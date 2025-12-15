profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
Metroid Prime 4 : visiblement un succès en France
La version Switch 2 de Metroid Prime 4 s'est hissé à la première place des ventes de jeux en France durant sa première semaine de commercialisation.

Un joli succès pour le retour de Samus




https://x.com/i/status/2000288827370516626
    posted the 12/15/2025 at 09:36 AM by ouroboros4
    comments (28)
    pharrell posted the 12/15/2025 at 09:44 AM
    Ca montre que le parc de NS2 est déjà assez important en France. Vu que c'est la version NS2 qui est en tête.
    leonr4 posted the 12/15/2025 at 10:00 AM
    En France le parc NS2 était proche des 300k fin septembre.
    51love posted the 12/15/2025 at 10:37 AM
    pharrell le parc est pas encore colossal mais vu la dynamique de vente depuis sa sortie qui semble être du jamais vu auparavant, pas si étonnant qu'il soit devant la version S1, les joueurs veulent souvent le 'meilleur'.

    Et puis, mieux vaut un petit parc de console qui sont toutes allumés régulièrement qu'un énorme parc de consoles qui prennent la poussière.
    ouken posted the 12/15/2025 at 10:51 AM
    normal il tue !!!
    guiguif posted the 12/15/2025 at 11:01 AM
    Si le succès permet d'avoir un vrai Prime 5 avec un vrai budget et une vraie vision
    newtechnix posted the 12/15/2025 at 11:06 AM
    Je dirais qu'il vaut mieux attendre de voir la seconde semaine car sur le net le bouche à oreille de ceux qu'ils l'ont terminé n'est pas flamboyant...wait'n see
    cyr posted the 12/15/2025 at 11:14 AM
    Dans ma liste d'amis, pratiquement tous le monde l'a.

    Je fais de la résistance.
    darkwii posted the 12/15/2025 at 11:49 AM
    Guiguif je croise les doigts
    wickette posted the 12/15/2025 at 12:08 PM
    Bien que déçu par ce que j’ai vu, je lui souhaite des ventes comme dread au minimum genre 4-5 m, je pense ça suffira pour garantir une suite, mais metroid prime a toujours été plutôt de niche, ils ne s’attendent pas à 10m.

    Le développement de ce jeu (ces 2 jeux vu que le premier par bandai namco à été annulé) a été vraiment chaotique..mais je pense il y avait des choix faits par retro ou nintendo plus que discutable.

    Le fait est qu’un nouveau jeu metroid prime 5, aura un développement beaucoup plus gracieux maintenant que tout est en place, et surtout, exclusivement switch 2 plutôt que se trimbaler la cross-compatibilité avec une console totalement dépassée
    choroq posted the 12/15/2025 at 12:12 PM
    wickette
    Je suis d'accord, il mérite un peu plus d'attention sur une plateforme maintenant là pour 5 ans, et surtout avec une ambition de dépoussiérès leur vieilles franchises que du réchauffer à tout va pour faire des ventes sur 2 plateformes.
    ganon29 posted the 12/15/2025 at 12:17 PM
    Il se prend un badbuzz, mais merde c'est un bon Metroid, on plus on est sur console portable.
    J'en peux plus des gens qui comparent ses graphismes avec des jeux PS5 Pro de 400 watts.
    chreasy97 posted the 12/15/2025 at 12:19 PM
    Un jeu au moment de la sortie est toujours premier et encore plus quand il s'agit d'un jeu Nintendo donc rien de surprenant...
    guiguif posted the 12/15/2025 at 12:29 PM
    ganon29 Je ne crois pas que la majeur partie des reproches soient liés aux graphismes...
    ferthahuici posted the 12/15/2025 at 12:52 PM
    cyr

    En même temps avec un Pokémon plutôt moyen et un Zelda Musou, si tu veux t'offrir un jeu de Switch 2 first party en fin d'année, tu n'as pas beaucoup d'autres solutions si tu veux jouer à quelque chose sur cette console si tu as eu le malheur de jouer à une grande majorité des Exclues Switch 1.
    micheljackson posted the 12/15/2025 at 12:57 PM
    Bah forcément, tous ceux qui ont acheté la Switch 2 vont acheter le peu d'exclus qui sortent dessus.
    angelsduck posted the 12/15/2025 at 01:01 PM
    Je ne comprend pas, pour la semaine 49 le SELL donne un classement bien différent sans Metroid Prime 4 https://www.actugaming.net/top-2022-ventes-jeux-france-semaine-49-543114/
    mrpopulus posted the 12/15/2025 at 01:04 PM
    cyr en même temps ya rien d'autre à bouffer
    burningcrimson posted the 12/15/2025 at 01:06 PM
    cyr Alors ce farm simulator ça donne quoi pour le moment ?
    rocan posted the 12/15/2025 at 01:13 PM
    angelsduck Ça date de 2022..
    cyr posted the 12/15/2025 at 01:13 PM
    mrpopulus mouai, quand je regarde le top 5, les joueurs ps5 joue a call of et fifa...désolé tu a tendu une telle perche que voilà je pouvais pas l'ignorer.

    burningcrimson ça farm a mort. Faut de la thune pour me develloper, et m'agrandire. Mais la ça va, je commence a avoir une bonne surface . Le pognon va rentré en masse.
    fan2jeux posted the 12/15/2025 at 01:22 PM
    C est un tres beau message envoyé a nintendo
    fragdelapassion posted the 12/15/2025 at 01:25 PM
    Question: la version Switch 2 marche sur Switch 1 aussi? ou c'est une cartouche différente?
    ouroboros4 posted the 12/15/2025 at 01:29 PM
    fragdelapassion Oui la cartouche fonctionne aussi sur Switch 1
    fragdelapassion posted the 12/15/2025 at 01:34 PM
    Sa explique pourquoi la version Switch 1 se vend nulle part aussi alors ^^.
    zephon posted the 12/15/2025 at 01:39 PM
    on veut les chiffres de l'Espagne le centre du monde
    burningcrimson posted the 12/15/2025 at 01:56 PM
    cyr GG , il à l'air complet le jeu
    sk8mag posted the 12/15/2025 at 02:02 PM
    cyr, j'ai fait je pense les 3/4 du jeu et très clairement il a des défauts, parfois relous, mais il ne mérite pas un aussi gros bad buzz. Le coup des PNJ déjà c'est n'imp, moi j'ai trouvé ça sympa, ça change, et ça va, ils ne parlent pas en permanence non plus, faut arrêter le délire. Bref, fais-toi ton propre avis.
    rocan posted the 12/15/2025 at 02:32 PM
    zephon
