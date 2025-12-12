profile
Jason Schreier: Star Wars: Fate of the Old Republic ne sortira pas avant au moins 2030 en étant optimiste
voire meme PS7 WHAT
https://www.resetera.com/threads/jason-schreier-star-wars-fate-of-the-old-republic-not-seeing-release-until-at-least-2030.1382011/
    gareauxloups
    posted the 12/12/2025 at 05:42 PM by skuldleif
    comments (27)
    onsentapedequijesuis posted the 12/12/2025 at 05:43 PM
    Et encore, rien ne dit que le jeu sera bon.
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 05:44 PM
    onsentapedequijesuis bon ca c'est avec tout les jeux ahah
    jaysennnin posted the 12/12/2025 at 05:45 PM
    looool c'est bon ils peuvent aller se faire enculer
    jenicris posted the 12/12/2025 at 05:48 PM
    C'est une estimation logique de sa part. Après il dit ça non via ses sources mais il a sûrement raison.
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 05:51 PM
    on attend toujours star wars eclipse d'ailleurs
    yanssou posted the 12/12/2025 at 05:53 PM
    onsentapedequijesuis dirigé par la même personne, y'a des chances qu'il sera bon
    raioh posted the 12/12/2025 at 05:59 PM
    S'il sort un jour. On connait la chanson.
    altendorf posted the 12/12/2025 at 05:59 PM
    Normal le studio vient a peine d'être créé
    jenicris posted the 12/12/2025 at 06:01 PM
    altendorf oui en juillet donc logique
    kratoszeus posted the 12/12/2025 at 06:14 PM
    Ça rejoint la liste des projets star wars annoncé mais qui en sont jamais sortis ou toujours en développement 5 ans après l'annonce.
    shambala93 posted the 12/12/2025 at 06:25 PM
    Mais c’est Kotor remake ??
    zoske posted the 12/12/2025 at 06:41 PM
    Dommage en 2030 on sera occupé à faire la guerre contre les russes d'après nos génies de dirigeants politiques européens
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 07:02 PM
    shambala93 Non, c'est la suite.
    gamjys posted the 12/12/2025 at 07:12 PM
    Mais bordel pourquoi l'annoncer aussi tôt ?
    cyr posted the 12/12/2025 at 07:25 PM
    C'est parce qu'il on moins de devellopeur ? Ou alors c'est un devellopement qui s'arrêtera aussi vite que ca a commencer....

    Il devrait rejoindre bge2.....et d'autre.
    newtechnix posted the 12/12/2025 at 07:26 PM
    il a donc tout le temps d'être annulé
    jenicris posted the 12/12/2025 at 07:41 PM
    shambala93 nop le 3 ème
    wickette posted the 12/12/2025 at 07:45 PM
    jaysennnin
    Non la réalité c'est qu'ils montrent ce jeu très tôt pour recruter une équipe derrière, c'est pas par plaisir que tu montres ton jeu trop tôt.

    C'est une campagne de recrutement
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 07:54 PM
    newtechnix ah ca oui
    jaysennnin posted the 12/12/2025 at 08:02 PM
    wickette j'en ai conscience, ce qui me piss off c'est le deuxième projet star wars où ils font pareil après le trailer de star wars eclipse, sinon, j'ai assez de backlog pour tenir sans nouveau jeu jusqu'en 2040 donc ça va
    guyllan posted the 12/12/2025 at 08:44 PM
    jaysennnin
    pharrell posted the 12/12/2025 at 09:35 PM
    Jeu PS7
    lefab88 posted the 12/12/2025 at 10:12 PM
    gamjys pub pour le nouveau studio de Casey Hudson
    shambala93 posted the 12/12/2025 at 10:13 PM
    ravyxxs
    Et le remake, il en est où ahah.
    gamjys posted the 12/12/2025 at 10:58 PM
    lefab88 C'était la même chose avec Eclipse, on a vu ce que ça a donné. On espère que, cette fois, ça se passera mieux pour ce projet.
    tenjin posted the 12/12/2025 at 11:58 PM
    Tout le monde attribue à Casey Hudson la réussite des Mass Effect mais en fait c'est lui qui a imposé à son équipe créative des choix très douteux pour le 3e épisode. Ce coké est un opportuniste destructeur. J'attends pas grand chose de ce jeu.
    sonilka posted the 12/13/2025 at 11:17 AM
    Encore plus ridicule que ce que j'imaginais. Annoncer un jeu en 2025 pour une sortie prévue au mieux en 2030

    shambala93 dans les limbes. Sony s'est désolidarisé du projet depuis un moment. Mais parait que ce n'est pas annulé pour autant.
