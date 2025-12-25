profile
mrpopulus > blog
Joyeux Noël ! Vous avez eu quoi comme cadeaux ?
Joyeux Noël à tous ! Vous avez été gâtés par Papa Noël alors ? Perso, j'ai eu un bracelet, 1 manteau d'hiver, 2 jeux dont Cyberpunk 2077 et Clair Obscur Expedition 33 par ma copine celui là. Bon, pas fan du tout des jeux de ce style et du Jrpg en général mais bon elle a dit "mais si tu vas voir il est trop bien essaye le au moins" donc je crois que j'ai pas le choix :P

Et vous alors, quels sont vos cadeaux ? ^^
    posted the 12/25/2025 at 01:40 PM by mrpopulus
    solarr posted the 12/25/2025 at 02:05 PM
    La surprise de voir des cadeaux sous mon canapé, de qqn déjà sous d'autres cieux : 1kg de chocolat en poudre suisse, quelques mots et un tableau.

    Je ne m'attendais à rien, et voilà.

    Et bientôt je recevrai probablement Hadès II.

    J'en ai fait quelques-uns (de cadeaux) aussi : manteau, ordinateur portable Win11, places de concert Foo Fighters, Lenny Kravitz et j'en oublie.
