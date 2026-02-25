accueil
Playstation a refuser a Bluepoint Games le remake de plusieurs jeux avant la fermeture ( bloodborne, Jak and Daxter, resistance, Shadow of colossus.)
Remake de Jak et Daxter, remake de Resistance, remasterisation de Shadow of Colossus et remake de Bloodborne, mais ils ont été REFUSÉS par Playstation.
https://x.com/DetectiveSeeds/status/2026658516757365057
posted the 02/25/2026 at 08:22 PM by negan
negan
comments (
35
)
oreillesal
posted
the 02/25/2026 at 08:25 PM
For the player
wadewilson
posted
the 02/25/2026 at 08:25 PM
Remake de Bloodborne... J'ai envie de tout casser putain
ravyxxs
posted
the 02/25/2026 at 08:25 PM
Remue pas le couteau stp
ducknsexe
posted
the 02/25/2026 at 08:25 PM
Et dire que certains penser que le studio travaillé sur bloodborne
, la réalité il en avais plein les burnes de créer des remakes et voulait surtout créer une nouvelle ip refusé par papa sony.
negan
posted
the 02/25/2026 at 08:26 PM
ravyxxs
shanks
posted
the 02/25/2026 at 08:26 PM
Apparemment, la source est remise en question, ou plutôt que l'affaire serait "plus compliquée" que ce qu'elle laisse entendre.
Il finira par y avoir une investigation complète de la part de Schreier et autres mais dans tous les cas, ça fait encore mal pour un tel studio.
negan
posted
the 02/25/2026 at 08:27 PM
shanks
Selon mes sources c'est vrai
yanssou
posted
the 02/25/2026 at 08:28 PM
Et apparemment selon deux dev de Bluepoint, d'autres studio sont en ligne de mire par Sony...
aeris827
posted
the 02/25/2026 at 08:30 PM
Sony est vraiment pitoyable
negan
posted
the 02/25/2026 at 08:32 PM
yanssou
Le studio de Day Gones va y passer
fiveagainstone
posted
the 02/25/2026 at 08:39 PM
Jak and daxter 1, quelle merveille. C'est tellement loin tout ça.
nicolasgourry
posted
the 02/25/2026 at 08:40 PM
ravyxxs
tu veux dire remue pas le couteau dans la "Play"...je sors
megadeth
posted
the 02/25/2026 at 08:41 PM
nicolasgourry
zekk
posted
the 02/25/2026 at 08:42 PM
Bande de cons
tripy73
posted
the 02/25/2026 at 08:46 PM
Si ça se confirme, ça fait vraiment chié
gamerdome
posted
the 02/25/2026 at 08:47 PM
Ils ont refusé un remaster de Shadow of Colossus ??? Ce n'était que le 4ème pourtant...
Si non j'aurais pas dis non à la trilogie remaster de Resistance.
supasaiyajin
posted
the 02/25/2026 at 08:47 PM
Le type balance des infos contradictoires. Au début, c'était BP qui aurait proposé un GaaS dans l'univers de GoW à PS et maintenant ce serait PS qui leur demande un jeu GoW sans dire au départ que c'est un GaaS. Et BP qui se fait refuser une première fois le remake de Bloodborne à cause d'une brouille entre FromSoftware et Sony, décide quand même de bosser dessus plus tard pendant 2/3mois sans feu vert de PS, pour se refaire recaler à nouveau. C'est quand même chelou.
Après, vu les ventes des remakes de BP, ça peut se comprendre que PS ait annulé les remakes de Jak et Resistance, même si perso j'aurais aimé qu'ils les fassent. Du coup, je me demande pourquoi ils ont racheté le studio au final.
kurosu
posted
the 02/25/2026 at 08:49 PM
Shadow of the colossus n'a pas été remasterisé déjà ?
Mise à part Bloodborne, le reste osef total
altendorf
posted
the 02/25/2026 at 08:52 PM
Déjà debunk. Que des fakes informations quand cela vient de Detective Seeds qui est d'ailleurs totalement banni de r/GamingLeaksAndRumours sur Reddit.
yanssou
posted
the 02/25/2026 at 09:04 PM
negan
Media molécule aussi peut être, c'est triste...
idd
posted
the 02/25/2026 at 09:15 PM
C'est moi ou Sony se sens libre de faire n'importe quoi faute de concurrence. Si oui alors merci xbox...
brook1
posted
the 02/25/2026 at 09:18 PM
Le gars est un mythomane, il s'est fait bannir de tous les gros forums. Pour ce qui est de Bloodborn , Shuhei Yoshida a expliqué pourquoi on n'avait pas droit à un remake chez Greg Miller récemment.
metroidvania
posted
the 02/25/2026 at 09:24 PM
Pour ce studio c'est carton rouge a Sony
rbz
posted
the 02/25/2026 at 09:26 PM
Beurk.ils avaient déjà ruiné la da de demon soul, alors bloodborne ...
51love
posted
the 02/25/2026 at 09:33 PM
Selon les sources, 75 % du personnel était contre cette décision et s'opposait à la création d'un jeu-service.
metroidvania
posted
the 02/25/2026 at 09:34 PM
rbz
mais n'importe quoi. Démon souls est sublime. Sérieusement
51love
posted
the 02/25/2026 at 09:38 PM
RAPPORT FINAL Bluepoint Games : Du potentiel remake de Bloodborne à la fermeture du studio.
J'ai échangé avec 4 employés de Bluepoint et voici LEUR RÉCIT concernant la chronologie, les dates et les noms de code des projets :
????
Fin 2020 - Bluepoint livre Demon's Souls
Les discussions commencent pour un rachat par Sony et le passage à des projets originaux.
Sony estimait que les remakes/remasters ne généraient pas assez d'argent ; certains membres de Bluepoint (BP) et de Sony souhaitaient se diversifier.
La rumeur voulait que le remake de Shadow of the Colossus ait été déficitaire, ce qui était anticipé, mais Shuhei Yoshida tenait à préserver le jeu.
La plus grande critique sur ce remake concernait le nouveau visage du protagoniste. Pourtant, c'est Fumito Ueda lui-même qui l'avait conçu et souhaitait ce rendu.
Des discussions ont eu lieu pour créer du contenu additionnel (DLC) aux remakes afin de financer des projets originaux et agrandir le département design.
Le studio tenait pour acquis que BP s'attaquerait au remake de Bloodborne après Demon’s Souls.
À l'époque, le département design ne comptait qu'une ou deux personnes, ce qui était insuffisant pour un projet complet.
????
2021 - "La politique interne"
Selon une citation : "Début 2021, après Demon’s Souls, le personnel pensait travailler sur Bloodborne et s'y préparait. Cependant, ils n'ont pas reçu le feu vert à cause de la politique interne impliquant une relation fragile entre FromSoftware, Sony et la licence d'origine." LES SOURCES PENSENT QU'UN REMAKE DE BLOODBORNE NE VERRA JAMAIS LE JOUR À CAUSE DE CES TENSIONS.
Bloodborne est retiré de la table, laissant BP sans projet.
BP est affecté au soutien de God of War Ragnarök car Santa Monica Studio (SMS) avait besoin d'aide.
Jim Ryan poussait alors agressivement pour les "jeux-service" (Live Service) et Sony voulait transformer God of War en une franchise de style Assassin’s Creed explorant diverses mythologies.
BP n'avait PAS l'autorisation d'utiliser Kratos : SMS et Sony ne leur faisaient pas assez confiance et cela aurait coûté trop cher.
30 septembre 2021 : Rachat officiel de Bluepoint par Sony.
BP est chargé de concevoir un projet original dans l'univers de God of War. Le piège : ils devaient "étirer" le contenu, mais les employés ignoraient alors qu'il s'agissait d'un jeu-service.
Une source déclare : "Le pari a été de convaincre Sony de nous racheter au lieu de chercher des financements ailleurs."
Après l'acquisition, la culture d'entreprise chez Bluepoint a radicalement changé.
???? 2022 - Prototypage de "CP13"
Début du prototype décrit comme un mélange entre "Demon’s Souls et God of War".
Le personnel n'a pas été informé immédiatement de la nature "jeu-service" du titre.
L'équipe de design restait minime.
BP n'avait pas de Game Director pour ce projet ; Sony avait promis d'en "prêter" un de chez SMS, ainsi que quelques designers, une fois Ragnarök terminé.
????
Fin 2022 - L'arrivée de Santa Monica Studio
Le Game Director et les designers de SMS rejoignent l'équipe.
Beaucoup de temps est perdu en prototypage : la fusion entre SMS et BP se passe mal (méconnaissance du moteur interne de BP, télétravail total dû au Covid, et gels d'embauches chez Sony).
Peu après l'arrivée des renforts de SMS, les employés de BP découvrent qu'ils doivent produire un jeu-service avec les moyens du bord.
Des tensions internes éclatent. Seuls les dirigeants de SMS, Sony et BP soutenaient cette direction.
On ne savait pas si la direction de BP croyait vraiment au projet ou s'ils tentaient simplement de sauver le moral des troupes.
Selon les sources, 75 % du personnel était contre cette décision et s'opposait à la création d'un jeu-service.
Suite à des échéances manquées et aux conflits internes, Sony annule le projet début 2025.
????
2025 - Dernières tentatives et fermeture
Bluepoint commence à pitcher de nouveaux projets à Sony :
Remake de Jak and Daxter, remake de Resistance, et un remaster de Shadow of the Colossus (version PS5 avec graphismes mis à jour et 4 à 6 nouveaux boss basés sur des concepts abandonnés de la PS2).
Le remake de Bloodborne est à nouveau proposé. Une petite partie de l'équipe travaille dessus pendant 2-3 mois, mais Sony met fin au projet. Bien que jamais officiellement validé, les négociations étaient avancées et BP pensait vraiment le faire.
Plusieurs autres petits projets sous le dossier "CP-13" sont proposés, puis vient le nom de code "Black Fang" (CP-14).
"Black Fang" était un spin-off de Ghost of Tsushima qui a plu à Sony.
Sony accorde 5-6 mois à Bluepoint pour réaliser un prototype (jusqu'à fin mars 2026) afin de prouver leur capacité à le produire.
Les employés pensaient que tout se passait bien et étaient en bonne voie pour respecter les délais.
Le 19 février, les employés apprennent la fermeture du studio et l'annulation du projet Black Fang. Le dernier jour de Bluepoint est fixé au 2 mars 2026.
Note finale : Bien que Bluepoint ait utilisé des contractuels, la majorité du personnel était présente depuis Shadow of the Colossus. Environ 40 employés sont restés du début à la fin. Toutes les sources s'accordent à dire que les gens aimaient Bluepoint et voulaient y rester. Une fin bien triste pour un groupe d'artistes aussi talentueux.
51love
posted
the 02/25/2026 at 09:40 PM
Quelle boîte de merde.
Ca valait le coup de se foutre de la gueule des jeux Microsoft, pour faire les mêmes conneries la génération d'après...
guiguif
posted
the 02/25/2026 at 09:42 PM
metroidvania
Pour le coup plusieurs persos avaient été redesignés avec mauvais gout
jenicris
posted
the 02/25/2026 at 10:07 PM
NateTheHate2
https://i.snipboard.io/muP01B.jpg
kikoo31
posted
the 02/25/2026 at 10:08 PM
triste
escobar
posted
the 02/25/2026 at 10:27 PM
La haine
bladagun
posted
the 02/25/2026 at 10:34 PM
D'où tout ces bruit de couloir depuis des années, pour rien du coup ouch
51love
posted
the 02/25/2026 at 10:48 PM
jenicris
difficile de démêler le vrai du faux mais les langues commencent à se délier..
Et vu que factuellement BP :
- ferme ses portes
- na rien sorti depuis 2020
- que leur projet GaaS a été annulé
- plus de 5 ans sans rien commercialiser
- en étant encore ajd au point mort créatif, donc même sans fermer le studio il n'y aurait probablement pas de jeux avant 2029, une décennie sans rien sortir en gros...
Donc tous ces faits plaident vraiment pas en la faveur de la gestion catastrophique du studio sur cette période..
après qu'ils étaient sur le remake de BB ou non, ça nous fait une belle jambe j'ai envie de dire
akinen
posted
the 02/25/2026 at 11:17 PM
Quelle indignité
