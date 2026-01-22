Vous l’avez peut-être oublié, mais le film Return to Silent Hill
sortira au cinéma le 4 février prochain
.
IGN
a déjà partagé son verdict et, malheureusement pour les admirateurs de Christophe Gans
, le résultat s’avère… très moyen selon eux.
Return to Silent Hill n’est pas totalement dénué de qualités. Il s’agit clairement d’une meilleure suite au film original de Christophe Gans sorti en 2006 que ne l’était Silent Hill: Revelation en 2012. Le film parvient parfois à tirer parti de l’imagerie dérangeante et du sound design emblématique des jeux. Mais, au final, cette adaptation échoue à faire mieux que son matériau d’origine ou à proposer quelque chose de réellement nouveau et marquant. Ceux qui recherchent une véritable expérience d’horreur psychologique feraient mieux de relancer une version de Silent Hill 2.
Verdict : 5/10 Médiocre
Return to Silent Hill n’est pas le pire épisode de cette saga cinématographique adaptée du jeu vidéo, mais il échoue à accomplir quoi que ce soit. Les jeux font déjà bien mieux.
Heureusement parce que c'était juste de la grosse merde ce film silent hill...
Oui les jeux resteront toujours 1000 fois mieux. Oui les joueurs trouveront toujours à redire sur tel ou tel détail. Oui le film n’apportera rien de plus que le jeu vidéo.
Mais c’est une ADAPTATION et ce qu’on veut savoir c’est si elle est réussi dans son média à savoir le cinéma : les plans, la réalisation, le montage, les VFX, les dialogues etc…
Donc là, ben on sait juste que les jeux font mieux que le film. Sans blague.
Perso, je lui laisserais sa chance, et j'en profiterais pour regarder le premier que je n'avais jamais vu.
Il est bien malgré certaines libertés pas top top, surtout Lisa, sérieux pourquoi le boycott de ce perso culte.
