Return to Silent Hill n’est pas totalement dénué de qualités. Il s’agit clairement d’une meilleure suite au film original de Christophe Gans sorti en 2006 que ne l’était Silent Hill: Revelation en 2012. Le film parvient parfois à tirer parti de l’imagerie dérangeante et du sound design emblématique des jeux. Mais, au final, cette adaptation échoue à faire mieux que son matériau d’origine ou à proposer quelque chose de réellement nouveau et marquant. Ceux qui recherchent une véritable expérience d’horreur psychologique feraient mieux de relancer une version de Silent Hill 2.



Verdict : 5/10 Médiocre



Return to Silent Hill n’est pas le pire épisode de cette saga cinématographique adaptée du jeu vidéo, mais il échoue à accomplir quoi que ce soit. Les jeux font déjà bien mieux.

