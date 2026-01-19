profile
Mais pourquoi Nintendo porte plainte contre tout le monde ?
Nintendo est souvent perçu comme une entreprise ultra-agressive sur le plan juridique. Mais cette stratégie n’est pas un simple excès de contrôle : elle est directement liée à une période où l’industrie du jeu vidéo a failli disparaître. Cette vidéo revient sur la chute d’Atari, l’effondrement du marché, puis sur la manière dont Nintendo a reconquis la confiance du public en imposant des règles strictes — des précautions qui expliquent encore aujourd’hui pourquoi Nintendo protège férocement son écosystème.

La vidéo de TheGreatReview est tres bien faite pour vous faire comprendre comment Nintendo en est arrivé là.

Bon visionnage

TheGreatReview - https://www.youtube.com/watch?v=aEsNRUMySIg
    posted the 01/19/2026 at 12:07 PM by hypermario
    comments (10)
    cyr posted the 01/19/2026 at 01:00 PM
    Ben déjà, y en a qui s'en inspire....mais y en a qui copie littéralement.

    Dans le milieu artistique, il faut déposer des brevets. Sinon vive les copie...

    Walt disney avais sont oswald mais n'ayant pas déposer les droits, la société qui diffuser les dessin animé a mis a la porte Walt disney.....


    Les droits c'est pour protéger.
    choroq posted the 01/19/2026 at 01:03 PM
    Money We Go !!!
    It's me , Euro !!!
    cyr posted the 01/19/2026 at 01:05 PM
    choroq les brevets c'est payant.
    gamerdome posted the 01/19/2026 at 01:06 PM
    Pas tout le monde, juste ceux qui les copie. Quoi de plus normal ?
    choroq posted the 01/19/2026 at 01:14 PM
    cyr

    Ok, c'était un troll, tout travaille mérite salaire, mais Nintendo, hein, le roi de la remake a 50 euros, c'est bon, faut pas pousser, différence entre surprofit sur un travail et qui ceux qui galère avec un travail eux aussi à plein temps.
    senseisama posted the 01/19/2026 at 01:16 PM
    cyr choroq peut-être que cyr est un avocat Nintendo aussi, qui sait?
    icebergbrulant posted the 01/19/2026 at 01:18 PM
    Palworld rigole
    hypermario posted the 01/19/2026 at 01:24 PM
    choroq On peut dire pareil des VHS, puis DVD puis BlueRay du meme film, si le consomateur est pres a payer ou est le probleme ? la jalousie ?
    rogeraf posted the 01/19/2026 at 01:41 PM
    Parce que le plombier Romain, Mario Di Roma avait commencé par faire un procès pour utilisation du nom, du coup Nintendo continue cette tradition très ancienne
    choroq posted the 01/19/2026 at 01:58 PM
    hypermario

    Et qui te dit, que ma pensée ne marche pas que pour Nintendo ?
    Tu vas vite en besogne l'ami, je dis que certains on largement vécu sur leur héritage, comme tes exemples, mais ici on parle de Nintendo, dans le même panier.
