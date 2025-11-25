Enter The Fox
profile
foxstep
95
Likes
Likers
foxstep
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2003
visites since opening : 3367841
foxstep > blog
La commu qui jouent au JV
Je pose juste ça la car j'avais entendu tellement de mythes ces dernières années concernant Xbox et Steam...

Foxstep
    tags : jvx
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/25/2025 at 03:42 PM by foxstep
    comments (25)
    5120x2880 posted the 11/25/2025 at 03:51 PM
    Je joue aux JV mais pas à celui là si c'est la question, par contre si le but c'est de troller en faisant comme si il représentait l'ensemble du média (comme si il y avait pas mieux à faire en plus), c'est un peu gênant et ça fait très zoomers.
    forte posted the 11/25/2025 at 04:00 PM
    Pour la défense de Xbox, le jeu est dans la Game Pass, donc forcément ton ration de complétion explose.
    gasmok2 posted the 11/25/2025 at 04:02 PM
    En fait c'est quoi le but de cet article à part montrer "hey regardez les joueurs Xbox finissent pas leurs jeux trolol" ?
    Et ainsi continuer cette débilité de guerre des consoles.

    De plus le jeu en Day one dan sle GP du coup les résultats sont complètement biaisés.

    Je me suis rendu compte que je ne finissais quasiment jamais les jeux commencé sur le GP (c'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs)
    spartan1985 posted the 11/25/2025 at 04:05 PM
    Gamepass donc beaucoup le lancent juste pour tester, difficile a comprendre...
    marcelpatulacci posted the 11/25/2025 at 04:07 PM
    Sauf que c'est un jeu XPA, donc sur XS+PC.
    guiguif posted the 11/25/2025 at 04:10 PM
    C'est pas nouveau que les joueurs PS ont tendance a plus finir leurs jeux que les joueurs PC et surtout Xbox.
    rogeraf posted the 11/25/2025 at 04:19 PM
    Cette source n'est pas fiable ...
    pcsw2 posted the 11/25/2025 at 04:26 PM
    Génial au apprend que aucune commu a 50 % de ses joueurs qui finissent un jeu
    En clair il y a ceux qui jouent et ce qui pondent ces statistiques
    wickette posted the 11/25/2025 at 04:28 PM
    Sur steam les gens ont tendance souvent à collectionner sans vraiment finir, surtout avec les soldes


    Mais la question est incomplète, si j’ai vendu 3 millions sur PC et 1 million sur ps5, j’aurai forcément un taux de completion plus bas sur un gros échantillon de joueurs, ça beaucoup plus difficile d’avoir 3 millions qui ont fini le jeu que 1 million

    Faut pondérer par le nombre de joueurs sinon c’est pas pertinent
    gamerdome posted the 11/25/2025 at 04:48 PM
    Si on fait la moyenne des 3, ça fait 34,07%

    Donc ça veut surtout dire que pour un 2/3 des joueurs, ce jeu ne mérite pas d'être goty, si non ils l'auraient terminé.
    grundbeld posted the 11/25/2025 at 04:51 PM
    C’est encore la foire aux réponses de décérébrés je constate. L’auteur exprime pourtant quelque chose de très simple.

    gamerdome Comme le dirais Johnny Depp, ce que tu dis n’a aucun sens.
    ravyxxs posted the 11/25/2025 at 05:00 PM
    Le plus inquiétant, c'est que des gens comme foxstep n'ont pas 15 ans, bon ça ment déjà sur leur âge niveau profil, ça en dit long, mais voir un article aussi débile juste pour troll la communauté XBOX, voir PC alors que ces derniers sont plus dans les jeux multi et F2P, c'est tellement petit...
    ducknsexe posted the 11/25/2025 at 05:04 PM
    Source : Defense Force Pro S.
    jaysennnin posted the 11/25/2025 at 05:10 PM
    ducknsexe source : SDF (Sony Defence Force)
    ravyxxs posted the 11/25/2025 at 05:23 PM
    ducknsexe jaysennnin Je vous jure, les mecs ont plus de 35 ans faut le rappeler
    romgamer6859 posted the 11/25/2025 at 05:23 PM
    ravyxxs Tout est dit.
    zekk posted the 11/25/2025 at 05:24 PM
    Moi je vois juste que beaucoup de mecs crient au GOTY sans l'avoir fini
    jenicris posted the 11/25/2025 at 05:26 PM
    Après historiquement les joueurs PlayStation préfèrent ce style de jeux au joueurs Xbox. C'est pas nouveau.
    Les joueurs Nintendo adorent aussi, même si Clair Obscur n'est pas encore sur Switch 2
    nyseko posted the 11/25/2025 at 05:29 PM
    Je dirais que c'est un peu normal, sans GamePass et sans la large ludothèque PC, les joueurs PlayStation sont obligés de se contenter des jeux qu'ils possèdent.
    gamerdome posted the 11/25/2025 at 05:34 PM
    nyseko Comme tu le soulignes, au moins les joueurs PlayStation possèdent leur jeux, eux.
    zekk posted the 11/25/2025 at 05:41 PM
    nyseko ou l'art de tout mélanger, les jeux pc tu les achètent aussi, non ?
    negan posted the 11/25/2025 at 06:13 PM
    C'et bien l'idiot du village découvre qu'il y a plus de joueurs sur steam et PlayStation et donc que le taux de complétion est forcement plus haut.
    walterwhite posted the 11/25/2025 at 06:32 PM
    Les joueurs Playstation régalent comme d’hab
    51love posted the 11/25/2025 at 07:14 PM
    j'avais lu en travers, rien a voir avec les parts de marché

    Sur Steam je vois 39.4% qui ont atteint la fin,c'est dans la bonne moyenne des jeux, donc au moins pour cette plateforme les chiffres sont faux, je doute qu'ils aient pris 4% en 4 jours

    jenicris yep, et puis le gamepass, ça "fausse" tellement le chiffre Xbox s'il est de seulement 20%, parce qu'on consomme pas de la meme façon un produit qu'on achete ou qu'on accede a travers un service.
    jenicris posted the 11/25/2025 at 07:18 PM
    51love clairement, ça compte carrément les mecs qui ont lancé juste l'introduction.
    D'ailleurs j'ai fait le jeu sur PC mais via GP
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo