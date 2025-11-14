Si l'on se fie aux previews et à la dernière vidéo de présentation en date (ci-dessous en Français) tout le monde s'accorde à dire que le jeu est magnifique et est d'une fluidité exemplaire, sans parler de sa direction artistique qui a l'air sompteuse à certains endroits.Même si d'autres jeux sur la machine avaient déjà fait bonne impréssion techniquement comme Star Wars Outlaws, pour moi la question mérite d'être posée ^^Et je ne serais pas si surpris car le remaster de Metroid Prime sur Switch 1 était déjà un des plus beaux jeux de la console, voir le plus beau !