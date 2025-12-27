Le thème principal devient d’être dévoilé par les développeurs du jeu (en version courte, très très courte même...).Intitulé, ce morceau devrait, comme le veut la tradition de la saga, accompagner les crédits de fin. Mais pour l’instant,ne précise pas à quoi ce thème fait directement référence.… ou peut-être les trois.Pour les curieux, bonne écoute.