Silent Hill 2 Remake
marchand2sable
marchand2sable
IGN livre un verdict très mitigé pour Return to Silent Hill de Christophe Gans


Vous l’avez peut-être oublié, mais le film Return to Silent Hill sortira au cinéma le 4 février prochain.

IGN a déjà partagé son verdict et, malheureusement pour les admirateurs de Christophe Gans, le résultat s’avère… très moyen selon eux.

Return to Silent Hill n’est pas totalement dénué de qualités. Il s’agit clairement d’une meilleure suite au film original de Christophe Gans sorti en 2006 que ne l’était Silent Hill: Revelation en 2012. Le film parvient parfois à tirer parti de l’imagerie dérangeante et du sound design emblématique des jeux. Mais, au final, cette adaptation échoue à faire mieux que son matériau d’origine ou à proposer quelque chose de réellement nouveau et marquant. Ceux qui recherchent une véritable expérience d’horreur psychologique feraient mieux de relancer une version de Silent Hill 2.

Verdict : 5/10 Médiocre

Return to Silent Hill n’est pas le pire épisode de cette saga cinématographique adaptée du jeu vidéo, mais il échoue à accomplir quoi que ce soit. Les jeux font déjà bien mieux.
IGN - https://www.ign.com/articles/return-to-silent-hill-movie-review
    posted the 01/22/2026 at 02:10 PM by marchand2sable
    giru posted the 01/22/2026 at 02:17 PM
    Le film a l'air extrêmement cheap, mais j'avais bien aimé l'original par Gans donc je pense que je donnerai sa chance à celui-ci aussi.
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 02:19 PM
    je vais déja regarder les premiers films dont un en 3D
    marchand2sable posted the 01/22/2026 at 02:21 PM
    Perso j’apprécie la fidélité à l’œuvre originale dans les films JV, même si je ne suis pas opposé à certaines libertés. En revanche dsl mais les bandes-annonces ne donnent clairement pas envie. On a presque l’impression que c'est un film à petit budget du début des années 2010 qui dégage rien.

    Return to Silent Hill n’est pas totalement dénué de qualités. Il s’agit clairement d’une meilleure suite au film original de Christophe Gans sorti en 2006 que ne l’était Silent Hill: Revelation en 2012.

    Heureusement parce que c'était juste de la grosse merde ce film silent hill...
    batipou posted the 01/22/2026 at 02:26 PM
    Je déteste ce genre d’avis.

    Oui les jeux resteront toujours 1000 fois mieux. Oui les joueurs trouveront toujours à redire sur tel ou tel détail. Oui le film n’apportera rien de plus que le jeu vidéo.

    Mais c’est une ADAPTATION et ce qu’on veut savoir c’est si elle est réussi dans son média à savoir le cinéma : les plans, la réalisation, le montage, les VFX, les dialogues etc…

    Donc là, ben on sait juste que les jeux font mieux que le film. Sans blague.
    adamjensen posted the 01/22/2026 at 02:34 PM
    Dans ce cas, si c'est IGN qui le dit, ca veux dire que c'est sûrement un chef d’œuvre.
    Perso, je lui laisserais sa chance, et j'en profiterais pour regarder le premier que je n'avais jamais vu.
    idd posted the 01/22/2026 at 02:40 PM
    batipou +1
    narphe1 posted the 01/22/2026 at 02:41 PM
    Je dois voir le film samedi en présence de Christophe Gans , je sens qu'on va bien rigolé dans la salle
    marchand2sable posted the 01/22/2026 at 02:44 PM
    adamjensen

    Il est bien malgré certaines libertés pas top top, surtout Lisa, sérieux pourquoi le boycott de ce perso culte.
    byakuyatybw posted the 01/22/2026 at 02:49 PM
    batipou Dragon Ball Evolution aussi était une adaptation...On pensait pourtant qu il était l élu, qu il allait tout defoncer ...et c est nous qui l avons eu dans le Luc
    adamjensen posted the 01/22/2026 at 02:50 PM
    marchand2sable
    shanks posted the 01/22/2026 at 02:54 PM
    Désormais rien ne pourra être pire que Atoman
    marchand2sable posted the 01/22/2026 at 04:42 PM
    shanks

    Le Maroc est déjà quasiment en deuil après ce bordel contre le Sénégal en finale de la CAN, n’en rajoute pas.
    pimoody posted the 01/22/2026 at 06:30 PM
    Non mais l’avis est trop biaisé. Après on verra si c’est un bon film ou pas, (c’est pas dit que ce soit extraordinaire), mais chercher à le comparer de but en blanc aux jeux-vidéo pour dire que c’est mieux de jouer au jeu, c’est pas très constructif.
    sdkios posted the 01/22/2026 at 09:00 PM
    La bande annonce etait deja pas super convaincante, donc je suis pas vraiment surpris. Dommage, j'avais trouvé le 1er excellent, surtout sa fin. Je regarderai quand meme ce deuxieme film pour me faire mon propre avis, on sait jamais!
