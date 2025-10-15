accueil
link49
name :
Legendes Pokemon : ZA
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
other versions :
Switch
Switch 2
-
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
ouroboros4
> blog
Legend Pokémon Z-A : Switch vs Switch 2
Petite comparaison entre la version Switch et Switch 2 de LP ZA.
Hormis le 60 fps la première Switch ne se débrouille pas si mal.
Enfin pour un jeu Pokémon cross gen évidemment
posted the 10/15/2025 at 03:07 PM by ouroboros4
ouroboros4
comments (13)
13
)
lz
posted
the 10/15/2025 at 03:13 PM
Hormis le 60 fps la première Switch ne se débrouille pas si mal.
J'adore comment cette phrase est tournée car elle vise à faire penser aux gens que comme la version Switch 2 est à peine mieux que la version Switch 1 cela veut dire que la S2 ne peut pas faire beaucoup mieux que cela et que c'est en raison de la puissance de la S2 ... Hallucinant le niveau de fake news et de propagande
wickette
posted
the 10/15/2025 at 03:15 PM
En 2025 avoir un jeu comme ça et une toute petite map...sans moi, quand digimon sera annoncé sur S2 je l'achèterais
Ca changera rien, il se vendra 10-20 millions mais les mêmes vont ensuite se plaindre que la gen 10 sera ultra fainéante, faudra pas se plaindre.
aozora78
posted
the 10/15/2025 at 03:16 PM
Enfin atteindre un rendu de début de PS3 c'est un exploit pour eux!
kakazu
posted
the 10/15/2025 at 03:18 PM
Techniquement c'est vraiment infâme
akinen
posted
the 10/15/2025 at 03:26 PM
aozora78
en vérité, la PS2 fait ça sans bloom et bien évidemment en basse résolution.
N’oublions pas que God of war 2, MGS3, Kingdom hearts 2, FF12, Okami et bien d’autres tournent sur PS2.
Sont ils moins aboutis que ce jeu? J’en ai pas l’impression.
fdestroyer
posted
the 10/15/2025 at 03:29 PM
aozora78
akinen
Sans vouloir troller, les fenêtres des bâtiments en mode JPG, sans aucun relief, c'est tout de même pas impossible que la dernière fois qu'on ai vu ça, c'était sur PS1 / N64
Enormément des jeux avaient déjà des reliefs sur les bâtiment sur la génération 128 bits
linkstar
posted
the 10/15/2025 at 03:37 PM
Y'a vraiment aucune direction artistique qui se dégage du jeu, c'est dingue.
51love
posted
the 10/15/2025 at 03:38 PM
La Switch 2 est poussée à sa limite la plus extrême.
weslloyd1
posted
the 10/15/2025 at 03:42 PM
Quelqu'un sait pourquoi ils ont choisi de mettre les starters de la 2eme gen SANS héricendre ?? Je trouve ça TOTALEMENT débile. Proposer des starters de différentes gen, oui, mais choisir une gen pour en exclure un ??? Surtout qu'héricendre est plutôt apprécié, non ? J'avoue que ça me perturbe pas mal haha, j'aime pas l'idée et je ne la comprends pas
masharu
posted
the 10/15/2025 at 04:03 PM
weslloyd1
L'idée la plus simple est que Héricendre était déjà parmi les 3 choix du précédente Legends avec Brindibou et Moustillon.
ouroboros4
posted
the 10/15/2025 at 04:06 PM
lz
Je n'ai jamais dit ça donc va jouer plus loin le fanboy Nintendo
ferthahuici
posted
the 10/15/2025 at 04:10 PM
C'est vide, même pas artistiquement inspiré, je trouvais l'inspiration Arceus vraiment intéressante mais là c'est d'un triste.
On dirait une démo technique ou un fangame, quelle déchéance
ouroboros4
posted
the 10/15/2025 at 04:21 PM
Triste de se dire qu'ils sont désormais tellement en retard sur la technique que des jeux indé commencent à faire mieux
