Street Fighter 6
6
name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
aozora78
83
aozora78
Street Fighter 6 : Theme d'Alex - Dragon Ball vous dites?
Jeux Multiplateformes


JAM Project (JAM étant les initiales de Japan Animation song Makers) est un groupe de musique japonaise d'animé. Le groupe a été fondé le 19 juillet 2000 par Hironobu Kageyama (le chanteur attitré de DragonBall Z et Saint Seiya) et Ichirō Mizuki, le fameux chanteur de génériques des années 1970 (Mazinger Z).

On entend aussi chanter la voix Japonaise de Sacha (Pokémon)



    burningcrimson, link49, tynokarts
    posted the 01/23/2026 at 12:34 PM by aozora78
    comments (12)
    osiris67 posted the 01/23/2026 at 12:53 PM
    Mouai... Alors que jazzy NYC 99 est mythique.
    mercure7 posted the 01/23/2026 at 01:10 PM
    JAM Project a fait pas mal d'openings d'animé / de thèmes pour Super Robot Taisen etc

    Parmi les plus mythiques / connus :

    - The Hero (Opening de One Punch Man)
    - Skill et Gong (Super Robot Taisen)


    Alors que jazzy NYC 99 est mythique

    Y aura le thème dans le jeu, ça change pas grand chose qu'ils innovent un peu côté OST pour le trailer, et ça attire les fans de JAM Project sur une licence qui n'est pas habituellement liée au groupe.
    toulia posted the 01/23/2026 at 01:29 PM
    Hironobu Kageyama c'est une légende des génériques d'animés. (Google son CV pour plus d'info.)

    Du coup, ça fait super héros d'animés.
    De base, Alex devait être le nouveau héros de Street 3.
    Capcom tente de le remettre sur le devant de la scène.
    Puis c'est pas pour rien qu'il éclate Ryu et Luke dans son trailer.
    Go Alex !
    5120x2880 posted the 01/23/2026 at 02:43 PM
    Il est partout Kageyama, Muv-Luv, One punch man, Getter Robo etc
    ravyxxs posted the 01/23/2026 at 02:52 PM
    De la merde. Les gars on oublié jazzy nyc 99 ou quoi ? Parfois rester classique c'est bien aussi.
    grospich posted the 01/23/2026 at 02:55 PM
    mercure7 Sauf que c'est pas uniquement une musique pour le trailer d'Alex, c'est son thème. Tu te vois combattre avec Alex avec cette musique à chaque match ? Il y a de quoi devenir maboule.
    marchand2sable posted the 01/23/2026 at 03:00 PM
    osiris67

    J'ai vraiment pas aimé l’OST de ce Street Fighter 6 ni son ambiance très « bonne enfant » pourtant le gameplay est ultra goldé.
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 03:59 PM
    Je kiffff ! Ça fait très : "Kinnikuman: Perfect Origin Arc"
    mercure7 posted the 01/23/2026 at 04:10 PM
    grospich Qu'est-ce qu'on s'en branle ?

    SF6 permet de choisir tes stages / ost / etc, et quand tu joues online, c'est ta sélection qui s'active, et pour l'autre joueur, la sienne.

    Le plaisir de râler, les gars, je vois rien d'autre.

    Et perso j'adore ce thème, donc tu tombes mal !
    osiris67 posted the 01/23/2026 at 04:45 PM
    marchand2sable Pareil, ost completement random.
    grospich posted the 01/23/2026 at 06:08 PM
    mercure7 Bah quoi, on a pas le droit de râler pour avoir des bonnes pistes audio sans devoir passer par le Jukebox pour écouter les anciens thèmes car l'ost du 6 est à chier ?
    mercure7 posted the 01/23/2026 at 06:23 PM
    grospich C'est une bonne piste audio. Tu ne l'aimes pas, c'est tout.

    Et pour les gens comme toi, Capcom a mis l'option "remplace avec l'ancienne ost ou quasiment ce que tu veux".

    Demande à Capcom de te demander ton avis avant de valider l'ost du jeu la prochaine fois, ça va sûrement se faire je pense
