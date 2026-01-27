C’est une première dans la saga,proposera un mode. Une fois le générique de fin terminé, les joueurs pourront poursuivre l’aventure. Reste à savoir si ce contenu prolongé sera scénarisé ou s’il se limitera à de l’exploration libre.Cette information provient directement de, le directeur du jeu, qui ne peut pour l’instant en dire davantage sous peine de spoilers (forcément…).Les fans s’imaginent déjà parcourir unedévastée dans ce mode, qui promet une rejouabilité inédite et colossale pour la première fois dans la série.À noter qu’aucune phase de jeu dans la ville maudite n’a encore été présentée, ni aux joueurs, ni à la presse, malgré les trois heures de test récemment organisées pour ces derniers.précise que le flou autour du jeu est volontaire et, pour parler très brièvement de, il explique que même si certains décors sont repris deet, ils ont été retravaillés au point de modifier complètement la manière de jouer et de constituer de véritables nouveaux environnements.La découverte de laen ruines sera donc totale lors de la sortie du jeu, toujours prévue pour leprochain.