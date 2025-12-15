La version Switch 2 de Metroid Prime 4 s'est hissé à la première place des ventes de jeux en France durant sa première semaine de commercialisation.
Un joli succès pour le retour de Samus
Et puis, mieux vaut un petit parc de console qui sont toutes allumés régulièrement qu'un énorme parc de consoles qui prennent la poussière.
Je fais de la résistance.
Le développement de ce jeu (ces 2 jeux vu que le premier par bandai namco à été annulé) a été vraiment chaotique..mais je pense il y avait des choix faits par retro ou nintendo plus que discutable.
Le fait est qu’un nouveau jeu metroid prime 5, aura un développement beaucoup plus gracieux maintenant que tout est en place, et surtout, exclusivement switch 2 plutôt que se trimbaler la cross-compatibilité avec une console totalement dépassée
Je suis d'accord, il mérite un peu plus d'attention sur une plateforme maintenant là pour 5 ans, et surtout avec une ambition de dépoussiérès leur vieilles franchises que du réchauffer à tout va pour faire des ventes sur 2 plateformes.
J'en peux plus des gens qui comparent ses graphismes avec des jeux PS5 Pro de 400 watts.
En même temps avec un Pokémon plutôt moyen et un Zelda Musou, si tu veux t'offrir un jeu de Switch 2 first party en fin d'année, tu n'as pas beaucoup d'autres solutions si tu veux jouer à quelque chose sur cette console si tu as eu le malheur de jouer à une grande majorité des Exclues Switch 1.
