Sarah Bond, la méchante !



​Suite à l'annonce des départs conjoints de Phil Spencer, un des derniers dinosaures de chez Microsoft et gamer, bien que ces dernières années furent rudes pour lui, ainsi que de sa protégée Sarah Bond qui devait pourtant prendre le relais, nous avons pu assister à des révélations sur ce qui se passait ces derniers temps au sein de la branche gaming de Microsoft.



​Si tous les discours sont de la façade à la sauce langue de bois pure, il y a quelque chose qui ressort depuis quelques jours : Sarah Bond serait la coupable du déclin d'Xbox depuis plusieurs années.



​C'est assez curieux de voir des gens au sein de Microsoft remettre tous les torts sur Mme Bond, notamment le fameux « This is an Xbox » qui semble avoir agacé fortement en interne. Cela peut se comprendre, surtout pour les gens du département hardware. Il y aurait aussi eu des mises à l'écart de toute personne ne suivant pas la ligne de Sarah Bond. Soit.



​Mais je pense que c'est un peu facile de remettre toutes les difficultés d'Xbox sur une ou deux personnes. Je vois mal, par ex., Sarah Bond décider seule et enclencher des campagnes marketing « This is an Xbox » sans l'aval de Spencer, Nadella et Hood (Madame 30%) a minima.



​On reproche à Xbox et à Sarah Bond d'avoir abandonné son identité, ses exclusivités. Or, le premier clou dans le cercueil du hardware de MS est l'E3 2016 où le famoso Xbox Play Anywhere est lancé, soit un an avant l'arrivée de Sarah Bond.



​On peut trouver mille défauts au duo Spencer/Bond, mais le déclin des consoles Xbox, au-delà du lancement raté de la One en 2013, est bien l'E3 2016 qui se concrétisera quelques semaines/mois après avec l'arrivée de tous les jeux sur PC et notamment Steam. Déjà à ce moment-là, Microsoft annonçait qu'il n'était plus nécessaire d'avoir une Xbox.



​Cela n'a fait que s'accélérer avec le Xcloud et le Game Pass dispo en dehors de la console. Nadella a validé tout cela mais cela n'a pas porté ses fruits.



​Et donc, après avoir martelé que les ventes de consoles et de jeux ne sont pas essentielles, que les exclusivités sont limite néfastes, la nouvelle dirigeante voudrait revenir à une stratégie qui a déjà échoué : concurrencer Sony sur les ventes de consoles et de jeux.



​Le rachat d'ABK finalement a accéléré le départ du duo alors que c'était censé renforcer Xbox. Un cadeau empoisonné du médiocre Nadella... Mais je me souviens encore de ceux qui se moquaient de ceux qui étaient sceptiques sur la stratégie de rachats impulsifs de studios alors même que Microsoft avait du mal à digérer Zenimax...



​Bref, Sarah Bond, c'était peut-être quelqu'un de pas spécialement compétent, mais elle n'est sûrement pas la responsable numéro 1 de ce fiasco.