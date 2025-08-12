Grosse bourde de GameSpot
, qui a listé un second personnage jouable pour le très attendu Resident Evil Requiem
avant de supprimer l’information en urgence.
Mais comme Internet n'oublie rien, la fuite circule déjà sur plusieurs sites de jeux vidéo, y compris français.
Attention, il ne s’agit pas de Leon. Si vous souhaitez éviter tout spoil et conserver la surprise, il est préférable de vous arrêter ici.
Pour les plus curieux, il s’agirait de trois tenues exclusives pour Rosemary Winters, la fille d’Ethan.
Une information pour le moins surprenante au vu de son jeune âge lors des événements de Resident Evil Requiem
, censés se dérouler en 2026.
Reste à voir comment Capcom compte l’introduire dans le jeu, à moins qu’il ne s’agisse de séquences se déroulant plusieurs années après le jeu, à l’image du DLC Shadow of Rose
de Resident Evil Village
.
Autre détail notable, la présence évoquée d’un mode Mercenaries
, alors que celui-ci n’a toujours pas été officiellement annoncé par Capcom
. Autant dire que quelqu’un risque de se faire sérieusement taper sur les doigts chez GameSpot
...
-The Sanctuary Expansion Pass : comprend 2 nouveaux scénarios d’histoire et une mise à jour majeure du mode Mercenaries
-Filtre cosmétique Morphic Visor : un look cosmétique unique pour la visière de Rose
-Pack de costumes Shadow Walker : 3 tenues exclusives pour Rosemary Winters
-Artbook numérique et bande-son officielle
"Face the terror of a new age with Resident Evil Requiem on PlayStation 5. This final chapter in the Winters family story follows Rosemary Winters as she investigates the sinister neo-Umbrella group, "The Sanctuary." The gameplay returns to third-person survival horror, blending classic combat with Rose’s new psychic abilities and the "Morphic Visor" used to explore psychic memories. Feel every jump scare and every shotgun blast through the DualSense controller's unique haptic feedback."
C'est absolument pas le synopsis du jeu, et c'est clairement ce que pourrait te sortir ChatGPT si tu lui demandes de te faire une description de la suite de RE Village.
Le contenu listé dans l'article est indiqué comme étant le contenu de l'édition Deluxe, mais le contenu a déjà été dévoilé il y a plusieurs semaines et ne correspond pas du tout.
Le fils de leon.
La fille de claire
Le rejeton de chris.
Les soeur jumelles de Ada Wong
Franchement j’ai pas creusé. J’ai juste vu que l’info était partagée partout sur les sites de JV j’ai fait de même. Mais j’avoue que Rose jouable à 5 ans c’est bizarre… à moins que ce soit juste Rose RE8 jouable dans le mode mercenaires.
ducknsexe
Ta zappé le fils de Wesker, Jake, mais tout le monde l’a oublié dans RE6 le pauvre.
C'est ptét pour ça que RE6 a foiré Sérieux, on enlève la campagne Jake, RE6 reste correcte^^
L'Ustanak est stylé quand même dans la campagne de Jake, c'est clairement le meilleur monstre du jeu.