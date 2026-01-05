profile
Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1189
visites since opening : 1949365
obi69 > blog
all
Je découvre FF VII Rebirth (et wouah les villes...)
Et juste un point sur la réalisation des villes, c'est l'effet "waouhou".

J'ai juste ADORE Kalm et là, la haute Junon (après la basse, déjà magnifique), j'étais pas prêt.

Je vous partage la (re)découverte de l'un de mes poments préférés dans le jeu d'origine : la parade de Junon.



Pour le moment, j'ai le smile en permanence avec le sentiment d'avoir à nouveau 14 ans en jouant au jeu.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 01/05/2026 at 07:20 PM by obi69
    comments (3)
    senseisama posted the 01/05/2026 at 07:25 PM
    Refaire le jeu en grandeurs nature c'est vraiment LE gros point fort du jeu. J'ai passé 256h mais j'ai préféré le remake. Tire trop en longueur pour rien. J'espère la partie 3 plus condensé
    djfab posted the 01/05/2026 at 07:29 PM
    J'ai aussi été surpris quand je suis arrivé à Kalm par la beauté ! Un gros boulot pour un endroit pas très long en plus !

    senseisama : ça peu tirer un peu en longueur, mais il y a beaucoup de facultatif, tu aurais pu faire bien moins que 256H, c'est énorme là !!
    tab posted the 01/05/2026 at 07:30 PM
    Un des plus beau jeux auquel j'ai joué... Après fan service à outrance et des quetes/mini jeux un peu redondants et parfois wtf.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo