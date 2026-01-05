accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
568
visites since opening :
1199542
ouroboros4
> blog
J'ai finalement acheter une Game Key Card à sa juste valeur !
Normalement je crache dessus mais ici je l'ai payer à sa juste valeur
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/05/2026 at 09:03 AM by
ouroboros4
comments (
13
)
cyr
posted
the 01/05/2026 at 09:05 AM
C'est le site qui fait 30€ de réduction d'office, ou tu a saisi un code?
ouroboros4
posted
the 01/05/2026 at 09:09 AM
cyr
30 euros de réduction sur le site et j'avais encore un bon d'achat de 10 euros
sdkios
posted
the 01/05/2026 at 09:12 AM
Mais du coup c'est 40euros que tu perds que t'aurais pu mettre sur un jeu pas en GKC?
Sa valeur n'est pas zero euros, c'est quand meme 40euros que tu as investi dedans haha
ouroboros4
posted
the 01/05/2026 at 09:14 AM
sdkios
bah bon je retiens ce que j'ai payer au final et rien de plus.
Je me fiche de savoir ce que j'aurais pu acheter d'autre pour 0 euro
greatteacheroni
posted
the 01/05/2026 at 09:26 AM
Idem. Bravely default a zéro !
ouroboros4
posted
the 01/05/2026 at 09:27 AM
greatteacheroni
dono56
posted
the 01/05/2026 at 09:29 AM
C'est sur quel site les 30 euros de réductions ?
ouroboros4
posted
the 01/05/2026 at 09:30 AM
dono56
Micromania
Mais uniquement retrait en magasin.
Mais ya l'air d'avoir du stock
pcverso
posted
the 01/05/2026 at 09:42 AM
Si jamais tu le revends fait moi signe je te le reprendrai pour 0€
ouroboros4
posted
the 01/05/2026 at 09:43 AM
pcverso
pas de soucis
dono56
posted
the 01/05/2026 at 09:44 AM
Je ne vois pas de réduction de 30 euros d'indiquer sur le site
ouroboros4
posted
the 01/05/2026 at 09:47 AM
dono56
hier soir le jeu était encore à 40. Il y avait une réduction de 30.euros
Le jeu est apparement passer à 30 avec une réduction de 20 euros
narustorm
posted
the 01/05/2026 at 09:56 AM
Et merde je l'ai pris aussi, j'irais le chercher demain
Ma première gkc
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Sa valeur n'est pas zero euros, c'est quand meme 40euros que tu as investi dedans haha
Je me fiche de savoir ce que j'aurais pu acheter d'autre pour 0 euro
Mais uniquement retrait en magasin.
Mais ya l'air d'avoir du stock
Le jeu est apparement passer à 30 avec une réduction de 20 euros
Ma première gkc