Alors evidemment, les versions SX/PS5 sont nettement au dessus globalement.
Mais la Serie S... elle se fait globalement gang bang par la Switch 2 sur les textures parfois très très vilaine sur ce support (et oui le manque de RAM...on en a suffisamment parlé), la stabilité de l'image, et via DLSS, le jeu a beau tourner seulement en 1080p sur S2 et en 1440p sur Serie S, on ressent jamais vraiment l'avantage en terme de résolution, c'est même plutot le contraire.
Pour ça qu'il ne faut plus se fier aux chiffres, particulièrement depuis l’ère des images reconstruites.
Capcom a quand même fait du bon boulot, vu que ça vise et ça tourne en 60fps, aucun mode 30fps à l'horizon.
Le travail de capcom prouve clairement que la switch 2 est capable comparé a la switch 1 ,donc oui la switch 2 permet avec de la volonté et une équipe dédié de faire fonctionné des jeux soit disant pour ps4xboxone
Le dlss de la switch 2 est comment dire "magique",reste a peaufiné le framerate et quelque texture d'éclairage et c'est bon .
Pour ça niveau steam deck ou cette PS6 portable en rumeur, tant que c'est sans FSR4+ (upscaling via IA), c'est pas du tout intéressant pour moi.
Ca n'empêche que cette switch 2, entre son gamechat inutile qui parasite énormément de précieuse ressources (allocation forcée), son archi nvidia 8nm et ARM de 2020, son écran LCD avec un temps de réponse haut, je pense quand même qu'il y a pas mal d'erreurs de design pour quelque chose vendu 450-500 EUR
Honnêtement je m’attendais au mieux à du 1080p - 30Fps.
Incroyablement bien conçue cette petite console, impossible d’avoir mieux pour 450/500 euros.