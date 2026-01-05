profile
J'ai finalement acheter une Game Key Card à sa juste valeur !
Normalement je crache dessus mais ici je l'ai payer à sa juste valeur

    posted the 01/05/2026 at 09:03 AM by ouroboros4
    comments (13)
    cyr posted the 01/05/2026 at 09:05 AM
    C'est le site qui fait 30€ de réduction d'office, ou tu a saisi un code?
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 09:09 AM
    cyr 30 euros de réduction sur le site et j'avais encore un bon d'achat de 10 euros
    sdkios posted the 01/05/2026 at 09:12 AM
    Mais du coup c'est 40euros que tu perds que t'aurais pu mettre sur un jeu pas en GKC?
    Sa valeur n'est pas zero euros, c'est quand meme 40euros que tu as investi dedans haha
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 09:14 AM
    sdkios bah bon je retiens ce que j'ai payer au final et rien de plus.
    Je me fiche de savoir ce que j'aurais pu acheter d'autre pour 0 euro
    greatteacheroni posted the 01/05/2026 at 09:26 AM
    Idem. Bravely default a zéro !
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 09:27 AM
    greatteacheroni
    dono56 posted the 01/05/2026 at 09:29 AM
    C'est sur quel site les 30 euros de réductions ?
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 09:30 AM
    dono56 Micromania
    Mais uniquement retrait en magasin.
    Mais ya l'air d'avoir du stock
    pcverso posted the 01/05/2026 at 09:42 AM
    Si jamais tu le revends fait moi signe je te le reprendrai pour 0€
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 09:43 AM
    pcverso pas de soucis
    dono56 posted the 01/05/2026 at 09:44 AM
    Je ne vois pas de réduction de 30 euros d'indiquer sur le site
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 09:47 AM
    dono56 hier soir le jeu était encore à 40. Il y avait une réduction de 30.euros
    Le jeu est apparement passer à 30 avec une réduction de 20 euros
    narustorm posted the 01/05/2026 at 09:56 AM
    Et merde je l'ai pris aussi, j'irais le chercher demain
    Ma première gkc
