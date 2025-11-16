profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 421
visites since opening : 905595
jaysennnin > blog
Cette vidéo va définitivement vous dégoûter du online compétitif et des plus gros batards du JV...
excellente video sur les cheaters et le business autour

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 11/16/2025 at 10:30 PM by jaysennnin
    comments (7)
    ravyxxs posted the 11/16/2025 at 11:24 PM
    J'ai triché à l'époque de BF3, plus jamais !! C'est tellement injuste, c'est fun à un moment parce que tu veux tout débloquer super vite, mais tu gâches le plaisir des gens en faisant du 68-7 k/d sur une map à 64 joueurs...
    zekk posted the 11/16/2025 at 11:39 PM
    C'est pour ça que si je peux, je ne joue pas en multi plateforme, ça évite d'avoir les cheats des joueurs pc
    losz posted the 11/16/2025 at 11:41 PM
    zekk Bah après sur console il y a le cronus.
    shambala93 posted the 11/16/2025 at 11:48 PM
    Tellement pas le temps et la flemme de jouer à des jeux en ligne compétitif. Certains jouent à 1/2 jeux pendant des années, terrible !
    51love posted the 11/17/2025 at 12:09 AM
    je decouvre ce qu'est le cronus, 'tain mais c'es populaire le bousin, c'est l'accessoire numero 1 des consoles sur amazon

    https://www.amazon.fr/Collective-Minds-CM00053-Cronus-Multi/dp/B088QTFM46/ref=pd_lpo_d_sccl_1/260-4033449-8673161?pd_rd_w=cby9A&content-id=amzn1.sym.4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_p=4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_r=D9PHK2NDDC67647ZG4VS&pd_rd_wg=0tSDI&pd_rd_r=867c75d6-1247-49e6-93b0-7e913d6636d0&pd_rd_i=B088QTFM46&psc=1


    ravyxxs j'ai passé des centaines et des centaines d'heures sur BF3, j'ai très rarement eu des parties ou j'avais le sentiment d'avoir un cheater. Bon il devait y avoir, le pire, une fois, un mec, il te faisait des headshot avec un gun a l'autre bout de la map

    c'était peut etre toi coquin
    tripy73 posted the 11/17/2025 at 12:26 AM
    51love : yep cette merde de Cronus qui fait que même sur console tu peux tomber avec des cheaters... Perso c'est soit partie compétitives entre amis, soit coop, comme ça le problème est réglé.
    ravyxxs posted the 11/17/2025 at 02:18 AM
    51love Non looool j'utilisais pas ce cheat, ça c'était affreux mdr comme cheat, moi c'était wallhack(je voyais la barre des ennemis à travers les murs, donc je détectais aussi les tricheurs lol), et j'avais aussi le no recoil(pas de recul de l'arme, donc quasi 90% de précision .

    Bien content d'avoir arreté ces conneries, je payais pas par contre, mais c'est nul, au final EA a banni mon compte mais très tardivement, car BF4 était à l'horizon, la transition c'est faite très vite, et sans cheat
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo