Si l'on se fie aux previews et à la dernière vidéo de présentation en date (ci-dessous en Français) tout le monde s'accorde à dire que le jeu est magnifique et est d'une fluidité exemplaire, sans parler de sa direction artistique qui a l'air sompteuse à certains endroits.
Même si d'autres jeux sur la machine avaient déjà fait bonne impréssion techniquement comme Star Wars Outlaws, pour moi la question mérite d'être posée ^^
Et je ne serais pas si surpris car le remaster de Metroid Prime sur Switch 1 était déjà un des plus beaux jeux de la console, voir le plus beau !
On a le même genre de réaction à chaque Xenoblade et au final, tout le monde se demande comment ça tourne sur switch.
On parle de Metroid. C'est pas Pokemon, Sonic et Megaman le maudit (en 3D hein)
L’avenir nous le dira, pour moi je reste convaincu que la console est capable de bien plus encore une fois correctement exploitée
Personnellement je n'ai jamais été inquiet sur la technique.
Vivement sa sortie
Cyberpunk est cross gen.
V’là les jeux laids
Plus beau jeux de la switch, sûrement.
Mais sur switch2, star wars outlaw pour ne citer que lui est largement devant.
Personnellement dès que j'ai vu le tout 1er gameplay sur Viewros, j'étais sur qu'on allait avoir quelque chose de très solide techniquement.
Mais en vrai j’ai l’impression que chacun y voit ce qu’il a envie de voir…
J’espère une démo pour me faire un vrai avis