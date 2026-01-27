- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Du End Game confirmé pour Resident Evil: Requiem, une première dans la saga!


C’est une première dans la saga, Resident Evil: Requiem proposera un mode post-game. Une fois le générique de fin terminé, les joueurs pourront poursuivre l’aventure. Reste à savoir si ce contenu prolongé sera scénarisé ou s’il se limitera à de l’exploration libre.

Cette information provient directement de Nakanishi, le directeur du jeu, qui ne peut pour l’instant en dire davantage sous peine de spoilers (forcément…).

Les fans s’imaginent déjà parcourir une Raccoon City dévastée dans ce mode, qui promet une rejouabilité inédite et colossale pour la première fois dans la série.

À noter qu’aucune phase de jeu dans la ville maudite n’a encore été présentée, ni aux joueurs, ni à la presse, malgré les trois heures de test récemment organisées pour ces derniers.

Nakanishi précise que le flou autour du jeu est volontaire et, pour parler très brièvement de Raccoon, il explique que même si certains décors sont repris de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, ils ont été retravaillés au point de modifier complètement la manière de jouer et de constituer de véritables nouveaux environnements.

La découverte de la Raccoon City en ruines sera donc totale lors de la sortie du jeu, toujours prévue pour le 27 février prochain.

    posted the 01/27/2026 at 05:23 PM by marchand2sable
    comments (4)
    marchand2sable posted the 01/27/2026 at 05:26 PM
    OMG je suis en feu si le End Game est scénarisé et avec une bonne durée de vie
    byakuyatybw posted the 01/27/2026 at 05:33 PM
    Ne pas s emballer je pense qu il s agira juste de filtres et titres peut être...Contenu scenarise gratos reste peu probable vu ce studio qui fait payer a tour de bras pour de simples dlcs cosmétiques sur les precedents opus...

    De plus monde ouvert entraînerait missions d intérêt très variables et quêtes FedEx. Si c est juste defourailler du zombi et Cie sans contexte avec un objectif et récompense bas de gamme, merci mais non...
    Il s agit de dire adieu à des persos qu on connaît depuis près de 30 ans donc contenu scenarise uniquement dans l histoire principale et pas d annexe ou dlc payant
    byakuyatybw posted the 01/27/2026 at 05:37 PM
    Niveau bestiaire je veux le retour des hunters de 1ere gen, les requins et les araignées ...Racoon comporte un zoo aperçu dans Outbreak 2 qui mérite d être ramené et développé. Traverser un zoo avec des espèces animales complètement mutees serait très fun ( pour souvenir on avait eu un éléphant zombi dans Outbreak 2)
    marchand2sable posted the 01/27/2026 at 05:52 PM
    byakuyatybw

    Je pense que c’est mort pour une visite du raccoon zoo. Capcom ne met plus plusieurs types de monstres différents par zone comme dans les anciens épisodes, mais préfère introduire un nouvel ennemi majeur par zone, depuis RE7 maintenant.

    Dans Resident Evil 2 par exemple :

    -RPD (partie 1) = Lickers
    -Parking = Cerberus
    -RPD (partie 2) = Mr. X
    -Égouts = G-mutants
    -Laboratoire = Ivy

    Le end game par contre, oui je pense comme toi juste un contenu bonus, comme un mode Mercenaires avec Leon, mais sans passer par un menu pour lancer le mode ou alors quelque chose à la Dragon’s Dogma 2, 3 a 4 heures de jeu max.
