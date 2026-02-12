profile
Stellar Blade
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
yanssou
[Test] Stellar Blade frôle la perfection
https://www.youtube.com/watch?v=D2eLCE2-64I
    posted the 02/12/2026 at 08:29 PM by yanssou
    comments (10)
    pcverso posted the 02/12/2026 at 08:33 PM
    J'ai vraiment adoré le jeu aussi
    skuldleif posted the 02/12/2026 at 08:34 PM
    quand je vois un jeu qui joue sur les bas instincts ca me rébute à la base , mais si il sort sur xbox j'y jouerai volontier d'ici la...
    dooku posted the 02/12/2026 at 08:42 PM
    J'ai tenu 30 min, que c'était fade
    bookker posted the 02/12/2026 at 08:49 PM
    Je l'ai fait dans une periode où je n'avais plus de jeux a faire . Le gameplay etait sympa, les graphismes aussi ..
    ca passe le temps ... mais il lui manque .. une ame ...
    weslloyd1 posted the 02/12/2026 at 09:21 PM
    J'ai tellement aimé, l'univers, l'ambiance, les MUSIQUES, etc..
    Devenu directement un de mes jeux préférés ever, super hâte de la suite !
    kisukesan posted the 02/12/2026 at 09:54 PM
    La vache, je viens d'arriver dans le désert et j'ai tellement l'impression de jouer à un sous Nier, c'est pas mauvais, ça se laisse jouer mais je suis vraiment pas plus emballé que ça.
    kikoo31 posted the 02/12/2026 at 10:14 PM
    skuldleif eux...
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 08:58 AM
    Bon jeu mais pas extraordinaire.
    Au niveau des environnements j'ai trouve ca leger et surtout... Les dialogues sont d'un creux!
    Sinon ca se joue tres bien. C'est nerveux, ca bouge bien.
    opthomas posted the 02/13/2026 at 09:37 AM
    Homme de gout !
    yanssou posted the 02/13/2026 at 11:09 AM
    opthomas
