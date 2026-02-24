Sarah Bond, la méchante !
Suite à l'annonce des départs conjoints de Phil Spencer, un des derniers dinosaures de chez Microsoft et gamer, bien que ces dernières années furent rudes pour lui, ainsi que de sa protégée Sarah Bond qui devait pourtant prendre le relais, nous avons pu assister à des révélations sur ce qui se passait ces derniers temps au sein de la branche gaming de Microsoft.
Si tous les discours sont de la façade à la sauce langue de bois pure, il y a quelque chose qui ressort depuis quelques jours : Sarah Bond serait la coupable du déclin d'Xbox depuis plusieurs années.
C'est assez curieux de voir des gens au sein de Microsoft remettre tous les torts sur Mme Bond, notamment le fameux « This is an Xbox » qui semble avoir agacé fortement en interne. Cela peut se comprendre, surtout pour les gens du département hardware. Il y aurait aussi eu des mises à l'écart de toute personne ne suivant pas la ligne de Sarah Bond. Soit.
Mais je pense que c'est un peu facile de remettre toutes les difficultés d'Xbox sur une ou deux personnes. Je vois mal, par ex., Sarah Bond décider seule et enclencher des campagnes marketing « This is an Xbox » sans l'aval de Spencer, Nadella et Hood (Madame 30%) a minima.
On reproche à Xbox et à Sarah Bond d'avoir abandonné son identité, ses exclusivités. Or, le premier clou dans le cercueil du hardware de MS est l'E3 2016 où le famoso Xbox Play Anywhere est lancé, soit un an avant l'arrivée de Sarah Bond.
On peut trouver mille défauts au duo Spencer/Bond, mais le déclin des consoles Xbox, au-delà du lancement raté de la One en 2013, est bien l'E3 2016 qui se concrétisera quelques semaines/mois après avec l'arrivée de tous les jeux sur PC et notamment Steam. Déjà à ce moment-là, Microsoft annonçait qu'il n'était plus nécessaire d'avoir une Xbox.
Cela n'a fait que s'accélérer avec le Xcloud et le Game Pass dispo en dehors de la console. Nadella a validé tout cela mais cela n'a pas porté ses fruits.
Et donc, après avoir martelé que les ventes de consoles et de jeux ne sont pas essentielles, que les exclusivités sont limite néfastes, la nouvelle dirigeante voudrait revenir à une stratégie qui a déjà échoué : concurrencer Sony sur les ventes de consoles et de jeux.
Le rachat d'ABK finalement a accéléré le départ du duo alors que c'était censé renforcer Xbox. Un cadeau empoisonné du médiocre Nadella... Mais je me souviens encore de ceux qui se moquaient de ceux qui étaient sceptiques sur la stratégie de rachats impulsifs de studios alors même que Microsoft avait du mal à digérer Zenimax...
Bref, Sarah Bond, c'était peut-être quelqu'un de pas spécialement compétent, mais elle n'est sûrement pas la responsable numéro 1 de ce fiasco.
posted the 02/24/2026 at 02:35 PM by khazawi
La One ne s'est jamais relevé de sa politique lancement et ses 180° avant lancement.
3 ANS après le lancement de la One, certaines personnes étaient encore persuadées qu'on ne pouvait pas s'échanger des jeux.
Prix... Puissance face à la PS4 mise en avant non stop via comparatifs... Kinect obligatoire au début.
S'ils avaient continuer avec une Xbox 360, comme Sony l'a fait, peut-être qu'ils n'auraient pas eu à passer sur PC etc...
En tout cas, personnellement, c'est à Don Mattrick que l'on doit le déclin de Xbox.
Pour moi, l'année 2016 a été le début de la fin pour les consoles et les ventes de jeux consoles sur Xbox avec le day one sur PC/Steam. Et encore plus aujourd'hui avec PS et Nintendo.
Comme le dit l'article, on ne peut pas remettre les difficultés sur une ou deux personnes.
L'équipe qui a suivi celle de Don Matrick ( je rappelle que Spencer était déjà au placé dans cette équipe...) n'a pas su redresser la barre comme Sony après la ps3 et Nintendo après la gamecube ou la Wii U.
les responsabilités sont vraiment multiples
tu n'es pas le seul a le penser , puisqu'il faut etre attardé pour penser l'inverse , heureux d'apprendre que tu ne l'es pas c'est deja ca
tout comme le départ de jim ryan n'a pas mis un coup d'arret aux gaas fermeture de studio et portage PC
De plus le fait que ce soit à ce moment là que les stores et achats Déma est explosés sur console leur a été énormément préjudiciable, car tous les joueurs qui ont fuit la proposition de MS avec toute la comm autour du All in One et tout le reste, ce sont ensuite créé un catalogue de jeux sur PS/PC et beaucoup refusent aujourd'hui de changer de plateforme en partie pour ça.
On peut critiquer les choix qui ont ensuite été fait sous l'ère Spencer, mais l'équipe avait quand même réussi à refaire monter la pente à la marque, après la chute catastrophique entraînée par Don Mattrick et son idée de machine qui allait tout faire, en plus des trucs imposés.
- Mauvais choix et mauvaise campagne marketing pour la Xbox One.
- Absence de jeux Japonais sur la Xbox One au démarrage.
- Aucun jeux marquant de la part de Microsoft sur la Xbox One.
- Sony qui au contraire ne se prend pas les pieds dans le tapis contrairement à la PS3.
- Sony qui parvient à aligner des jeux marquant et de qualité rapidement après le lancement de la PS4 et qui réussi à tenir sur la distance
- L'achat de studio qui arrive trop tard.
- Aucun ou quasiment aucun jeux majeurs prévu pour le lancement de la Xbox series.
- Le passage d'une majorité de joueurs vers du dématérialisé, même partiellement, ce qui à définitivement ancré les joueurs sur une plateforme.
Après tous le reste, sortir les jeux sur PS5, la campagne de communication "ceci est une Xbox" est une goutte d'eau qui de toute façon ne change pas grand chose au déclin déjà fortement amorcé du matériel Xbox.
Les createurs eux sont licenciés à tour de bras et les échecs sont surtout dû aux jeux pourraves qu’on leur impose
Phil Spencer a été à la tête de Xbox depuis 2014 ce qui fait 12 ans.
Toutes les décisions de merde qui ont été prises à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui c'est Spencer qui est à blâmer et aucunement Mattrick.