Je ne suis qu’au début et franchement, j’ai jugé ce jeu beaucoup trop vite via les trailers, Stellar Blade est assez surprenant tant au niveau de son gameplay maîtrisé et nerveux que dans son univers post apo et ces décors sublime. Je ne pensais pas autant adhérer, même au niveau de son exploration, c’est mieux foutu qu’un Black Myth Wukong.Au vu de son succès assez compréhensible, j’ai fini par céder en l’achetant en promo et je ne le regrette pas, je pensais au départ avoir à faire à un Nier A bis, mais finalement, il a sa propre identité et son propre univers. Dès le début du jeu, la maniabilité est assez claire et les boss/ennemies sont assez sympas pour l’instant, j’admire le travail réalisé, et c’est même une bonne claque graphique. De ce que j’en ai vu, la narration à l’air potable et pleine de mystère, ça annonce du bon de ce coté aussi.