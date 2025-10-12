PROMO GAMING

Juste pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser,sera dispo à l’achat (299 dollars) dans 1h, et faudra être sans doute rapide pour certains coloris. C’est cheros, mais c’est du très bon matos (région free - pas d’émulation).Après perso, je trouve que niveau ludothèque la Gameboy Analogue est plus intéressante. Mais pour ceux qui voudraient de belles options d’upgrade (4K, Hertz, filtres ect.) très complètes pour leurs jeux N64 ou encore toucher à des jeux japonais, c’est parfait. Et puis c’est pop et ça pète dans un salon (ça fait penser aux consoles rétro-futuriste).