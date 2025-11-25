accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
foxstep
Enter The Fox
profile
95
Likes
Likers
Who likes this ?
escobar
,
dx93
,
alexandra
,
glados
,
eldren
,
grozourson
,
battossai
,
fullbuster
,
klepapangue
,
ootaniisensei
,
minx
,
valien
,
khalas
,
darksephiroth
,
krjc
,
akd
,
badaboumisback
,
trungz
,
amassous
,
drakeramore
,
tvirus
,
lndscorpion
,
sephiroth07
,
aiolia081
,
smokeur
,
momotaros
,
binou87
,
milo42
,
asus
,
chester
,
guyllan
,
darkyx
,
supatony
,
gaymer40
,
badaboumisbackagain
,
goldmen33
,
kyogamer
,
arngrim
,
ninja17
,
lightning
,
odv78
,
onirinku
,
hyoga57
,
airman
,
bigboss18
,
badaboum
,
jojoplay4
,
t800
,
gantzeur
,
asakim
,
spawnini
,
diablass59
,
slyder
,
geugeuz
,
sensei
,
yosp
,
docteurdeggman
,
minbox
,
olimar59
,
supasaiyajin
,
ichigoo
,
sakonoko
,
opthomas
,
traveller
,
kenpokan
,
kurosama
,
hado78
,
gat
,
sebalt
,
strifedcloud
,
mugimando
,
neckbreaker71
,
choupiloutre
,
shindo
,
roxloud
,
nekonoctis
,
raph64
,
biboys
,
gief
,
leblogdeshacka
,
awamy02
,
uit
,
jozen15
,
idd
,
niveforever
,
aozora78
,
lyuchiwa10
,
torotoro59
,
neozero
,
marchand2sable
,
kuroni
,
espion
,
jenicris
,
salocin
,
lumpid
foxstep
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
2003
visites since opening :
3367841
foxstep
> blog
La commu qui jouent au JV
Je pose juste ça la car j'avais entendu tellement de mythes ces dernières années concernant Xbox et Steam...
Foxstep
tags :
jvx
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/25/2025 at 03:42 PM by
foxstep
comments (
25
)
5120x2880
posted
the 11/25/2025 at 03:51 PM
Je joue aux JV mais pas à celui là si c'est la question, par contre si le but c'est de troller en faisant comme si il représentait l'ensemble du média (comme si il y avait pas mieux à faire en plus), c'est un peu gênant et ça fait très zoomers.
forte
posted
the 11/25/2025 at 04:00 PM
Pour la défense de Xbox, le jeu est dans la Game Pass, donc forcément ton ration de complétion explose.
gasmok2
posted
the 11/25/2025 at 04:02 PM
En fait c'est quoi le but de cet article à part montrer "hey regardez les joueurs Xbox finissent pas leurs jeux trolol" ?
Et ainsi continuer cette débilité de guerre des consoles.
De plus le jeu en Day one dan sle GP du coup les résultats sont complètement biaisés.
Je me suis rendu compte que je ne finissais quasiment jamais les jeux commencé sur le GP (c'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs)
spartan1985
posted
the 11/25/2025 at 04:05 PM
Gamepass donc beaucoup le lancent juste pour tester, difficile a comprendre...
marcelpatulacci
posted
the 11/25/2025 at 04:07 PM
Sauf que c'est un jeu XPA, donc sur XS+PC.
guiguif
posted
the 11/25/2025 at 04:10 PM
C'est pas nouveau que les joueurs PS ont tendance a plus finir leurs jeux que les joueurs PC et surtout Xbox.
rogeraf
posted
the 11/25/2025 at 04:19 PM
Cette source n'est pas fiable ...
pcsw2
posted
the 11/25/2025 at 04:26 PM
Génial au apprend que aucune commu a 50 % de ses joueurs qui finissent un jeu
En clair il y a ceux qui jouent et ce qui pondent ces statistiques
wickette
posted
the 11/25/2025 at 04:28 PM
Sur steam les gens ont tendance souvent à collectionner sans vraiment finir, surtout avec les soldes
Mais la question est incomplète, si j’ai vendu 3 millions sur PC et 1 million sur ps5, j’aurai forcément un taux de completion plus bas sur un gros échantillon de joueurs, ça beaucoup plus difficile d’avoir 3 millions qui ont fini le jeu que 1 million
Faut pondérer par le nombre de joueurs sinon c’est pas pertinent
gamerdome
posted
the 11/25/2025 at 04:48 PM
Si on fait la moyenne des 3, ça fait 34,07%
Donc ça veut surtout dire que pour un 2/3 des joueurs, ce jeu ne mérite pas d'être goty, si non ils l'auraient terminé.
grundbeld
posted
the 11/25/2025 at 04:51 PM
C’est encore la foire aux réponses de décérébrés je constate. L’auteur exprime pourtant quelque chose de très simple.
gamerdome
Comme le dirais Johnny Depp, ce que tu dis n’a aucun sens.
ravyxxs
posted
the 11/25/2025 at 05:00 PM
Le plus inquiétant, c'est que des gens comme
foxstep
n'ont pas 15 ans, bon ça ment déjà sur leur âge niveau profil, ça en dit long, mais voir un article aussi débile juste pour troll la communauté XBOX, voir PC alors que ces derniers sont plus dans les jeux multi et F2P, c'est tellement petit...
ducknsexe
posted
the 11/25/2025 at 05:04 PM
Source : Defense Force Pro S.
jaysennnin
posted
the 11/25/2025 at 05:10 PM
ducknsexe
source : SDF (Sony Defence Force)
ravyxxs
posted
the 11/25/2025 at 05:23 PM
ducknsexe
jaysennnin
Je vous jure, les mecs ont plus de 35 ans faut le rappeler
romgamer6859
posted
the 11/25/2025 at 05:23 PM
ravyxxs
Tout est dit.
zekk
posted
the 11/25/2025 at 05:24 PM
Moi je vois juste que beaucoup de mecs crient au GOTY sans l'avoir fini
jenicris
posted
the 11/25/2025 at 05:26 PM
Après historiquement les joueurs PlayStation préfèrent ce style de jeux au joueurs Xbox. C'est pas nouveau.
Les joueurs Nintendo adorent aussi, même si Clair Obscur n'est pas encore sur Switch 2
nyseko
posted
the 11/25/2025 at 05:29 PM
Je dirais que c'est un peu normal, sans GamePass et sans la large ludothèque PC, les joueurs PlayStation sont obligés de se contenter des jeux qu'ils possèdent.
gamerdome
posted
the 11/25/2025 at 05:34 PM
nyseko
Comme tu le soulignes, au moins les joueurs PlayStation possèdent leur jeux, eux.
zekk
posted
the 11/25/2025 at 05:41 PM
nyseko
ou l'art de tout mélanger, les jeux pc tu les achètent aussi, non ?
negan
posted
the 11/25/2025 at 06:13 PM
C'et bien l'idiot du village découvre qu'il y a plus de joueurs sur steam et PlayStation et donc que le taux de complétion est forcement plus haut.
walterwhite
posted
the 11/25/2025 at 06:32 PM
Les joueurs Playstation régalent comme d’hab
51love
posted
the 11/25/2025 at 07:14 PM
j'avais lu en travers, rien a voir avec les parts de marché
Sur Steam je vois 39.4% qui ont atteint la fin,c'est dans la bonne moyenne des jeux, donc au moins pour cette plateforme les chiffres sont faux, je doute qu'ils aient pris 4% en 4 jours
jenicris
yep, et puis le gamepass, ça "fausse" tellement le chiffre Xbox s'il est de seulement 20%, parce qu'on consomme pas de la meme façon un produit qu'on achete ou qu'on accede a travers un service.
jenicris
posted
the 11/25/2025 at 07:18 PM
51love
clairement, ça compte carrément les mecs qui ont lancé juste l'introduction.
D'ailleurs j'ai fait le jeu sur PC mais via GP
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Et ainsi continuer cette débilité de guerre des consoles.
De plus le jeu en Day one dan sle GP du coup les résultats sont complètement biaisés.
Je me suis rendu compte que je ne finissais quasiment jamais les jeux commencé sur le GP (c'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs)
En clair il y a ceux qui jouent et ce qui pondent ces statistiques
Mais la question est incomplète, si j’ai vendu 3 millions sur PC et 1 million sur ps5, j’aurai forcément un taux de completion plus bas sur un gros échantillon de joueurs, ça beaucoup plus difficile d’avoir 3 millions qui ont fini le jeu que 1 million
Faut pondérer par le nombre de joueurs sinon c’est pas pertinent
Donc ça veut surtout dire que pour un 2/3 des joueurs, ce jeu ne mérite pas d'être goty, si non ils l'auraient terminé.
gamerdome Comme le dirais Johnny Depp, ce que tu dis n’a aucun sens.
Les joueurs Nintendo adorent aussi, même si Clair Obscur n'est pas encore sur Switch 2
Sur Steam je vois 39.4% qui ont atteint la fin,c'est dans la bonne moyenne des jeux, donc au moins pour cette plateforme les chiffres sont faux, je doute qu'ils aient pris 4% en 4 jours
jenicris yep, et puis le gamepass, ça "fausse" tellement le chiffre Xbox s'il est de seulement 20%, parce qu'on consomme pas de la meme façon un produit qu'on achete ou qu'on accede a travers un service.
D'ailleurs j'ai fait le jeu sur PC mais via GP