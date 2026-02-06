En une imagePas mal la PS4, ils en pensent quoi DF?La magie du Supersampling via IA résumée ici.*troll off*Le comparo complet sur ces 2 vidéos :Alors evidemment, les versions SX/PS5 sont nettement au dessus globalement.Mais la Serie S... elle se fait globalement gang bang par la Switch 2 sur les textures parfois très très vilaine sur ce support (et oui le manque de RAM...on en a suffisamment parlé), la stabilité de l'image, et via DLSS, le jeu a beau tourner seulement en 1080p sur S2 et en 1440p sur Serie S, on ressent jamais vraiment l'avantage en terme de résolution, c'est même plutot le contraire.Pour ça qu'il ne faut plus se fier aux chiffres, particulièrement depuis l’ère des images reconstruites.Capcom a quand même fait du bon boulot, vu que ça vise et ça tourne en 60fps, aucun mode 30fps à l'horizon.