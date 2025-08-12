-The Sanctuary Expansion Pass : comprend 2 nouveaux scénarios d’histoire et une mise à jour majeure du mode Mercenaries



-Filtre cosmétique Morphic Visor : un look cosmétique unique pour la visière de Rose



-Pack de costumes Shadow Walker : 3 tenues exclusives pour Rosemary Winters



-Artbook numérique et bande-son officielle

Grosse bourde de, qui a listé un second personnage jouable pour le très attenduavant de supprimer l’information en urgence.Mais comme Internet n'oublie rien, la fuite circule déjà sur plusieurs sites de jeux vidéo, y compris français.Pour les plus curieux, il s’agirait de trois tenues exclusives pour Rosemary Winters, la fille d’Ethan.Une information pour le moins surprenante au vu de son jeune âge lors des événements de, censés se dérouler en 2026.Reste à voir comment Capcom compte l’introduire dans le jeu, à moins qu’il ne s’agisse de séquences se déroulant plusieurs années après le jeu, à l’image dudeAutre détail notable, la présence évoquée d’un mode, alors que celui-ci n’a toujours pas été officiellement annoncé par. Autant dire que quelqu’un risque de se faire sérieusement taper sur les doigts chez...