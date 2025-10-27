Solarr the PC Master

Heureusement qu'en Europe, il y a des voisins. Il y a surtout des infos qui dérangent.Bref, quand on veut on peut. Quand on est un veau, on vous fait la peau. Bêle, ou belle, à la poubelle.Le gouvernement italien vient de lancer un nouveau programme d’incitations financières pour convaincre les conducteurs de passer à l’électrique. Dans le cadre de ce plan, la Dacia Spring ne coûte plus que 3 900 euros. Un tarif exceptionnel qui va très certainement faire son petit effet.L’Italie frappe un grand coup en lançant un nouveau programme d’incitations à l’achat de voitures électriques. En retard par rapport au reste de l’Europe, le pays souhaite accélérer le renouvellement d’un parc automobile vieillissant et encore très dépendant du thermique. Rome met sur la table 597 millions d’euros, avec une prime pouvant atteindre 11 000 euros pour les ménages les plus modestes, à condition de mettre à la casse une voiture de plus de dix ans. Il se trouve que les Italiens sont nombreux à être dans ce cas là.Dans ce contexte, certaines petites citadines électriques deviennent incroyablement abordables. La Dacia Spring, affichée à 17 900 euros au catalogue, descend à 3 900 euros grâce à la combinaison des aides publiques (11 000 euros) et d’une remise constructeur (3 000 euros). La Leapmotor T03, proposée en Italie à 18 900 euros, tombe à 4 900 euros. Au final, ces deux petits véhicules électriques coûtent moins cher qu’un vélo cargo, un argument que Leapmotor n’hésite pas à utiliser dans sa communication.Fiat joue également le jeu, mais à certaines conditions. La 500e est proposée à partir de 9 950 euros après le bonus (au lieu de 23 900 euros). Mais la marque veut quand même gagner sa vie et oblige les clients à contracter un prêt à 12,9 % pour accéder à ce tarif, ce qui limite son attractivité. En réalité, Dacia et Leapmotor sont les deux seules marques à pouvoir profiter autant du dispositif italien grâce à leur positionnement « low cost » et à leur production en Chine, ce qui permet de maintenir des coûts bas.Si l’Italie agit de manière aussi volontariste, c’est parce que son marché automobile est l’un des moins propres d’Europe. Jusqu’en août 2025, les voitures électriques ne représentaient que 5,2 % des ventes, contre 15,8 % en moyenne dans l’Union européenne. Les autorités misent sur 60 000 immatriculations supplémentaires d’ici juin prochain.Vu de France, la comparaison a de quoi faire grincer des dents. La Dacia Spring et la Leapmotor T03 sont affichées à 16 900 euros. Comme elles sont fabriquées en Chine, elles sont exclues du dispositif « coup de pouce véhicules particuliers électriques » et ne profitent donc pas du bonus qui peut aller jusqu’à 4 200 euros, voire même 5 200 euros depuis le 1er octobre 2025. Et chez nous, la prime à la conversion a été supprimée. Résultat, les mêmes modèles coûtent quatre fois plus cher de ce côté-ci des Alpes.La question d’un dispositif harmonisé à l’échelle européenne se pose. Un « bonus Européen » permettrait de réduire les écarts entre pays et ainsi éviter une concurrence interne qui fragilise certains marchés. Mais pour cela, il faudrait que les 27 soient capables de prendre des décisions à l’échelle du continent, et ce n’est pas si simple. Fin 2024, Olaf Scholz, l’ancien chancelier allemand, militait pour un tel dispositif. Il était convaincu que Bruxelles devait tout faire pour « consolider le passage à l’électrique ».Mais le discours allemand a évolué entre-temps.