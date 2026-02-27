profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
all
Breaking: Le PSSR 2.0 arrive sur PS5 PRO (RE Requiem le 1er + Maj système pour tous les jeux PRO déjà sorties)


Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’une version améliorée de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sera déployée dans le monde entier auprès des joueurs PS5 Pro au cours des prochaines semaines. PSSR est une bibliothèque d’intelligence artificielle qui analyse les images des jeux pixel par pixel lors de leur mise à l’échelle, et qui a déjà permis d’augmenter la résolution effective de plus de 50 titres sur PS5 Pro.

Nous avons travaillé intensivement sur une nouvelle version de PSSR, qui adopte une approche très différente, tant au niveau du réseau neuronal que de l’algorithme global. Nous sommes heureux d’annoncer que Resident Evil Requiem, disponible dès aujourd’hui, est le premier titre à utiliser ce PSSR nouvelle génération, contribuant à maintenir à la fois un taux d’images par seconde élevé et une qualité d’image optimale.


PSSR: 1
https://blog.playstation.com/tachyon/2086/02/bb36a0b21abed62255452c244db017b2d8c417fb.jpg

PSSR: 2.0
https://blog.playstation.com/tachyon/2086/02/6a97b875575a213fab4a32c9d7603604dc493105.jpg


L’algorithme et le réseau neuronal de cette nouvelle version de PSSR sont issus de notre partenariat Project Amethyst avec AMD. Grâce à la technologie d’upscaling FSR 4 d’AMD, les joueurs PC ont déjà pu constater les bénéfices de cette collaboration. Avec ce PSSR mis à jour, nous apportons aux joueurs PS5 Pro la toute dernière version de cette technologie co-développée, enrichie de six mois supplémentaires d’optimisation spécifique à la plateforme.

Nous partagerons davantage d’informations en mars, lorsque plusieurs jeux existants bénéficieront d’une mise à niveau vers le nouveau PSSR. Une mise à jour du logiciel système sera également déployée à cette période ; en sélectionnant l’option « Améliorer la qualité d’image PSSR » dans les Paramètres de la PS5 Pro, vous pourrez activer le nouveau PSSR pour tous les jeux PS5 Pro déjà compatibles. Une fois la mise à jour disponible le mois prochain, nous vous invitons à l’essayer : certains jeux pourraient afficher des graphismes nettement plus précis.


    posted the 02/27/2026 at 01:22 PM by neptonic
    comments (30)
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 01:23 PM
    La PlayStation 5 Pro, quelle console !
    neptonic posted the 02/27/2026 at 01:25 PM
    Comparo
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 01:30 PM
    neptonic La différence avec les cheveux est bluffante
    brook1 posted the 02/27/2026 at 01:31 PM
    Pour le moment la mise à jour n'est pas dispo, je vais attendre avant de lancer RE9 du coup
    hypermario posted the 02/27/2026 at 01:31 PM
    Trop bien, on va pouvoir compter les cheveux des personnages !
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 01:33 PM
    hypermario C'est déjà pas sur Switch 2 qu'on va les compter en tout cas
    rasalgul posted the 02/27/2026 at 01:34 PM
    "breaking"

    Nan mais des barres cette mode
    hypermario posted the 02/27/2026 at 01:34 PM
    ouroboros4 Blague a part, c'est cool ces mise a niveau qui boost les perf global d'une console
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 01:35 PM
    hypermario Absolument
    Même sur Switch 2 ils ont réussi un tour de force
    51love posted the 02/27/2026 at 01:37 PM
    Très très cool que tous les jeux puissent en bénéficier. Sony a fait un super travail pour le coup. Et vu 'a qualité de reconstruction sur RE R, ça annonce du bon pour la suite

    Hâte de voir les face à face PSSR 1 et 2, sur des titres comme Silent Hill 2

    La machine commence à vraiment justifier son coût assez élevé.

    ouroboros4 maxx have fun vous allez vous régaler les amis
    shambala93 posted the 02/27/2026 at 01:38 PM
    ouroboros4
    Lequel ? J’ai testé MH stories 3 sur la console, j’ai cru faire un malaise tellement c’était laid et lent,
    walterwhite posted the 02/27/2026 at 01:39 PM
    Quelle bombe cette console, ça promet pour la suite
    hypermario posted the 02/27/2026 at 01:41 PM
    ouroboros4 Pas sur que le DLSS de la NS2 puisse etre mis a jour sachant que c'est hardeware comme solution
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 01:41 PM
    voilà l'avenir des consoles Sony,bon Microsoft fera de même avec sa console PC façon, mais Sony aura surement le large car ils se rapprochent dangereusement de la qualité d'un DLSS3 et non 4.5.

    Sacré console cette PS5 Pro...si plus de jeu apporte le 60 fps et le 120....les joueurs PC vont réfléchir à opter aussi pour cette console, en plus si les jeux first sortent plus sur PC...aie.
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 01:42 PM
    shambala93 ?

    51love
    pcverso posted the 02/27/2026 at 01:44 PM
    J'aurais pas un pc j'aurais prix une ps5 pro tellement la diff avec la ps5 et bien présente aujourd'hui et justifie la différence de prix .
    xynot posted the 02/27/2026 at 01:45 PM
    J'espère que ça va pas démocratiser des absences de RT sur la PS5 de base alors qu'elle faisait ça easy depuis le début
    jenicris posted the 02/27/2026 at 01:47 PM
    Trop cher pour une console mais sacré hardware
    draven86 posted the 02/27/2026 at 01:51 PM
    Un prix plus bas cela deviendrait intéressant mais pas avec le prix actuel.
    bogsnake posted the 02/27/2026 at 01:54 PM
    neptonic
    Ah oui on voit nettement l'amélioration de netteté notament sur les cheveux, si tu as d'autres comparos j'aimerai voir cela ?
    supasaiyajin posted the 02/27/2026 at 02:05 PM
    Donc c'est cette collaboration qui a permis le FSR4 sur PC, ce qui a rendu possible le PSSR 2 sur PS5 Pro. Du coup, ça veut dire qu'on peut espérer que plus de jeux supporteront le FSR4 sur PC maintenant que c'est intégré à la PS5 ?
    djfab posted the 02/27/2026 at 02:17 PM
    xynot : "RT sur la PS5 de base alors qu'elle faisait ça easy depuis le début" -> elle faisait ça easy au début car les jeux étaient moins gourmants (ex: DMC5). Maintenant ça devient plus compliqué et les développeurs préfèrent privilégier le 60 fps qui est effectivement plus important (comme dans RE9).
    leonr4 posted the 02/27/2026 at 02:22 PM
    - Possibilité d'appliquer le PSSR 2 à l'ensemble du système, sans avoir besoin de correctifs pour chaque jeu.
    - Le PSSR 2 passe le test, ce que le PSSR 1 n'avait pas réussi selon DF.
    - Par rapport au FSR 4 et au DLSS 4, les différences ne sont en réalité pas si importantes que ça.
    - Le PSSR 2 résout pratiquement tous les problèmes du PSSR 1.
    - On atteint le point où il est impossible de faire la différence avec le rendu natif à une distance normale sur un écran de 65 pouces.
    - Il est généralement plus performant que le FSR4.
    - Pas tout à fait au niveau du DLSS 4.5, mais presque.
    - La version RE9 est la meilleure mise à jour vue sur PS5 Pro jusqu'ici.
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 02:48 PM
    leonr4 du très lourd
    leonr4 posted the 02/27/2026 at 02:57 PM
    ouroboros4 Yep c'est très prometteur pour la suite que ça soit pour la PS5 Pro ou pour la future PS6.
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 03:01 PM
    leonr4 Tu las source de tes infos? Pas que je te crois pas, mais j'aimerai savoir ou mettre un lien
    51love posted the 02/27/2026 at 03:03 PM
    leonr4 merci pr le compte rendu

    J'irai voir ça plus en détails bientôt, enfin une techno qui n'aura plus a complexer face au DLSS.

    Après peu importe si c'est pas tout à fait au même niveau, l'essentiel c'est que ça fonctionne très bien et que ça solve les principaux soucis des FSR et autre PSSR.

    Vu les résultats prometteurs du FSR4, c'est bien qu'on ait la confirmation que la PS5 Pro le gère aussi bien, et même semble t il encore un peu mieux.
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 03:09 PM
    leonr4
    leonr4 posted the 02/27/2026 at 03:09 PM
    ouroboros4 La vidéo de DF https://youtu.be/Mk5QtqsSj8Y
    Il y a aussi un article ici
    https://www.digitalfoundry.net/news/2026/02/its-official-resident-evil-requiem-uses-sonys-brand-new-pssr-upscaler

    51love


    https://blog.playstation.com/2026/02/27/upgraded-pssr-upscaler-is-coming-to-ps5-pro/
    https://x.com/jackhuynh/status/2027369641488592898
    leonr4 posted the 02/27/2026 at 03:14 PM
    Once Sony confirmed with us that the new PSSR is in Resident Evil Requiem, we got to work in comparing the fruits of this Project Amethyst initiative with DLSS and FSR4. The newer DLSS and FSR4 implementations can still retain more apparent resolution in certain motion scenarios: elements in motion can see a touch more aliasing on the new console upscaler, with the underlying circa-1080p input occasionally manifesting in motion more than DLSS or FSR4. However, each upscaler has its pros and cons. Both FSR4 and DLSS can suffer more from ghosting in specific scenarios - the classic TAA-style faint trails on moving objects. The new PSSR avoids this ghosting entirely in Resident Evil Requiem.

    Bearing in mind the FSR4 association with the new PSSR, it's interesting to see these variances. For example, the balance of detail and overall sharpness shifts depending on lighting and content. Sometimes DLSS appears most crisp, followed by PSSR and then a softer FSR4. Text readability suits DLSS, again followed by the new PSSR with FSR4 lagging behind. Elsewhere, distant detail - particularly in Raccoon City - favours FSR4 and DLSS over PSSR. The classic "chain link fence" test also sees the PC upscalers deliver improved outputs.


    Du coup en général sur RE9 ça donne : DLSS4.5 > New PSSR > FSR4
