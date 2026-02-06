profile
Pragmata : Switch 2 Superior Version
En une image



Pas mal la PS4, ils en pensent quoi DF?


La magie du Supersampling via IA résumée ici.

*troll off*

Le comparo complet sur ces 2 vidéos :






Alors evidemment, les versions SX/PS5 sont nettement au dessus globalement.

Mais la Serie S... elle se fait globalement gang bang par la Switch 2 sur les textures parfois très très vilaine sur ce support (et oui le manque de RAM...on en a suffisamment parlé), la stabilité de l'image, et via DLSS, le jeu a beau tourner seulement en 1080p sur S2 et en 1440p sur Serie S, on ressent jamais vraiment l'avantage en terme de résolution, c'est même plutot le contraire.

Pour ça qu'il ne faut plus se fier aux chiffres, particulièrement depuis l’ère des images reconstruites.

Capcom a quand même fait du bon boulot, vu que ça vise et ça tourne en 60fps, aucun mode 30fps à l'horizon.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    edgar, kisukesan
    posted the 02/06/2026 at 07:06 PM by 51love
    comments (5)
    jenicris posted the 02/06/2026 at 07:10 PM
    En effet la version Switch 2 est au dessus, juste la honte pour la Series S
    hirogami posted the 02/06/2026 at 07:17 PM
    C'était a prévoir depuis le départ la switch 2 vise une qualité graphique proche des PS5XBOX mais avec une résolution inferieur et frame rate +/- égal .
    Le travail de capcom prouve clairement que la switch 2 est capable comparé a la switch 1 ,donc oui la switch 2 permet avec de la volonté et une équipe dédié de faire fonctionné des jeux soit disant pour ps4xboxone
    Le dlss de la switch 2 est comment dire "magique",reste a peaufiné le framerate et quelque texture d'éclairage et c'est bon .
    wickette posted the 02/06/2026 at 07:19 PM
    Le DLSS c'est très puissant quand même.

    Pour ça niveau steam deck ou cette PS6 portable en rumeur, tant que c'est sans FSR4+ (upscaling via IA), c'est pas du tout intéressant pour moi.


    Ca n'empêche que cette switch 2, entre son gamechat inutile qui parasite énormément de précieuse ressources (allocation forcée), son archi nvidia 8nm et ARM de 2020, son écran LCD avec un temps de réponse haut, je pense quand même qu'il y a pas mal d'erreurs de design pour quelque chose vendu 450-500 EUR
    edgar posted the 02/06/2026 at 07:25 PM
    Sérieux du 60Fps même sur Switch 2 ?

    Honnêtement je m’attendais au mieux à du 1080p - 30Fps.

    Incroyablement bien conçue cette petite console, impossible d’avoir mieux pour 450/500 euros.
    vieuxconsoleux posted the 02/06/2026 at 07:28 PM
    Arf, j’avais récupérer cette image et quelques autres d’autres jeux, et j’avais coupé la partie haute qui précisait les supports. Je préparais un p’tit jeu pour gamekyo
