name :
Horizon Forbidden West
platform :
Playstation 5
editor :
Sony Interactive Entertainment
developer :
Guerrilla
genre :
action-aventure
other versions :
PC
-
PlayStation 4
[Photos maison]: Sony Flight Simulator 2022
Après mon test du DLC place aux photos maison
Bref des artistes de fou...non des magiciens.
posted the 01/23/2026 at 10:39 PM by
beppop
comments (
14
)
maxx
posted
the 01/23/2026 at 10:46 PM
Très belle photos. Je crois qu'on s'est pas bien rendu compte de la claque qu'est ce jeu. Réussir à sortir ça, avec un jeu cross plateforme, en début de gen, dans un monde ouvert a 60fps avec une excellente qualité d'image, non vraiment le Decima Engine c'est quelque chose... Y a un sacré gap avec le précédent tout en tournant à 60fps.
Death Stranding 2 est aussi visuellement phénoménal. Moins flashy que Horizon mais bordel, ses paysages sont a tomber. Rien que l'ouverture du jeu, y a pas grand chose de comparable.
Bref, vivement Horizon 3. Je sais pas trop où ils pourraient encore pousser la technique car bon là déjà c'est déjà peak quoi. Tu m'as donné envie de le relancer, je l'ai jamais lancé sur la Pro
beppop
posted
the 01/23/2026 at 10:53 PM
maxx
Tu me retire les mots de la bouche
Jusqu'à finir le DLC je m'en rendais pas compte de la masterclass (du moins visuelle) qu'ils ont pondu en début de gen (EN 60FPS).
ça manque encore ce petit quelque chose pour gagner ses lettres de noblesses mais je suis confiant le 3 va y parvenir
neptonic
posted
the 01/23/2026 at 11:02 PM
Parfois faut juste applaudir WOW !!!
Pas le plus grand fan mais très très curieux pour la suite...
51love
posted
the 01/23/2026 at 11:07 PM
maxx
c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire visuellement, surtout qu'ils ont même pas eu à utiliser les techno les plus à la pointe, à l'image des jeux Naughty Dog.
Ce qui leur permet de proposer des graphismes de très très haut niveau, en open world, sans être techniquement ultra gourmand.
tyler33
posted
the 01/23/2026 at 11:24 PM
Et tout ça sans Ray tracing de merde
gamerdome
posted
the 01/23/2026 at 11:56 PM
Magnifiques photos !
Guerilla ont non seulement leur propre moteur maison, mais aussi leur propre solution d'upscaling, ils n'utilisent pas le PSSR... et le résultat est un des meilleurs jamais vu, dixit Digitalfoundry :
https://www.digitalfoundry.net/articles/digitalfoundry-2024-horizon-forbidden-west-ps5-pro-upgrade
beppop
posted
the 01/24/2026 at 12:13 AM
tyler33
La différence entre les artistrs passionnés/compétents et les autres bras cassés qui ne savent plus rien faire sans raytracing....
shambala93
posted
the 01/24/2026 at 06:01 AM
Rien à cirer du jeu mais faut avouer que les photos sont exceptionnelles !
delete9
posted
the 01/24/2026 at 06:52 AM
Vivement Horizon 3.
tlj
posted
the 01/24/2026 at 08:13 AM
Superbes photos, bravo
sickjackz
posted
the 01/24/2026 at 09:04 AM
Visuellement, Horizon a toujours été une immense baffe technique.
Son gros problème c'est sur le reste.
L’écriture principalement...
Les persos secondaires qui n'inspirent aucune sympathie...
Des quêtes secondaires sans enjeux...
Les combats contre les humains complétement a chier.
Le loot a profusion...
Puis pour certain, le personnage principal. Bon, pour ma part je n'ai aucun problème avec Aloy.
Ça fait quand même beaucoup de choses a corriger pour le 3.
maxx
posted
the 01/24/2026 at 09:22 AM
beppop
tyler33
Après faut doser un peu avec la critique du ray tracing quand même. C'est quand même une solution qui simplifie le travail des développeurs et donne d'excellents résultats. Certains savent aussi faire du RT quelque chose de pas forcément ultra gourmand comme dernièrement ID Software sur Doom DA ou encore Machine Games sur Indiana Jones.
Le ray tracing a beaucoup davantage a la fois visuellement mais aussi sur la simplification pour les devs. Ici pour Horizon 2 on a un certain nombre d'heures part jour qui est fixe. Ce nombre a ete grandement augmenté par rapport au premier mais nous ne sommes pas ici sur quelque chose de dynamique. On verra bien avec le 3 s'il peuvent faire du RTGI par exemple a l'image de AC Shadows et Ghost of Yotei. Ca bénéficie grandement a ces jeux en monde ouvert en espérant un impact sur les performances maîtrisé. Ca reste une histoire de choix et je préfère cette solution si c'est pour avoir de super performances mais Ghost of Yotei arrive a être très performant avec du RTGI, de même pour Doom.
sickjackz
Je trouve que le 2 est assez différent par rapport au 1. Perso j'adore Aloy. Dans le 1 elle est géniale et les persos secondaires j'en avait pas grand chose a faire mais c'était pas grave car c'est vraiment Aloy et sa découverte du monde qui est importante. Je m'identifiait vachement a elle car on découvre les choses en même temps qu'elle et j'ai trouvé ça super bien amené. Son empathie aussi est un gros point fort du perso. J'ai trouvé que le 2 mettait Aloy en retrait au profit des personnages secondaire qui se multiplient. J'ai un peu plus apprécié les compagnons d'Aloy mais cette dernière devenait effacée et ça ça m'a déçu car j'avais l'impression qu'en tant que joueur on me mettait un peu de côté. J'espère plus d'équilibre dans le 3. Après je te rejoins pour les combats contre les humains, c'est mieux dans le 2 mais pas encore ça. Les quêtes secondaires, je trouvais que le 2 était mieux que le premier grace a plus de tribues différentes ce qui rendait l'interaction avec les PNJ plus intéressante mais va falloir passer la secondes à ce sujet. Surtout que chaque tribu est vraiment intéressante et a un background et du lore donc y a moyen de faire des quêtes annexes qui racontent plus de choses.
A côté de ça le jeu a aussi énormément de qualité. Visuelles bien sûr, mais aussi le gameplay face aux machines est génial et maîtrisé. Le 2 là dessus a encore amélioré les choses. Le lore est fou mais vraiment ! Le travail dessus est phénoménal et ça traite de beaucoup de sujets d'actualité, on sent que c'était un projet en gestation depuis un moment et que ca a ete bien réfléchi (même si j'ai peur qu'au fur et à mesure ça se perde). Les musiques sont magnifiques. Nombreuses et avec des sonorités vraiment intéressantes qui mixent instruments traditionnels et sons plus électroniques. Je suis ultra fan de l'OST.
Mais oui y a des choses à corriger, l'exploration notamment, donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte de voir le 3 et que j'ai pas mal d'attentes car Guerilla a moyen de faire une très belle copie s'ils prennent note des défauts de la licence.
tyler33
posted
the 01/24/2026 at 09:30 AM
maxx
pas trop gourmand? Sachant que Indiana jones et Doom refuse de fonctionner sur PC si le GPU n'a pas un minimum de 8go de Vram... Laisse moi rire.
tyler33
posted
the 01/24/2026 at 09:31 AM
maxx
J'ai rien contre le ray tracing si c'est une option en plus, mais il est trop tot pour l'imposer.
