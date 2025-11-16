accueil
Cette vidéo va définitivement vous dégoûter du online compétitif et des plus gros batards du JV...
excellente video sur les cheaters et le business autour
ravyxxs
posted
the 11/16/2025 at 11:24 PM
J'ai triché à l'époque de BF3, plus jamais !! C'est tellement injuste, c'est fun à un moment parce que tu veux tout débloquer super vite, mais tu gâches le plaisir des gens en faisant du 68-7 k/d sur une map à 64 joueurs...
zekk
posted
the 11/16/2025 at 11:39 PM
C'est pour ça que si je peux, je ne joue pas en multi plateforme, ça évite d'avoir les cheats des joueurs pc
losz
posted
the 11/16/2025 at 11:41 PM
zekk
Bah après sur console il y a le cronus.
shambala93
posted
the 11/16/2025 at 11:48 PM
Tellement pas le temps et la flemme de jouer à des jeux en ligne compétitif. Certains jouent à 1/2 jeux pendant des années, terrible !
51love
posted
the 11/17/2025 at 12:09 AM
je decouvre ce qu'est le cronus, 'tain mais c'es populaire le bousin, c'est l'accessoire numero 1 des consoles sur amazon
https://www.amazon.fr/Collective-Minds-CM00053-Cronus-Multi/dp/B088QTFM46/ref=pd_lpo_d_sccl_1/260-4033449-8673161?pd_rd_w=cby9A&content-id=amzn1.sym.4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_p=4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_r=D9PHK2NDDC67647ZG4VS&pd_rd_wg=0tSDI&pd_rd_r=867c75d6-1247-49e6-93b0-7e913d6636d0&pd_rd_i=B088QTFM46&psc=1
ravyxxs
j'ai passé des centaines et des centaines d'heures sur BF3, j'ai très rarement eu des parties ou j'avais le sentiment d'avoir un cheater. Bon il devait y avoir, le pire, une fois, un mec, il te faisait des headshot avec un gun a l'autre bout de la map
c'était peut etre toi coquin
tripy73
posted
the 11/17/2025 at 12:26 AM
51love
: yep cette merde de Cronus qui fait que même sur console tu peux tomber avec des cheaters... Perso c'est soit partie compétitives entre amis, soit coop, comme ça le problème est réglé.
ravyxxs
posted
the 11/17/2025 at 02:18 AM
51love
Non looool j'utilisais pas ce cheat, ça c'était affreux mdr comme cheat, moi c'était wallhack(je voyais la barre des ennemis à travers les murs, donc je détectais aussi les tricheurs lol), et j'avais aussi le no recoil(pas de recul de l'arme, donc quasi 90% de précision
.
Bien content d'avoir arreté ces conneries, je payais pas par contre, mais c'est nul, au final EA a banni mon compte mais très tardivement, car BF4 était à l'horizon, la transition c'est faite très vite, et sans cheat
