Chaîne Planète Tripy

Grande Armée de Napoléon

Je n'ai pas l'habitude de proposer ce genre de contenu sur mon blog, mais n'ayant vu personne en parler je voulais partager avec vous ma petite vidéo découverte de la pré-alpha dequi est actuellement jouable surPour rappel il s'agit du nouveau jeu prévu pour 2026 du studio, les créateurs de la licenceet qui utilise le contexte des guerres de laen y ajoutant un côté fantastique, le tout au travers d'un Souls-Like à la 1ère personne.On y incarne, un soldat dequi se relève sur le champ de bataille après avoir été tué et qui constate qu'un mystérieux fléau s'est répandu sur le continent, dont il est lui-même victime.Perso j'ai bien aimé la proposition de ce jeu, même s'il ne révolutionne pas le genre, il offre un gameplay solide, des mécaniques d'évolution/création de build intéressant, le tout dans un univers rarement exploité dans le JV. Pour ceux qui voudrais découvrir le contenu de la démo que j'ai terminé en un peu plus d'une heure, avec un duel de boss sympathique à la fin, voici la vidéo de ma session :Que vous ayez pu tester la pré-alpha ou non, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du jeu, qui avait fait son petit effet lors de son annonce lors du dernier Summer Games Fest.