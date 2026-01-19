Nintendo est souvent perçu comme une entreprise ultra-agressive sur le plan juridique. Mais cette stratégie n’est pas un simple excès de contrôle : elle est directement liée à une période où l’industrie du jeu vidéo a failli disparaître. Cette vidéo revient sur la chute d’Atari, l’effondrement du marché, puis sur la manière dont Nintendo a reconquis la confiance du public en imposant des règles strictes — des précautions qui expliquent encore aujourd’hui pourquoi Nintendo protège férocement son écosystème.La vidéo de TheGreatReview est tres bien faite pour vous faire comprendre comment Nintendo en est arrivé là.Bon visionnage