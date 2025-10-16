... en faveur de la SW2 (DLSS). Bref la ROG Ally X n'est pour l'instant pas au niveau de la SW2.
+ temps allumage console
+ temps redémarrage
+ temps de sortie de veille.
+ finition
+ épaisseur + poids
+ finesse des textures et détails poussés
La ROG Ally X (FSR)
des ombres meilleures,
de l'autonomie,
du chargement de jeu
des images/secondes.
Les moins
CLIPPING HORRIBLE
flou
textures moins détaillées.
L'impression pour le moment d'avoir à faire à la même Rog Ally question qualité graphique, peut-être due à la version du FSR ?
posted the 10/16/2025 at 09:58 PM by solarr
pour les temps de démarage le pc est toujours plus lent, pour le framerate toujours plus rapide... graphiquement il te mette le low et le médium setting, mais pas le high...
maintenant pour le prix, je suis d'accord que vaut mieux prendre une switch 2 ou un pc portable, pour le reste la video reste biaisée
quoi que MS fasse pour la next gen je veux qu'ils gardent en tete ce que son publique console attend et c'est pas un PC avec des retour windows ,des pop up ou une gestion des setting qu'on veut, si c'est ca la xbox aura aucune aded value a mes yeux par rapport a un PC lambda