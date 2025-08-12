profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 786
visites since opening : 2328381
marchand2sable > blog
GameSpot révèle par erreur un personnage connu des fans dans Resident Evil Requiem


Grosse bourde de GameSpot, qui a listé un second personnage jouable pour le très attendu Resident Evil Requiem avant de supprimer l’information en urgence.

Mais comme Internet n'oublie rien, la fuite circule déjà sur plusieurs sites de jeux vidéo, y compris français.

Attention, il ne s’agit pas de Leon. Si vous souhaitez éviter tout spoil et conserver la surprise, il est préférable de vous arrêter ici.



Pour les plus curieux, il s’agirait de trois tenues exclusives pour Rosemary Winters, la fille d’Ethan.

Une information pour le moins surprenante au vu de son jeune âge lors des événements de Resident Evil Requiem, censés se dérouler en 2026.

Reste à voir comment Capcom compte l’introduire dans le jeu, à moins qu’il ne s’agisse de séquences se déroulant plusieurs années après le jeu, à l’image du DLC Shadow of Rose de Resident Evil Village.

Autre détail notable, la présence évoquée d’un mode Mercenaries, alors que celui-ci n’a toujours pas été officiellement annoncé par Capcom. Autant dire que quelqu’un risque de se faire sérieusement taper sur les doigts chez GameSpot...

-The Sanctuary Expansion Pass : comprend 2 nouveaux scénarios d’histoire et une mise à jour majeure du mode Mercenaries

-Filtre cosmétique Morphic Visor : un look cosmétique unique pour la visière de Rose

-Pack de costumes Shadow Walker : 3 tenues exclusives pour Rosemary Winters

-Artbook numérique et bande-son officielle
    tags : resident evil capcom re engine resident evil outbreak dusk golem resident evil 9 re9 resident evil requiem resident evil 9 requiem resident evil 9 infos resident evil requiem infos resident evil 9 requiem infos re9 infos resident evil 9 leon
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/08/2025 at 11:35 AM by marchand2sable
    comments (10)
    shanks posted the 12/08/2025 at 11:37 AM
    Peut-être simplement pour le mode Mercenaries (Rose jouable).
    ravyxxs posted the 12/08/2025 at 11:42 AM
    shanks
    noishe posted the 12/08/2025 at 11:48 AM
    marchand2sable shanks ravyxxs J'ai vu tourner l'info. C'est 100% un employé de GameStop qui a utilisé de l'IA pour écrire la description du produit. La description en question :

    "Face the terror of a new age with Resident Evil Requiem on PlayStation 5. This final chapter in the Winters family story follows Rosemary Winters as she investigates the sinister neo-Umbrella group, "The Sanctuary." The gameplay returns to third-person survival horror, blending classic combat with Rose’s new psychic abilities and the "Morphic Visor" used to explore psychic memories. Feel every jump scare and every shotgun blast through the DualSense controller's unique haptic feedback."

    C'est absolument pas le synopsis du jeu, et c'est clairement ce que pourrait te sortir ChatGPT si tu lui demandes de te faire une description de la suite de RE Village.

    Le contenu listé dans l'article est indiqué comme étant le contenu de l'édition Deluxe, mais le contenu a déjà été dévoilé il y a plusieurs semaines et ne correspond pas du tout.
    ducknsexe posted the 12/08/2025 at 11:58 AM
    A quand
    Le fils de leon.
    La fille de claire
    Le rejeton de chris.
    Les soeur jumelles de Ada Wong
    marchand2sable posted the 12/08/2025 at 12:04 PM
    noishe

    Franchement j’ai pas creusé. J’ai juste vu que l’info était partagée partout sur les sites de JV j’ai fait de même. Mais j’avoue que Rose jouable à 5 ans c’est bizarre… à moins que ce soit juste Rose RE8 jouable dans le mode mercenaires.

    ducknsexe

    Ta zappé le fils de Wesker, Jake, mais tout le monde l’a oublié dans RE6 le pauvre.
    ducknsexe posted the 12/08/2025 at 12:07 PM
    marchand2sable
    jenicris posted the 12/08/2025 at 12:10 PM
    noishe en effet
    marcelpatulacci posted the 12/08/2025 at 01:00 PM
    marchand2sable ducknsexe Jake...too much son coté pseudo bad ass, mais alors genre quand il s'énerve quand on parle de son papounet chérie alors qu'il a jamais connu Wesker et qu'il sait pourtant que ce dernier a failli détruire le monde...

    C'est ptét pour ça que RE6 a foiré Sérieux, on enlève la campagne Jake, RE6 reste correcte^^
    marchand2sable posted the 12/08/2025 at 01:11 PM
    marcelpatulacci

    L'Ustanak est stylé quand même dans la campagne de Jake, c'est clairement le meilleur monstre du jeu.
    mrpopulus posted the 12/08/2025 at 01:45 PM
    marcelpatulacci "Sérieux, on enlève la campagne Jake, RE6 reste correcte^^" Non.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo