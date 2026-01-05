Et juste un point sur la réalisation des villes, c'est l'effet "waouhou".
J'ai juste ADORE Kalm et là, la haute Junon (après la basse, déjà magnifique), j'étais pas prêt.
Je vous partage la (re)découverte de l'un de mes poments préférés dans le jeu d'origine : la parade de Junon.
Pour le moment, j'ai le smile en permanence avec le sentiment d'avoir à nouveau 14 ans en jouant au jeu.
posted the 01/05/2026 at 07:20 PM by obi69
senseisama : ça peu tirer un peu en longueur, mais il y a beaucoup de facultatif, tu aurais pu faire bien moins que 256H, c'est énorme là !!