julie54 > blog
Le jeu vidéo a-t-il perdu son “âme japonaise” ?
À une époque, lancer un jeu japonais, c’était changer de monde.

Interfaces étranges, musiques marquantes, persos improbables, idées parfois bancales… mais une vraie identité.

Des JRPG PS1 comme Xenogears, Vagrant Story ou Suikoden, aux bizarreries Dreamcast façon Shenmue, Jet Set Radio ou Rez, en passant par les jeux PS2 ultra typés comme ICO, Katamari Damacy, Okami ou Shadow of the Colossus, le Japon proposait autre chose que de simples clones occidentaux.

Aujourd’hui, entre moteurs partagés, ambitions mondiales et production AAA standardisée, cette “folie” semble s’être estompée.

Vous avez aussi l’impression que le jeu vidéo japonais a perdu une partie de son âme, ou au contraire que cette époque était juste plus tolérante à l’expérimentation ?

    tags : ps2 dreamcast ps1 nostalgie jrpg jeu vidéo japonais années 90 années 2000 identité japonaise culture nippone
    1
    Like
    Who likes this ?
    aros
    posted the 12/12/2025 at 02:56 PM by julie54
    comments (19)
    altendorf posted the 12/12/2025 at 02:59 PM
    C’est surtout que la plupart des créateurs de cette époque ne sont plus là ou se sont retrouvés mis de côté car les mecs ne visent plus des projets aussi ambitieux comme à l’époque mais des trucs un peu plus niche
    masharu posted the 12/12/2025 at 03:05 PM
    Simplement, ça n'est pas ou plus vendeur en 2025.

    Quand t'es obligé de foutre des peintures jaune dans ton remake de Final Fantasy VII, ça en dit long sur l'industrie. Le jeu vidéo japonais n'est plus un marché de niche.
    monsieurm posted the 12/12/2025 at 03:05 PM
    Pas vraiment, simplement ce n'est pas une ame mais un aspect culturel qui a été hérité par d'autres gens qui ne sont plus au Japon.

    Les productions DotEmu SoR ou Absolum ont hérité de cela,
    Nintendo continue de perpetuer cette ame en parti, meme si ils vendent le produit trop cher et se comportent comme Disney sur la propriété intellectuelle.
    magneto860 posted the 12/12/2025 at 03:19 PM
    Mais le jeu vidéo a une âme française à présent !
    vyse posted the 12/12/2025 at 03:26 PM
    Rpz la Lorraine ! Nancy ; Pont Saint Vincent vandœuvre !
    micheljackson posted the 12/12/2025 at 03:28 PM
    ça a été dit maintes et maintes fois, le jeu vidéo japonais s'est dégradé quand les devs ont voulu plaire aux occidentaux (ou plutôt en s'imaginant ce qui nous plairait), alors que tout ce qu'on voulait et qu'on aimait c'était justement ce qui plaisait aux Japonais.
    51love posted the 12/12/2025 at 03:29 PM
    Je serai tenté de répondre non, même si je comprends le sentiment.

    Déjà, ajd, les jeux japonais sont moins mis en avant, bridé financièrement par leur marché qui est proportionnellement parlant bcp plus petit qu'il y a 20 ans face aux autres territoires.

    Ce que j'entends par jeu japonais, c'est aussi l'expérience de jeu a la japonaise. Capcom a bcp occidentalisé ses jeux, est passé full multi support pour être aussi costaus commercialement parlant.

    Donc ajd , les jeux japonais sont pas nécessairement plus nombreux qu'avant, évidemment, mais bcp moins visible surtout, noyé par les productions occidentales, et la percé des Chinois va pas forcément améliorer les choses, même si ca apporte un peu de diversité au moins.

    Pour les prod japonaises, je pense en premier lieu aux prod Atlus, les excellents SMT. Les Persona, même Métaphor, il y a une identité forte.

    En ce moment je suis sur Visions of Mana, t'as des jeux comme ghost wire, legend of Heroes, d'ailleurs un nouveau okami est en préparation.

    Mais oui, ils ont moins d'impact qu'avant, et la team Ico elle manque aussi bcp.
    shirou posted the 12/12/2025 at 03:36 PM
    Ce qui a surtout changé c'est que certains studio Jap se sont mit a faire du jeux a l'occidentale ou plutot pour les occidentaux (Coucou SE). C'est pas pour autant que d'autre n'ont pas continué a avoir cette aura, cette patte 100% jap.

    C'est d'autant plus flagrant pour nous pauvre gaijin car on le remarque surtout avec les gros éditeurs dont on a l'habitude de voir les jeux traverser l'archipel.
    ravyxxs posted the 12/12/2025 at 03:37 PM
    Ils ont pas voulu avancer avec le temps et son rester à l'arrêt de bus, tout simplement.
    mooplol posted the 12/12/2025 at 03:53 PM
    En tout cas elle trouve son âme chinoise dernièrement
    newtechnix posted the 12/12/2025 at 04:02 PM
    "Vous avez aussi l’impression que le jeu vidéo japonais a perdu une partie de son âme, ou au contraire que cette époque était juste plus tolérante à l’expérimentation ?"

    avec l'IA ce n'est pas prêt de s'arranger car on va vers une production où ce qui reste de créateur passera son temps à maquiller l'utilisation de l'IA.

    La méthodologie Japonaise a eu son âge d'or aujourd'hui c'est vraiment très compliqué.

    Mais les moteurs type unreal etc ont mis en place une automatisation, les Japonais dans le passé repartait pratiquement d'une feuille blanche et se fichait même de garder le code source de leur programme.

    La problème c'est maintenant on a donc des moteur unreal qui ne sont pas vraiment spécialisé (enfin si mais pour des trucs génériques).
    Les développeurs font des jeux qui peuvent utiliser Unreal et c'est compréhensible économiquement mais derrière en généralisant ils ne font plus des moteurs adaptés à une idée ou un concept originale.
    Il reste quelques teams comme chez Capcom, Bandai Namco ou Monolith soft qui font leur propre moteur maison mais bon beaucoup ont jeté l'éponge comme Konami (où ils ont eut assez stupide d'utiliser le Fox Engine (moteur développé pour MGS ) pour PES.

    Donc derrière on se retrouve avec des produits de plus en plus spécialisé en fonction des idées d'Epic Games...et donc avec des produits de plus en plus génériques.
    amario posted the 12/12/2025 at 04:03 PM
    J'ai pensé à ça pendant le game award. Trop de DA médiéval Gothiquo Gore. Après les FPS, les développeurs US sont sur le rpg gore.
    5120x2880 posted the 12/12/2025 at 04:06 PM
    Pour ce qui est des interfaces c'est plutôt l'inverse, c'était très clair et standardisé. Et sinon ce type de jeux existent toujours (Sora no Kiseki, Atelier, Ys, Digimon, Persona, des trucs en 2D HD et plus obscures), la qualité est discutable et il y en a moins car c'est plus à la mode, mais au moins c'est là pour ceux qui veulent.
    aros posted the 12/12/2025 at 04:19 PM
    Avant (du temps encore de la PS2, car après ça c'est perdu), les japonais (Square Enix en exemple), quand ils développaient un jeu, ils partaient de zéro chaque fois qu'un nouveau jeu était dans les cartons. Chaque jeu avait donc sa patte propre.

    (À cette époque, le Japon était devant tout le monde en matière de jeu vidéo, des pionniers (!), ils croyaient en ce qu'ils faisaient et avaient cette inventivité qu'on leur jalousait en occident, de sorte que dans les années 2000, bah quand tu jouais aux jeux vidéo, tu jouais à des jeux japonais. Le premier jeu occidental, vraiment, que j'ai acheté, c'était The Witcher 2 : Assassin's of Kings sur 360 et PC (en 2012), qui signait, à mes yeux, le premier RPG occidental qui valait la peine de s'y intéresser (c'était à ce point).

    L'industrie du jeux vidéo, à cette époque, était encore jeune, avant qu'elle entre dans un autre âge avec la génération PS360 qui a rebattue les cartes d'une part...
    (le projet Fabula Nova Cristalis de Square Enix avec FFXIII, FF Versus XIII et Agito [plus tard renommé Type-0] sont un exemple du fait qu'on ne pouvait plus appliquer la même méthode, car les coûts de prod' s'en sont trouvés démultipliés, et plus tard en 2008, The Last Remnant utilisait l'Unreal Engine 3)
    quand d'autre part, le progrès technologique patent qu'on observait dans les années 2000 a peu à peu chamboulé nos vies pour les faire graviter autour.
    yogfei posted the 12/12/2025 at 04:21 PM
    Je ne trouve pas pour moi on en trouve encore, surtout dans les RPG, les xenoblade, octopath, série des trails... tout ca reste pour moi très japonais ! Les développements coutent beaucoup plus cher alors ils prennent moins de risque et il y en a moins mais ca ne me choque pas je trouvais ca pire à l'époque ps3
    marcelpatulacci posted the 12/12/2025 at 04:36 PM
    Oui, depuis le baby-boom occidentale pendant l'ère PS360, mais maintenant ça va étre un baby-boom sino-coréen.
    zoske posted the 12/12/2025 at 06:48 PM
    En tout cas elle a vendu son âme aux Game Awards maintenant
    slyder posted the 12/12/2025 at 07:25 PM
    Xenogears mis en porte étendard du sujet, je dis donc oui à tout, et que y'a pas de débat, tu as raison point !
    gaeon posted the 12/12/2025 at 08:22 PM
    Pas mal nostalgique aussi de ces RPG innovants et ces jeux originaux comme ceux de la team ICO. "L'esprit jap" se fait plus rare car le coût de développement des jeux à augmenter et ne permet pas autant de prise de risque.

    Comme si en définitive les progrès techniques réalisés étaient en fait... des freins, la douille! L'esprit jap peut quand même encore se retrouver chez pas mal d'éditeurs jap (non sans blagues) et les indés. Mais quelque part aujourd'hui l'offre de jeux est tellement vaste et riche qu'on ne sait plus trop où regarder.
