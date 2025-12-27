Le thème principal de Resident Evil Requiem vient d’être dévoilé par les développeurs du jeu (en version courte, très très courte même...).
Intitulé Through The Darkness, ce morceau devrait, comme le veut la tradition de la saga, accompagner les crédits de fin. Mais pour l’instant, Capcom ne précise pas à quoi ce thème fait directement référence. Leon S. Kennedy, Grace, Raccoon City… ou peut-être les trois.
C'est cool qu'il y ait de nouveaux de vrais chansons et créations originales.
Je suis sur qu'il y a Ada dans le jeu. Chaque RE avec Leon il y a Ada, RE 2, RE 4 et RE6.