name : Horizon Hunters Gathering
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : action
other versions : PC
Horizon Hunters d0wn.


En tant que grand fan des jeux Horizon, je ne peux cacher ma déception après avoir vu le trailer de Horizon Hunters Gathering.

Pourquoi avoir fait ça ? Même les plus grands détracteurs de la saga d'origine sont unanimes pour dire que graphiquement y'a rien à dire, c'est magnifique.




Guerrilla possède une base de travail énorme déjà faite, mais au lieu de réutiliser les assets, les modèles 3D, les textures, les personnages, les armures, les machines,... qui existent déjà, ils décident de repartir de zéro et changer radicalement le design... pour un résultat bien en dessous des jeux d'origine, techniquement comme artistiquement.

Et puis il faut voir l'attitude des nouveaux héros : ils sont tous excentriques, et on tous des poses de frimeurs avec le petit sourire en coin et les sourcils froncés, tous !




Dans Horizon ZD et FW, la menace que représente les machines est réelle, personne ne va au combat avec cette attitude désinvolte. Vu que Guerrilla a dit que le jeu était canon, c'est à se demander pourquoi ils ne vont pas faire les missions à la place d'Aloy vu ce qu'ils savent faire par rapport à elle.

Et c'est là le point négatif pour moi encore plus que la nouvelle DA : le gameplay. J'ai fini les deux Horizon en ultra hard, aller au corps-à-corps sans arrêts contre des machines qui pour certaines font dans les 50 tonnes, c'est pas conseillé... du tout.

Dans le multi, on va gaiement au contact, on fait des sauts gigantesque, des attaques virevoltantes, mention spéciale à la femme de 150 kilos avec une jambe de bois qui cours et bondi comme une gazelle, avant de foncer dans un tas de machines comme une boule de bowling dans un jeu de quilles... bref.




Horizon Zero Dawn est sorti en 2017, sa suite Horizon Forbidden West en 2022, j'aurais voulu avoir la conclusion de la trilogie en 2027, mais vu le temps perdu par le développement de cet affront aux fans historiques de la licence, cela me semble « légèrement » compromis.

Guerrilla semble vouloir plaire à la nouvelle génération de joueurs et avoir son GAAS qui marche, mais là ils ont trop dénaturé leur propre univers, à tous les niveaux. Sans parler du fait qu'ils laissent d'autres dév' faire un jeu mobile qui lui a bien le design des jeux solo, et qu'ils ont attaqué Light of Motiram qui ressemblait plus à Horizon que leur propre Horizon...

    posted the 02/07/2026 at 11:03 AM by gamerdome
    comments (25)
    kujotaro posted the 02/07/2026 at 11:14 AM
    Bizarrement je trouve que la D.A est vraiment cool, ça donne bien envie.
    skuldleif posted the 02/07/2026 at 11:15 AM
    c'est bon tu l'aura en 2028 au pire c'est pas grave 1 an ,tu n'aura qu'a jouer a horizon 3 directement sans prendre en compte celui ci , et qui sait peut etre que celui ci va te plaire une fois sortie.

    et la DA je suis pas d'accord j'aime bien
    jenicris posted the 02/07/2026 at 11:22 AM
    Le 3 est en dev depuis un moment déjà. Il sortira en fin de gen ou cross gen au pire
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 11:28 AM
    Oui mais les rumeurs disent que seule une petite équipe est le 3, le gros du studio se concentre sur le multi
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 11:36 AM
    skuldleif 2028 me paraît bien optimiste. Mais oui, je compte quand-même me faire m'a propre idée manette en main sur celui-ci.
    magneto860 posted the 02/07/2026 at 11:37 AM
    Tout comme Spider-Man 3, Ratchet 3, Ghost of Tsushima 3, Death Stranding 3, et probablement comme Final Fantasy 17 (même si les exclus sont a priori finies), Horizon 3 est très certainement prévu sur PS6 depuis le départ.

    Les licences Sony et les exclus Sony étant la première raison des joueurs d'acheter une console quand elle sort, la règle me semble assez implicite.

    Donc si les pénuries de RAM et de cartes graphiques devaient se confirmer, je pense qu'Horizon 3 ne devrait pas sortir avant deux-trois ans.
    magneto860 posted the 02/07/2026 at 11:41 AM
    (la règle de sortir un jeu de la licence par console)
    naoshige11 posted the 02/07/2026 at 11:45 AM
    J'aime beaucoup la licence et je m'en carre l'oignon de ce spin-off multi. J'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il prenne la place d'un potentiel troisième opus de la saga vu ce qu'il propose. Je préfère même qu'ils prennent leur temps pour faire un dernier épisode mémorable, très probablement cross-gen (en tout cas c'est sur qu'il y aura une version PS6 à terme) et qu'ils passent à autre chose après (j'adorerais un retour de Killzone ou qu'ils reprennent Resistance vu qu'Insomniac ne compte pas s'y remettre).
    yanssou posted the 02/07/2026 at 11:47 AM
    magneto860 faux c'etais Blade Runner qui était prévu au lancement de la ps6 (annulé depuis)

    Spider man 3 pas pour tt suite ça sera surtout le lancement de Venom, ratchet aussi prochainement mais c'est surtout l'arrivée des Xmen pour 2030.

    Ghost 3 ? Non retour sur Infamous plutôt. Horizon 3 arrivera en 2028 max.
    djfab posted the 02/07/2026 at 11:49 AM
    Totalement d'accord avec cet article ! Après avec perdu des années avec Naughty Dogs (on devrait déjà avoir Intervalactic) et Bend Studio (on aurait pu avoir Days Gone 2 déjà), voilà que le problème se renouvelle avec Guérilla. Que de temps perdu, c triste!
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 11:55 AM
    djfab Oui c'est triste !

    Par contre Days Gone (que j'ai adoré) c'est encore plus triste, sa suite n'est pas que retardée, elle est tout simplement annulée, ils ont mis Bend Studio sur un autre jeu multi... lui aussi annulé
    djfab posted the 02/07/2026 at 11:56 AM
    yanssou : non, c pas 2028 max, c 2028 au mieux pour horizon 3. Le jeu multi sortira en 2027 (au mieux), et c seulement à partir de la que horizon 3 sera en full production et je pense qu'il restera beaucoup de travail vu le temps perdu sur le jeu multi !
    yanssou posted the 02/07/2026 at 11:59 AM
    djfab ouais vu le temps perdu sur ce truc c'est pas étonnant.
    skuldleif posted the 02/07/2026 at 11:59 AM
    et puis bon concernant les perso
    https://www.gamekyo.com/media256470.html

    fin voila quoi

    gamerdome je savais pas que le gros du studio était sur ce multi
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 12:02 PM
    skuldleif mais tu vas chercher le pire aussi ! Et sont apparence est voulue, c'est un crétin.

    Si non j'ai pas d'info officielles sur ce que fait la ou les équipes chez Guerrilla, que de vagues rumeurs.
    djfab posted the 02/07/2026 at 12:03 PM
    gamerdome : je me dis que suite à l'annulation du jeu multi de Bend Studio et aux fans qui réclament la suite de days gone, peut être qu'ils ont changé d'avis et que days gone 2 est en chantier...
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 12:06 PM
    djfab J'aimerais bien mais j'en doute. Et le directeur principal s'était barré fâché.
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 12:12 PM
    horizon 3 arrive t'inquiète
    djfab posted the 02/07/2026 at 12:19 PM
    romgamer6859 : avec 2- 3 ans de retard, c pas rien il me semble !
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 12:23 PM
    romgamer6859 Oui c'est sûr il arrivera (le directeur du jeu le sous-entend d'emblée avant le trailer), mais quand ?
    magneto860 posted the 02/07/2026 at 12:25 PM
    yanssou Je ne dis pas que tout est prévu pour le lancement de la PS6, je dis que ces jeux sont prévus pour vendre des consoles, et donc qu'ils devraient sortir sur PS6 first.

    Et la liste n'est bien sûr pas exhaustive (Uncharted 4 ? Un nouveau Last of Us ? Etc.)
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 12:29 PM
    gamerdome
    Je pense que le jeu est prévu pour le lancement de la ps6, donc 2028 (et en cross gen), mais ça reste un avis.
    yanssou posted the 02/07/2026 at 12:46 PM
    magneto860 vu les déclarations de Sony sur la rallonge de la gen ps5, ça sera un cross gen plus long. La liste est véridique au moins.
    kakazu posted the 02/07/2026 at 12:49 PM
    Je pense qu'ils ont choisi cette DA afin d'attirer les jeunes, ils veulent toucher un large public
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 12:53 PM
    kakazu Oui ça j'ai bien compris, mais c'est au détriment des fans de la première heure, et c'est ça qui m'énerve. Même si commercialement ça se comprend... si bien sûr il marche, mais vu la concurrence dans les jeu de ce type et la volatilité du public jeune justement, rien n'est moins sûr.
