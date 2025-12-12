À une époque, lancer un jeu japonais, c’était changer de monde.Interfaces étranges, musiques marquantes, persos improbables, idées parfois bancales… mais une vraie identité.Des JRPG PS1 commeou, aux bizarreries Dreamcast façonou, en passant par les jeux PS2 ultra typés commeou, le Japon proposait autre chose que de simples clones occidentaux.Aujourd’hui, entre moteurs partagés, ambitions mondiales et production AAA standardisée, cette “folie” semble s’être estompée.Vous avez aussi l’impression que le jeu vidéo japonais a perdu une partie de son âme, ou au contraire que cette époque était juste plus tolérante à l’expérimentation ?