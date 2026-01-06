Hello Les Kids!!C'est un triste jour aujourd'hui pour les fans historique de la SEGA.C'est aujourd'hui qu'on apprend le décès de David Rosen, Co-Fondateur de SEGA à l'âge de 95 ans.Il est décédé le 25 décembre 2025.Il est parti le jour de Noël et c'est un peu grâce à lui que beaucoup d'entre-nous ici ont eu des Noël magiques avec nos Master System, Megadrive.....