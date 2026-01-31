profile
Stellar Blade
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
yanssou
yanssou
Bon au final, j'avais tort sur ce jeu


Je ne suis qu’au début et franchement, j’ai jugé ce jeu beaucoup trop vite via les trailers, Stellar Blade est assez surprenant tant au niveau de son gameplay maîtrisé et nerveux que dans son univers post apo et ces décors sublime. Je ne pensais pas autant adhérer, même au niveau de son exploration, c’est mieux foutu qu’un Black Myth Wukong.

Au vu de son succès assez compréhensible, j’ai fini par céder en l’achetant en promo et je ne le regrette pas, je pensais au départ avoir à faire à un Nier A bis, mais finalement, il a sa propre identité et son propre univers. Dès le début du jeu, la maniabilité est assez claire et les boss/ennemies sont assez sympas pour l’instant, j’admire le travail réalisé, et c’est même une bonne claque graphique. De ce que j’en ai vu, la narration à l’air potable et pleine de mystère, ça annonce du bon de ce coté aussi.
    burningcrimson
    posted the 01/31/2026 at 08:14 PM by yanssou
    comments (11)
    masharu posted the 01/31/2026 at 08:37 PM
    marchand2sable posted the 01/31/2026 at 09:05 PM
    Merci du rappel faut que je le fasse celui la un jour.
    bigsnake posted the 01/31/2026 at 09:08 PM
    Très bon jeu , j'ai fait le platine tellement j'ai kiffé.
    burningcrimson posted the 01/31/2026 at 09:40 PM
    C est cool, comme quoi mieux vaut toujours se faire son propre avis
    opthomas posted the 01/31/2026 at 09:43 PM
    Bienvenu dans la licence

    Eve
    yanssou posted the 01/31/2026 at 09:50 PM
    masharu bigsnake burningcrimson opthomas

    marchand2sable tu va kiffé
    kujotaro posted the 01/31/2026 at 10:18 PM
    Une pépite. Merci la Corée. Vivement le 2 et pleins d'autres jeux de leur part... oh WAIT, Y'a CRIMSON DESERT QUI SORT.
    sdkios posted the 01/31/2026 at 10:36 PM
    Excellent jeu !
    rendan posted the 01/31/2026 at 10:46 PM
    Bienvenue au club de la sublime Eve
    pcverso posted the 01/31/2026 at 10:59 PM
    Comme toi jai commencé jeudi ce jeu et il ma complètement séduit pas un chef d'œuvre mais un jeu intelligemment fait avec plusieurs gameplay et ambiance qui font que l'on ne s'ennuie pas une seconde . Même eve est très bien faite dans tous les ens du terme au début je me suis dit ...mouais elle est niaise mais plus je comprend ce qu'elle est plus je kiff son évolution.
