JAM Project (JAM étant les initiales de Japan Animation song Makers) est un groupe de musique japonaise d'animé. Le groupe a été fondé le 19 juillet 2000 par Hironobu Kageyama (le chanteur attitré de DragonBall Z et Saint Seiya) et Ichirō Mizuki, le fameux chanteur de génériques des années 1970 (Mazinger Z).On entend aussi chanter la voix Japonaise de Sacha (Pokémon)