profile
Xbox Game Studios
10
Likers
name : Xbox Game Studios
profile
khazawi
6
Likes
Likers
khazawi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 107
visites since opening : 227145
khazawi > blog
Sarah Bond, la méchante !
Sarah Bond, la méchante !

​Suite à l'annonce des départs conjoints de Phil Spencer, un des derniers dinosaures de chez Microsoft et gamer, bien que ces dernières années furent rudes pour lui, ainsi que de sa protégée Sarah Bond qui devait pourtant prendre le relais, nous avons pu assister à des révélations sur ce qui se passait ces derniers temps au sein de la branche gaming de Microsoft.

​Si tous les discours sont de la façade à la sauce langue de bois pure, il y a quelque chose qui ressort depuis quelques jours : Sarah Bond serait la coupable du déclin d'Xbox depuis plusieurs années.

​C'est assez curieux de voir des gens au sein de Microsoft remettre tous les torts sur Mme Bond, notamment le fameux « This is an Xbox » qui semble avoir agacé fortement en interne. Cela peut se comprendre, surtout pour les gens du département hardware. Il y aurait aussi eu des mises à l'écart de toute personne ne suivant pas la ligne de Sarah Bond. Soit.

​Mais je pense que c'est un peu facile de remettre toutes les difficultés d'Xbox sur une ou deux personnes. Je vois mal, par ex., Sarah Bond décider seule et enclencher des campagnes marketing « This is an Xbox » sans l'aval de Spencer, Nadella et Hood (Madame 30%) a minima.

​On reproche à Xbox et à Sarah Bond d'avoir abandonné son identité, ses exclusivités. Or, le premier clou dans le cercueil du hardware de MS est l'E3 2016 où le famoso Xbox Play Anywhere est lancé, soit un an avant l'arrivée de Sarah Bond.

​On peut trouver mille défauts au duo Spencer/Bond, mais le déclin des consoles Xbox, au-delà du lancement raté de la One en 2013, est bien l'E3 2016 qui se concrétisera quelques semaines/mois après avec l'arrivée de tous les jeux sur PC et notamment Steam. Déjà à ce moment-là, Microsoft annonçait qu'il n'était plus nécessaire d'avoir une Xbox.

​Cela n'a fait que s'accélérer avec le Xcloud et le Game Pass dispo en dehors de la console. Nadella a validé tout cela mais cela n'a pas porté ses fruits.

​Et donc, après avoir martelé que les ventes de consoles et de jeux ne sont pas essentielles, que les exclusivités sont limite néfastes, la nouvelle dirigeante voudrait revenir à une stratégie qui a déjà échoué : concurrencer Sony sur les ventes de consoles et de jeux.

​Le rachat d'ABK finalement a accéléré le départ du duo alors que c'était censé renforcer Xbox. Un cadeau empoisonné du médiocre Nadella... Mais je me souviens encore de ceux qui se moquaient de ceux qui étaient sceptiques sur la stratégie de rachats impulsifs de studios alors même que Microsoft avait du mal à digérer Zenimax...

​Bref, Sarah Bond, c'était peut-être quelqu'un de pas spécialement compétent, mais elle n'est sûrement pas la responsable numéro 1 de ce fiasco.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/24/2026 at 02:35 PM by khazawi
    comments (18)
    edarn posted the 02/24/2026 at 02:51 PM
    Le gros problème... Ça a été Don Mattrick.

    La One ne s'est jamais relevé de sa politique lancement et ses 180° avant lancement.
    3 ANS après le lancement de la One, certaines personnes étaient encore persuadées qu'on ne pouvait pas s'échanger des jeux.
    Prix... Puissance face à la PS4 mise en avant non stop via comparatifs... Kinect obligatoire au début.


    S'ils avaient continuer avec une Xbox 360, comme Sony l'a fait, peut-être qu'ils n'auraient pas eu à passer sur PC etc...

    En tout cas, personnellement, c'est à Don Mattrick que l'on doit le déclin de Xbox.
    khazawi posted the 02/24/2026 at 02:55 PM
    edarn ce n'était pas encore irréversible à ce moment là
    Pour moi, l'année 2016 a été le début de la fin pour les consoles et les ventes de jeux consoles sur Xbox avec le day one sur PC/Steam. Et encore plus aujourd'hui avec PS et Nintendo.
    zekk posted the 02/24/2026 at 02:58 PM
    edarn En tout cas, personnellement, c'est à Don Mattrick que l'on doit le déclin de Xbox.

    Comme le dit l'article, on ne peut pas remettre les difficultés sur une ou deux personnes.

    L'équipe qui a suivi celle de Don Matrick ( je rappelle que Spencer était déjà au placé dans cette équipe...) n'a pas su redresser la barre comme Sony après la ps3 et Nintendo après la gamecube ou la Wii U.

    les responsabilités sont vraiment multiples
    skuldleif posted the 02/24/2026 at 03:01 PM
    je pense que c'est un peu facile de remettre toutes les difficultés d'Xbox sur une ou deux personnes.

    tu n'es pas le seul a le penser , puisqu'il faut etre attardé pour penser l'inverse , heureux d'apprendre que tu ne l'es pas c'est deja ca

    tout comme le départ de jim ryan n'a pas mis un coup d'arret aux gaas fermeture de studio et portage PC
    khazawi posted the 02/24/2026 at 03:04 PM
    skuldleif ce sont des employés qui remettent la faute sur Sarah Bond, au point d'être soulagé de son départ
    zekk posted the 02/24/2026 at 03:09 PM
    khazawi Il n'a simplement pas lu l'article, tu as été pourtant clair dedans :

    ​Mais je pense que c'est un peu facile de remettre toutes les difficultés d'Xbox sur une ou deux personnes.
    skuldleif posted the 02/24/2026 at 03:12 PM
    khazawi les employés ne pensent pas ils savent , donc soit c'est du bullshit soit c'est vrai
    khazawi posted the 02/24/2026 at 03:15 PM
    skuldleif ils disent n'importe quoi pour le "This is an Xbox". Suffit de remonter en 2016 pour voir les origines du problème de "this is an Xbox". Pourtant, je ne suis pas employé de MS pour comprendre
    vohmp posted the 02/24/2026 at 03:27 PM
    le declin est oui depuis la one et vers 2015 /16 quand t'aller en grande surface et t'avais que 10 jeux one vs un rayon complet sur ps4/3. je me souviens avoir galerer a trouver ff15 sur one dans ma région.
    darkxehanort94 posted the 02/24/2026 at 03:39 PM
    Au Spencer et peut étre Sarah étaient des gamers
    tripy73 posted the 02/24/2026 at 03:41 PM
    edarn : oui clairement le moment crucial fût le lancement de la XboxOne, entre son orientation appareil TV, son choix du Kinect imposé, sa connexion obligatoire avec DRM et la déclaration de Don Mattrick qui disait qu'il y avait la Xbox 360 pour ceux qui voulaient pas de la vision All in One de la nouvelle machine, ça à totalement détruit l'image qu'ils avaient réussi à construire avec la 360.

    De plus le fait que ce soit à ce moment là que les stores et achats Déma est explosés sur console leur a été énormément préjudiciable, car tous les joueurs qui ont fuit la proposition de MS avec toute la comm autour du All in One et tout le reste, ce sont ensuite créé un catalogue de jeux sur PS/PC et beaucoup refusent aujourd'hui de changer de plateforme en partie pour ça.

    On peut critiquer les choix qui ont ensuite été fait sous l'ère Spencer, mais l'équipe avait quand même réussi à refaire monter la pente à la marque, après la chute catastrophique entraînée par Don Mattrick et son idée de machine qui allait tout faire, en plus des trucs imposés.
    rogeraf posted the 02/24/2026 at 04:14 PM
    Des incompétents chez Microsoft , embauchez Luckey Palmer plotut
    mafacenligne posted the 02/24/2026 at 04:36 PM
    avec bud spencer et james bond s'aurait été autre chose
    nyseko posted the 02/24/2026 at 04:54 PM
    Il y a un ensemble de raisons concernant le déclin du matériel Xbox:
    - Mauvais choix et mauvaise campagne marketing pour la Xbox One.
    - Absence de jeux Japonais sur la Xbox One au démarrage.
    - Aucun jeux marquant de la part de Microsoft sur la Xbox One.
    - Sony qui au contraire ne se prend pas les pieds dans le tapis contrairement à la PS3.
    - Sony qui parvient à aligner des jeux marquant et de qualité rapidement après le lancement de la PS4 et qui réussi à tenir sur la distance
    - L'achat de studio qui arrive trop tard.
    - Aucun ou quasiment aucun jeux majeurs prévu pour le lancement de la Xbox series.
    - Le passage d'une majorité de joueurs vers du dématérialisé, même partiellement, ce qui à définitivement ancré les joueurs sur une plateforme.

    Après tous le reste, sortir les jeux sur PS5, la campagne de communication "ceci est une Xbox" est une goutte d'eau qui de toute façon ne change pas grand chose au déclin déjà fortement amorcé du matériel Xbox.
    akinen posted the 02/24/2026 at 04:54 PM
    Le titre est un click bait sachant que l’article dit le contraire. M’enfin, je me demande quand on arrêtera de se focaliser sur les gens qui ne font pas de jeux.

    Les createurs eux sont licenciés à tour de bras et les échecs sont surtout dû aux jeux pourraves qu’on leur impose
    leonr4 posted the 02/24/2026 at 04:55 PM
    Don Mattrick a quitté Xbox en juillet 2013.
    Phil Spencer a été à la tête de Xbox depuis 2014 ce qui fait 12 ans.

    Toutes les décisions de merde qui ont été prises à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui c'est Spencer qui est à blâmer et aucunement Mattrick.
    legato posted the 02/24/2026 at 05:08 PM
    Le melons et des kilomètres de thunes c'est ça leurs problèmes chez Micro$oft même si spencer avait une certaine vision il n'avait ni la dalle ni la niaque pour prendre le marché peut être une pression en interne également oui ,mais tout les constructeurs historique se sont viander plusieurs fois certains y laisse leur carcasse Sega SNK ..d'autres reviennent plus fort Nintendo Sony par ce qu'ils prennent la chose au sérieux avec moins de moyens mais beaucoup plus de niaque.
    zekk posted the 02/24/2026 at 05:14 PM
    akinen c’est trop souvent le cas, c’est toujours les créateurs qui payent pour les erreurs de marketing
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo