Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
lightside
lightside
Metroid Prime 4 Beyond : Le plus beau jeu de la Switch 2 ?
Si l'on se fie aux previews et à la dernière vidéo de présentation en date (ci-dessous en Français) tout le monde s'accorde à dire que le jeu est magnifique et est d'une fluidité exemplaire, sans parler de sa direction artistique qui a l'air sompteuse à certains endroits.

Même si d'autres jeux sur la machine avaient déjà fait bonne impréssion techniquement comme Star Wars Outlaws, pour moi la question mérite d'être posée ^^

Et je ne serais pas si surpris car le remaster de Metroid Prime sur Switch 1 était déjà un des plus beaux jeux de la console, voir le plus beau !

    link49, opthomas
    posted the 11/14/2025 at 03:29 PM by lightside
    comments (21)
    rogeraf posted the 11/14/2025 at 03:38 PM
    Je suis du même avis que toi. Cependant quelqu'un connait la définition native du jeu sur switch2, avant un possible upscale 4K ? Je serais surpris que le jeu soit natif en vrai 4K ... à voir.
    akinen posted the 11/14/2025 at 03:38 PM
    Aucune surprise pour moi. C'est étonnant quand même que certains ont vraiment cru qu'il allait être moche.

    On a le même genre de réaction à chaque Xenoblade et au final, tout le monde se demande comment ça tourne sur switch.

    On parle de Metroid. C'est pas Pokemon, Sonic et Megaman le maudit (en 3D hein)
    wickette posted the 11/14/2025 at 03:40 PM
    La console a moins de 6 mois et je pense qu’il faudra attendre les titres 100% natifs sans crossgen, Nintendo n’utilise meme pas encore le DLSS sur ces jeux

    L’avenir nous le dira, pour moi je reste convaincu que la console est capable de bien plus encore une fois correctement exploitée
    shinz0 posted the 11/14/2025 at 03:41 PM
    Oui vu la concurrence
    lightside posted the 11/14/2025 at 03:41 PM
    akinen J'ai l'impression que beaucoup se sont basés sur la courte séquence vu dans le désert en moto pour dire ça.
    Personnellement je n'ai jamais été inquiet sur la technique.
    kidicarus posted the 11/14/2025 at 03:45 PM
    Sûrement le plus beau jeu switch 1,mais pour la switch 2 il fera son effet de part sa DA que j'adore.
    Vivement sa sortie
    jeanouillz posted the 11/14/2025 at 03:51 PM
    Le plus beau jeu de la Switch 2 ce sera GTA 6
    drybowser posted the 11/14/2025 at 03:54 PM
    Emmerdant que le plus beau jeu de la switch 2 soit un jeu Switch1 quand même
    akinen posted the 11/14/2025 at 03:55 PM
    lightside au pire y’a que ça qui aurait été moche. Mais bon, c’est la faute de Nintendo. Faudra pas qu’ils s’étonnent si ça bide (déjà que c’est pas mainstream)
    akinen posted the 11/14/2025 at 03:59 PM
    drybowser horizon forbidden west et God of war ragnarok sont sur PS4. Le cross gen n’empêche pas un jeu d’être beau. Ça coûte juste des ressources et oblige le dev à rendre l’expérience compatible old gen.

    Cyberpunk est cross gen.

    V’là les jeux laids
    elicetheworld posted the 11/14/2025 at 04:27 PM
    Le plus beau de la switch 2 je sais pas,mais certainement celui de la switch 1
    aeris74 posted the 11/14/2025 at 04:29 PM
    Si c’est le plus beau jeu de la Switch 2 j’espère qu’il gardera pas ce statut très longtemps
    hypermario posted the 11/14/2025 at 04:45 PM
    Starwars est bien plus beau techniquement non ? si on parle uniquement de Da, alors Zelda BOTW...
    judebox posted the 11/14/2025 at 04:48 PM
    Pour répondre au titre : Non
    cyr posted the 11/14/2025 at 04:52 PM
    lightside alors, le titre est trompeur.
    Plus beau jeux de la switch, sûrement.

    Mais sur switch2, star wars outlaw pour ne citer que lui est largement devant.
    tripy73 posted the 11/14/2025 at 05:52 PM
    akinen lightside : on ce rappelle que certains attardés faisaient ou partageaient des comparatifs du jeu avec killzone 3, halo 4 ou encore Crysis 1, le tout en choisissant les passages les plus moches du 1er trailer et avec des captures d'écran pixelisés... Donc ouais y'en a vraiment qui pensaient que le jeu serait moches et digne d'un jeu PS360
    judebox posted the 11/14/2025 at 06:03 PM
    akinen lightside tripy73 On peut pas dire qu’il soit moche mais on peut pas dire qu’il soit beau
    tripy73 posted the 11/14/2025 at 06:33 PM
    judebox : tout dépend ce que tu considères comme beau ou moche, perso la direction artistique sera toujours supérieure à la qualité du rendu, c'est pour ça que je trouve toujours des vieux jeux très beau et des jeux modernes moches malgré un rendu graphique très propre.
    judebox posted the 11/14/2025 at 06:35 PM
    tripy73 Complètement d’accord avec toi ! Et je trouve la DA de ce Metroid plutôt lambda…
    lightside posted the 11/14/2025 at 06:39 PM
    tripy73 J'ai même vu plusieurs commentaires disant que c'était digne de la Gamecube ou que le jeu avait 20 ans de retard ^^
    Personnellement dès que j'ai vu le tout 1er gameplay sur Viewros, j'étais sur qu'on allait avoir quelque chose de très solide techniquement.
    judebox posted the 11/14/2025 at 06:49 PM
    lightside Ben… y’a un peu de ça…
    Mais en vrai j’ai l’impression que chacun y voit ce qu’il a envie de voir…
    J’espère une démo pour me faire un vrai avis
