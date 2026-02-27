Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’une version améliorée de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sera déployée dans le monde entier auprès des joueurs PS5 Pro au cours des prochaines semaines. PSSR est une bibliothèque d’intelligence artificielle qui analyse les images des jeux pixel par pixel lors de leur mise à l’échelle, et qui a déjà permis d’augmenter la résolution effective de plus de 50 titres sur PS5 Pro.
Nous avons travaillé intensivement sur une nouvelle version de PSSR, qui adopte une approche très différente, tant au niveau du réseau neuronal que de l’algorithme global. Nous sommes heureux d’annoncer que Resident Evil Requiem, disponible dès aujourd’hui, est le premier titre à utiliser ce PSSR nouvelle génération, contribuant à maintenir à la fois un taux d’images par seconde élevé et une qualité d’image optimale.
L’algorithme et le réseau neuronal de cette nouvelle version de PSSR sont issus de notre partenariat Project Amethyst avec AMD. Grâce à la technologie d’upscaling FSR 4 d’AMD, les joueurs PC ont déjà pu constater les bénéfices de cette collaboration. Avec ce PSSR mis à jour, nous apportons aux joueurs PS5 Pro la toute dernière version de cette technologie co-développée, enrichie de six mois supplémentaires d’optimisation spécifique à la plateforme.
Nous partagerons davantage d’informations en mars, lorsque plusieurs jeux existants bénéficieront d’une mise à niveau vers le nouveau PSSR. Une mise à jour du logiciel système sera également déployée à cette période ; en sélectionnant l’option « Améliorer la qualité d’image PSSR » dans les Paramètres de la PS5 Pro, vous pourrez activer le nouveau PSSR pour tous les jeux PS5 Pro déjà compatibles.Une fois la mise à jour disponible le mois prochain, nous vous invitons à l’essayer : certains jeux pourraient afficher des graphismes nettement plus précis.
Nan mais des barres cette mode
Même sur Switch 2 ils ont réussi un tour de force
Hâte de voir les face à face PSSR 1 et 2, sur des titres comme Silent Hill 2
La machine commence à vraiment justifier son coût assez élevé.
ouroboros4 maxx have fun vous allez vous régaler les amis
Lequel ? J’ai testé MH stories 3 sur la console, j’ai cru faire un malaise tellement c’était laid et lent,
Sacré console cette PS5 Pro...si plus de jeu apporte le 60 fps et le 120....les joueurs PC vont réfléchir à opter aussi pour cette console, en plus si les jeux first sortent plus sur PC...aie.
Ah oui on voit nettement l'amélioration de netteté notament sur les cheveux, si tu as d'autres comparos j'aimerai voir cela ?
- Le PSSR 2 passe le test, ce que le PSSR 1 n'avait pas réussi selon DF.
- Par rapport au FSR 4 et au DLSS 4, les différences ne sont en réalité pas si importantes que ça.
- Le PSSR 2 résout pratiquement tous les problèmes du PSSR 1.
- On atteint le point où il est impossible de faire la différence avec le rendu natif à une distance normale sur un écran de 65 pouces.
- Il est généralement plus performant que le FSR4.
- Pas tout à fait au niveau du DLSS 4.5, mais presque.
- La version RE9 est la meilleure mise à jour vue sur PS5 Pro jusqu'ici.
J'irai voir ça plus en détails bientôt, enfin une techno qui n'aura plus a complexer face au DLSS.
Après peu importe si c'est pas tout à fait au même niveau, l'essentiel c'est que ça fonctionne très bien et que ça solve les principaux soucis des FSR et autre PSSR.
Vu les résultats prometteurs du FSR4, c'est bien qu'on ait la confirmation que la PS5 Pro le gère aussi bien, et même semble t il encore un peu mieux.
Bearing in mind the FSR4 association with the new PSSR, it's interesting to see these variances. For example, the balance of detail and overall sharpness shifts depending on lighting and content. Sometimes DLSS appears most crisp, followed by PSSR and then a softer FSR4. Text readability suits DLSS, again followed by the new PSSR with FSR4 lagging behind. Elsewhere, distant detail - particularly in Raccoon City - favours FSR4 and DLSS over PSSR. The classic "chain link fence" test also sees the PC upscalers deliver improved outputs.
Du coup en général sur RE9 ça donne : DLSS4.5 > New PSSR > FSR4