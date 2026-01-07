

À l’époque de la PS360, j’aimais beaucoup les multijoueurs, mais maintenant, j’ai complètement décroché, à part quelques titres asymétriques comme Friday ou Texas Chainsaw Massacre, que je trouve vraiment rigolos à jouer entre amis. Fan de Michael Myers et du genre survival, il y a clairement moyen de bien se marrer à Haddonfield avec les potes !



Mais qu’est-ce qu’il est bien fait ce RE-Like développé par un couple ! Respect à eux. J’attends juste la sortie physique sur PS5, avec les 4 campagnes et les 4 personnages jouables.



Le jeu d’action de l’année 2026 pour moi malgré ses défauts. Mais quel gameplay divin ! Quelle fin qui monte en puissance comme jamais, et cette OST qu’on continue d’écouter encore. Pour ce DLC, j’espère vraiment que les développeurs ont pris en compte les critiques des fans pour ce contenu scénarisé qui se déroulera après la fin du jeu. Rien que pour retrouver ce gameplay et pour les nouvelles musiques des boss, c'est Day One !



Fan de cette licence depuis la N64, il est hors de question que je rate son grand retour. La direction artistique, qui mélange culture amérindienne, science-fiction et dinosaures, est toujours aussi réussie. La caméra TPS ne me dérange pas du tout également, j’ai vraiment hâte d’en voir plus !