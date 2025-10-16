profile
solarr
8
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 287
visites since opening : 537464
solarr > blog
all
ROG Xbox Ally X Vs SW2 : une raclée graphique.
... en faveur de la SW2 (DLSS). Bref la ROG Ally X n'est pour l'instant pas au niveau de la SW2.


+ temps allumage console
+ temps redémarrage
+ temps de sortie de veille.
+ finition
+ épaisseur + poids
+ finesse des textures et détails poussés


La ROG Ally X (FSR)

des ombres meilleures,
de l'autonomie,
du chargement de jeu
des images/secondes.

Les moins

CLIPPING HORRIBLE
flou
textures moins détaillées.


L'impression pour le moment d'avoir à faire à la même Rog Ally question qualité graphique, peut-être due à la version du FSR ?

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    toni
    posted the 10/16/2025 at 09:58 PM by solarr
    comments (8)
    solarr posted the 10/16/2025 at 10:05 PM
    Bref, pas si simple de fabriquer une console qui fait portable et soutient des jeux de haut niveau dans un format compact... et à un tarif maîtrisé.
    keiku posted the 10/16/2025 at 10:06 PM
    les différences commune entre une console (la switch) et un pc (la rog)...
    solarr posted the 10/16/2025 at 10:08 PM
    keiku mmhhh sauf que là, la rog n'est pas au niveau pour l'instant.
    newtechnix posted the 10/16/2025 at 10:12 PM
    il faut aussi voir que la Switch 2 à un écran plus grand à gérer ...cela joue sur l'autonomie et la puissance.
    keiku posted the 10/16/2025 at 10:25 PM
    solarr bah en terme de perf brut, si (vu qu'a résolution équivalent elle fait 2.5 fois les fps de la switch), maintenant prendre cyberpunk comme référence pour comparer c'est pas vraiment la bonne idée vu les soucis d'optimisation qu'il a eu...

    pour les temps de démarage le pc est toujours plus lent, pour le framerate toujours plus rapide... graphiquement il te mette le low et le médium setting, mais pas le high...

    maintenant pour le prix, je suis d'accord que vaut mieux prendre une switch 2 ou un pc portable, pour le reste la video reste biaisée
    kratoszeus posted the 10/16/2025 at 10:39 PM
    80 fps sur la ROG ally x, 2 fois plus que sur switch pour Cybperpunk.
    skuldleif posted the 10/16/2025 at 10:49 PM
    930€ pour se retrouver avec une usine a gaz ,avec une experience de jeux dégradé et des crampes au main faut vraiment avoir du flouze a cramer
    skuldleif posted the 10/16/2025 at 10:53 PM
    bon les crampes au main j'exagere un peu de ce coté elle a l'air bien ,mais le reste est vrai


    quoi que MS fasse pour la next gen je veux qu'ils gardent en tete ce que son publique console attend et c'est pas un PC avec des retour windows ,des pop up ou une gestion des setting qu'on veut, si c'est ca la xbox aura aucune aded value a mes yeux par rapport a un PC lambda
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo