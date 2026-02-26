profile
masharu
20
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 815
visites since opening : 1739592
masharu > blog
Yoshikaze Matsushita (NieR: Automata) se fait bloqué par Kim Hyung Tae
Bon voici une évolution du billet que j'ai publié hier ici https://www.gamekyo.com/blog_article484442.html. Pour rappel, Yoko Taro collabore comme scénariste sur un nouvel anime EVANGELION à venir, et le boss de Shift Up Kim Hyung Tae l'a félicité avec un contenu généré par AI (Yoko Taro l'a d'ailleurs remercié en réponse) mais voilà un énième poste où le chara-designer et artiste génère plutôt du contenu que réaliser lui-même un dessin, intégralement parlant, ce qui vaut la colère de pas mal de fans de ses travaux dont moi.

Mais voilà que Yoshikaze Matsushita, character modelers de NieR: Automata (mais également ASTRAL CHAIN et Bayonetta 3), a lui aussi critiqué Hyung Tae pour l'employé de l'IA et c'est vu bloqué sur twitter par le coréen.



En réponse, Matsushita précise que s'il n'est pas un des créateurs d'origine, il regrette que Hyung Tae se comporte ainsi.

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/stellar-blade-directors-celebratory-image-of-new-yoko-taro-evangelion-anime-earns-dissatisfaction-from-nier-automata-modeler-over-alleged-ai-use/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/26/2026 at 02:23 PM by masharu
    comments (3)
    sardinecannibale posted the 02/26/2026 at 02:47 PM
    Les dramas de la semaine
    Honnêtement, j'espère qu'il ne deviendra pas le prochain Kamiya sur Twitter.
    Il a du talent. S'il ne veut plus dessiner alors qu'il le communique aux fans. Il n'y a rien d'intéressant avec l'IA venant de sa part.

    Par contre il est en Corée du Sud. S'il commence à trop s'emporter je suis certain que le gouvernement lui adressera un rappel à l'ordre sur le fait de ne pas déshonorer le pays
    masharu posted the 02/26/2026 at 02:49 PM
    sardinecannibale Ah mais l'état coréen le soutien en fait.
    sardinecannibale posted the 02/26/2026 at 02:53 PM
    masharu Pour l'IA oui. Et je peux comprendre mais c'est le fait de bloquer les autres qui pêche. Il ne faut pas que cela soit excessif au point de créer des polémiques.
    Je doute que son gouvernement lui dise quoi que ce soit pour avoir bloquer un Japonais par contre, vu comment les deux pays s'entendent.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo