gasmok2
RIP
Hello Les Kids!!

C'est un triste jour aujourd'hui pour les fans historique de la SEGA.
C'est aujourd'hui qu'on apprend le décès de David Rosen, Co-Fondateur de SEGA à l'âge de 95 ans.
Il est décédé le 25 décembre 2025.

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/david-rosen-cofondateur-du-geant-du-jeu-video-sega-est-mort-le-jour-de-noel-20260105

Il est parti le jour de Noël et c'est un peu grâce à lui que beaucoup d'entre-nous ici ont eu des Noël magiques avec nos Master System, Megadrive.....
    posted the 01/06/2026 at 12:47 PM by gasmok2
    hypermario posted the 01/06/2026 at 12:50 PM
    RIP
    elicetheworld posted the 01/06/2026 at 12:56 PM
    RIP
    metroidvania posted the 01/06/2026 at 01:02 PM
    Master system megadrive saturn dreamcast. Que des bombes . Rip
    burningcrimson posted the 01/06/2026 at 01:13 PM
    RiP
    sussudio posted the 01/06/2026 at 01:17 PM
    RIP
