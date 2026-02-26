Bon voici une évolution du billet que j'ai publié hier ici https://www.gamekyo.com/blog_article484442.html
. Pour rappel, Yoko Taro collabore comme scénariste sur un nouvel anime EVANGELION à venir, et le boss de Shift Up Kim Hyung Tae l'a félicité avec un contenu généré par AI (Yoko Taro l'a d'ailleurs remercié en réponse) mais voilà un énième poste où le chara-designer et artiste génère plutôt du contenu que réaliser lui-même un dessin, intégralement parlant, ce qui vaut la colère de pas mal de fans de ses travaux dont moi.
Mais voilà que Yoshikaze Matsushita, character modelers de NieR: Automata (mais également ASTRAL CHAIN et Bayonetta 3), a lui aussi critiqué Hyung Tae pour l'employé de l'IA et c'est vu bloqué sur twitter par le coréen.
En réponse, Matsushita précise que s'il n'est pas un des créateurs d'origine, il regrette que Hyung Tae se comporte ainsi.
Honnêtement, j'espère qu'il ne deviendra pas le prochain Kamiya sur Twitter.
Il a du talent. S'il ne veut plus dessiner alors qu'il le communique aux fans. Il n'y a rien d'intéressant avec l'IA venant de sa part.
Par contre il est en Corée du Sud. S'il commence à trop s'emporter je suis certain que le gouvernement lui adressera un rappel à l'ordre sur le fait de ne pas déshonorer le pays
Je doute que son gouvernement lui dise quoi que ce soit pour avoir bloquer un Japonais par contre, vu comment les deux pays s'entendent.