C’est une première dans la saga, Resident Evil: Requiem
proposera un mode post-game
. Une fois le générique de fin terminé, les joueurs pourront poursuivre l’aventure. Reste à savoir si ce contenu prolongé sera scénarisé ou s’il se limitera à de l’exploration libre.
Cette information provient directement de Nakanishi
, le directeur du jeu, qui ne peut pour l’instant en dire davantage sous peine de spoilers (forcément…).
Les fans s’imaginent déjà parcourir une Raccoon City
dévastée dans ce mode, qui promet une rejouabilité inédite et colossale pour la première fois dans la série.
À noter qu’aucune phase de jeu dans la ville maudite n’a encore été présentée, ni aux joueurs, ni à la presse, malgré les trois heures de test récemment organisées pour ces derniers.
Nakanishi
précise que le flou autour du jeu est volontaire et, pour parler très brièvement de Raccoon
, il explique que même si certains décors sont repris de Resident Evil 2
et Resident Evil 3
, ils ont été retravaillés au point de modifier complètement la manière de jouer et de constituer de véritables nouveaux environnements.
La découverte de la Raccoon City
en ruines sera donc totale lors de la sortie du jeu, toujours prévue pour le 27 février
prochain.
De plus monde ouvert entraînerait missions d intérêt très variables et quêtes FedEx. Si c est juste defourailler du zombi et Cie sans contexte avec un objectif et récompense bas de gamme, merci mais non...
Il s agit de dire adieu à des persos qu on connaît depuis près de 30 ans donc contenu scenarise uniquement dans l histoire principale et pas d annexe ou dlc payant
Je pense que c’est mort pour une visite du raccoon zoo. Capcom ne met plus plusieurs types de monstres différents par zone comme dans les anciens épisodes, mais préfère introduire un nouvel ennemi majeur par zone, depuis RE7 maintenant.
Dans Resident Evil 2 par exemple :
-RPD (partie 1) = Lickers
-Parking = Cerberus
-RPD (partie 2) = Mr. X
-Égouts = G-mutants
-Laboratoire = Ivy
Le end game par contre, oui je pense comme toi juste un contenu bonus, comme un mode Mercenaires avec Leon, mais sans passer par un menu pour lancer le mode ou alors quelque chose à la Dragon’s Dogma 2, 3 a 4 heures de jeu max.