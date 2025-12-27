Joyeuses Fêtes!
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Resident Evil Requiem dévoile son main theme : Through The Darkness


Le thème principal de Resident Evil Requiem vient d’être dévoilé par les développeurs du jeu (en version courte, très très courte même...).

Intitulé Through The Darkness, ce morceau devrait, comme le veut la tradition de la saga, accompagner les crédits de fin. Mais pour l’instant, Capcom ne précise pas à quoi ce thème fait directement référence. Leon S. Kennedy, Grace, Raccoon City… ou peut-être les trois.

Pour les curieux, bonne écoute.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=EojnO0nT6Oo


https://www.youtube.com/watch?v=EojnO0nT6Oo
    tags : resident evil resident evil 9 resident evil requiem resident evil 9 leon resident evil requiem news resident evil requiem leon leon nick apostolides resident evil requiem through the darkness resident evil requiem ost preview
    posted the 12/27/2025 at 01:27 PM by marchand2sable
    marchand2sable posted the 12/27/2025 at 01:33 PM
    J’aime beaucoup, vivement la version complète. Leon t’as pas intérêt à clamser. Pas d'adieu c'est impossible.
    taiko posted the 12/27/2025 at 01:55 PM
    Plutôt sympa.
    C'est cool qu'il y ait de nouveaux de vrais chansons et créations originales.
    altendorf posted the 12/27/2025 at 02:21 PM
    marchand2sable JAMAIS ! Parle pas de malheur... Ils ont pas intérêt à le faire tuer et encore moins en laissant Ada de côté...
    marchand2sable posted the 12/27/2025 at 02:58 PM
    altendorf

    Je suis sur qu'il y a Ada dans le jeu. Chaque RE avec Leon il y a Ada, RE 2, RE 4 et RE6.
    altendorf posted the 12/27/2025 at 03:09 PM
    marchand2sable
