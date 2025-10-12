profile
Retro Gamekyo Nintendo 64
Nintendo 64 Spécial Édition - ANALOGUE (dans 1h)
PROMO GAMING
.
- Analogue 3D N64 Transparent Colors -

Juste pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser, l’Analogue Nintendo 64 spécial édition limitée sera dispo à l’achat (299 dollars) dans 1h, et faudra être sans doute rapide pour certains coloris. C’est cheros, mais c’est du très bon matos (région free - pas d’émulation).




Après perso, je trouve que niveau ludothèque la Gameboy Analogue est plus intéressante. Mais pour ceux qui voudraient de belles options d’upgrade (4K, Hertz, filtres ect.) très complètes pour leurs jeux N64 ou encore toucher à des jeux japonais, c’est parfait. Et puis c’est pop et ça pète dans un salon (ça fait penser aux consoles rétro-futuriste).

> Compatible manettes Bluetooth ou Manettes N64 officielles :



Livraison payante garantie avant Nöel.
Analogue - https://store.analogue.co/
    posted the 12/10/2025 at 02:58 PM by pimoody
    comments (2)
    5120x2880 posted the 12/10/2025 at 03:10 PM
    Pour ceux qui n'ont pas de cartouches (le seul intérêt du truc pour ma part avec la spéculation) ou de pognons et qui voudraient jouer à des jeux en version ++, il y a aussi la rétro-ingénierie sur les jeux, bien qu'il en reste pas mal à faire, à terme on devrait avoir tous les classiques.
    defcon5 posted the 12/10/2025 at 03:10 PM
    300 dollars + les taxes douanières + la TVA + les frais de port ?
    et en plus ils n'ont que rarement des stocks, et à chaque fois tout part en quelques minutes....
