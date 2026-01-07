Petit article pour partager mes attentes 2026. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j’adore le genre survival horror, donc vous allez retrouver beaucoup de jeux à thème horrifique. Les amateurs du genre pourront donc apprécier ce top, notamment en découvrant des titres un peu moins connus
Pas de GTA dans mon Top 10 non plus, cette licence m’a toujours laissé… de marbre.
Sur ce, let’s go !
TOP 10 : ILL
C’est tout simplement sublime ! Tout est parfait dans ce que je vois, les animations, l’ambiance, le gore… c’est tellement dingue que je ne sais même pas si c’est un scam ou si le jeu sortira vraiment en 2026. À cause de ces deux points, le jeu se retrouve très bas dans mon top mais mon PC a hâte.
TOP 9 : LIMINAL POINT
J’aime bien prendre de petits jeux d’horreur sur Steam de temps en temps, et pour le coup, je garde un œil sur ce petit titre fort sympathique. Même si le mix Silent Hill × Resident Evil est un peu vu et revu, la vue isométrique rend le tout particulièrement attirant. J’espère cependant un level design Resident Evilesque et une bonne gestion de l’exploration/action.
TOP 8 : HALLOWEEN
À l’époque de la PS360, j’aimais beaucoup les multijoueurs, mais maintenant, j’ai complètement décroché, à part quelques titres asymétriques comme Friday ou Texas Chainsaw Massacre, que je trouve vraiment rigolos à jouer entre amis. Fan de Michael Myers et du genre survival, il y a clairement moyen de bien se marrer à Haddonfield avec les potes !
TOP 7 : ECHOES OF THE LIVING
Mais qu’est-ce qu’il est bien fait ce RE-Like développé par un couple ! Respect à eux. J’attends juste la sortie physique sur PS5, avec les 4 campagnes et les 4 personnages jouables.
TOP 6 : NINJA GAIDEN 4 THE TWO MASTERS
Le jeu d’action de l’année 2026 pour moi malgré ses défauts. Mais quel gameplay divin ! Quelle fin qui monte en puissance comme jamais, et cette OST qu’on continue d’écouter encore. Pour ce DLC, j’espère vraiment que les développeurs ont pris en compte les critiques des fans pour ce contenu scénarisé qui se déroulera après la fin du jeu. Rien que pour retrouver ce gameplay et pour les nouvelles musiques des boss, c'est Day One !
TOP 5 : TUROK ORIGINS
Fan de cette licence depuis la N64, il est hors de question que je rate son grand retour. La direction artistique, qui mélange culture amérindienne, science-fiction et dinosaures, est toujours aussi réussie. La caméra TPS ne me dérange pas du tout également, j’ai vraiment hâte d’en voir plus !
TOP 4 : ONIMUSHA WAY OF THE SWORD
Une de mes meilleures licences de la PS2. Je n’ai jamais compris pourquoi Capcom a injustement abandonné cette saga. Le premier jeu fait partie de mes tout premiers jeux PS2, aux côtés de Jak and Daxter, DMC 1, et ZOE pour la démo de MGS 2 (la bonne époque) !
Je souhaite vraiment le meilleur à ce nouveau Oni, de tout mon cœur.
TOP 3 : PRAGMATA
J’ai fini la démo Steam il y a quelques jours, et j’ai adoré chaque instant. Vous pouvez retrouver ma preview ici : blog_article483478.html.
Et qu’est-ce que c’est beau sur PC. L’ambiance spatiale et le duo sont terriblement envoûtants en plus. Grosse hype, vivement avril !
TOP 2 : CODE VIOLET
Qu’est-ce qu’il fout aussi haut dans mon top, ce jeu ? Bah tout simplement parce qu’il sort dans 2 jours, et je compte bien commencer ce mois de janvier tranquillement avec lui. Grand fan de Dino Crisis et Resident Evil, forcément, le jeu m’attire, même si je sais pertinemment que ce ne sera pas le jeu d’horreur du siècle.
Comme je l’ai dit plus haut, j’ai l’habitude de tester de petits jeux d’horreur sur Steam, et je partagerai donc mon avis avec plaisir sur mon blog quelques jours après sa sortie sur PS5. Pour le meilleur… ou pour le pire.
TOP 1 : RESIDENT EVIL REQUIEM
Choix de la caméra TPS/FPS, le retour de Leon et de Raccoon, mystère complet sur le contenu du jeu… Pas besoin d’en dire plus : DAY ONE, absolument ! J’espère un jeu au-dessus des volets 7 et 8, très bons, mais qui se font quand même bouffer par les anciens titres de la saga.
Grosse attente donc, en espérant que le jeu soit à la hauteur de la hype, avec une maîtrise totale de la sainte trinité Resident Evil (gestion de l’inventaire / action / exploration). Vite le 27 février 2026 !