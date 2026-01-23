JAM Project (JAM étant les initiales de Japan Animation song Makers) est un groupe de musique japonaise d'animé. Le groupe a été fondé le 19 juillet 2000 par Hironobu Kageyama (le chanteur attitré de DragonBall Z et Saint Seiya) et Ichirō Mizuki, le fameux chanteur de génériques des années 1970 (Mazinger Z).
On entend aussi chanter la voix Japonaise de Sacha (Pokémon)
Parmi les plus mythiques / connus :
- The Hero (Opening de One Punch Man)
- Skill et Gong (Super Robot Taisen)
Alors que jazzy NYC 99 est mythique
Y aura le thème dans le jeu, ça change pas grand chose qu'ils innovent un peu côté OST pour le trailer, et ça attire les fans de JAM Project sur une licence qui n'est pas habituellement liée au groupe.
Du coup, ça fait super héros d'animés.
De base, Alex devait être le nouveau héros de Street 3.
Capcom tente de le remettre sur le devant de la scène.
Puis c'est pas pour rien qu'il éclate Ryu et Luke dans son trailer.
Go Alex !
J'ai vraiment pas aimé l’OST de ce Street Fighter 6 ni son ambiance très « bonne enfant » pourtant le gameplay est ultra goldé.
SF6 permet de choisir tes stages / ost / etc, et quand tu joues online, c'est ta sélection qui s'active, et pour l'autre joueur, la sienne.
Le plaisir de râler, les gars, je vois rien d'autre.
Et perso j'adore ce thème, donc tu tombes mal !
Et pour les gens comme toi, Capcom a mis l'option "remplace avec l'ancienne ost ou quasiment ce que tu veux".
Demande à Capcom de te demander ton avis avant de valider l'ost du jeu la prochaine fois, ça va sûrement se faire je pense