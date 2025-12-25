Joyeux Noël à tous ! Vous avez été gâtés par Papa Noël alors ? Perso, j'ai eu un bracelet, 1 manteau d'hiver, 2 jeux dont Cyberpunk 2077 et Clair Obscur Expedition 33 par ma copine celui là. Bon, pas fan du tout des jeux de ce style et du Jrpg en général mais bon elle a dit "mais si tu vas voir il est trop bien essaye le au moins" donc je crois que j'ai pas le choix :P



Et vous alors, quels sont vos cadeaux ? ^^