW !
djfab
posted
the 03/25/2026 at 08:37 PM
guiguif
: c'est plutôt tes commentaires qui sont souvent claqués !
derno
posted
the 03/25/2026 at 08:41 PM
je suis client, à voir.
j'avais l'impression qu'ils s'approcherais plus du matériau original (les films) avec une réutilisation plus poussé des lieux, musiques et décors existant mais ça a l'air revu en profondeur, idem pour la photographie plus naturel à la prisonnier d'askaban...j'espérais revoir les teintes des films de colombus.
Pour l'instant j'ai aucun avis, je fais confiance à l'autrice et la prod, il n'y a à priori pas trop de raisons pour que ça se passe mal.
guiguif
posted
the 03/25/2026 at 08:59 PM
djfab
Moi qui pensait que tu allais me prouver avec des screens que j'avais tord
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La différence se fera surtout au niveau des scènes supplémentaires/la fidélité aux livres. Le format série permettra de beaucoup plus approfondir certains élements du roman !
Il manque plein d'élements dans les films par rapport aux romans. Les Maraudeurs, la Coupe du Monde de Quidditch, la S.A.L.E, et j'en passe...
Une adaptation plus fidèle aux livres
Le nouveau professeur Rogue ça passe finalement, au moins il est gothique
nicolasgourry je ne vois pas ce qu'il y a de cheap
nicolasgourry tkt c'est hbo derrière et heureusement.
On avait dit la même chose pour Ring of power et Star Wars résultats ? Des déceptions et des séries annulées !
Très bien aussi d'améliorer l'adaptation en proposant un format série. Concernant la musique on sait si ils reprennent les anciens thème où ce sont de nouveau sons ? Une nouvelle génération pourra découvrir les aventures d'Harry Potter.
Même sensations que pour LOTR (avec par contre plus d’épaisseur sur le contenu à adapter forcément).
De façon global hors Dumbledore et le Château, je trouve le casting pas bon sur ce qu’on voit.
Pour la musique je sais pas si tu avais l'info, mais c'est Hans Zimmer, donc ça devrait aller, même si compliqué de passer après le thème culte de JW !
j'avais l'impression qu'ils s'approcherais plus du matériau original (les films) avec une réutilisation plus poussé des lieux, musiques et décors existant mais ça a l'air revu en profondeur, idem pour la photographie plus naturel à la prisonnier d'askaban...j'espérais revoir les teintes des films de colombus.
Pour l'instant j'ai aucun avis, je fais confiance à l'autrice et la prod, il n'y a à priori pas trop de raisons pour que ça se passe mal.