En tant que grand fan des jeux Horizon, je ne peux cacher ma déception après avoir vu le trailer de Horizon Hunters Gathering.Pourquoi avoir fait ça ? Même les plus grands détracteurs de la saga d'origine sont unanimes pour dire que graphiquement y'a rien à dire, c'est magnifique.Guerrilla possède une base de travail énorme déjà faite, mais au lieu de réutiliser les assets, les modèles 3D, les textures, les personnages, les armures, les machines,... qui existent déjà, ils décident de repartir de zéro et changer radicalement le design... pour un résultat bien en dessous des jeux d'origine, techniquement comme artistiquement.Et puis il faut voir l'attitude des nouveaux héros : ils sont tous excentriques, et on tous des poses de frimeurs avec le petit sourire en coin et les sourcils froncés, tous !Dans Horizon ZD et FW, la menace que représente les machines est réelle, personne ne va au combat avec cette attitude désinvolte. Vu que Guerrilla a dit que le jeu était canon, c'est à se demander pourquoi ils ne vont pas faire les missions à la place d'Aloy vu ce qu'ils savent faire par rapport à elle.J'ai fini les deux Horizon en ultra hard, aller au corps-à-corps sans arrêts contre des machines qui pour certaines font dans les 50 tonnes, c'est pas conseillé... du tout.Dans le multi, on va gaiement au contact, on fait des sauts gigantesque, des attaques virevoltantes, mention spéciale à la femme de 150 kilos avec une jambe de bois qui cours et bondi comme une gazelle, avant de foncer dans un tas de machines comme une boule de bowling dans un jeu de quilles... bref.Horizon Zero Dawn est sorti en 2017, sa suite Horizon Forbidden West en 2022, j'aurais voulu avoir la conclusion de la trilogie en 2027, mais vu le temps perdu par le développement de cet affront aux fans historiques de la licence, cela me semble « légèrement » compromis.Guerrilla semble vouloir plaire à la nouvelle génération de joueurs et avoir son GAAS qui marche, mais là ils ont trop dénaturé leur propre univers, à tous les niveaux. Sans parler du fait qu'ils laissent d'autres dév' faire un jeu mobile qui lui a bien le design des jeux solo, et qu'ils ont attaqué Light of Motiram qui ressemblait plus à Horizon que leur propre Horizon...