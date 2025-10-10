Je n'ai pas l'habitude de proposer ce genre de contenu sur mon blog, mais n'ayant vu personne en parler je voulais partager avec vous ma petite vidéo découverte de la pré-alpha de Valor Mortis qui est actuellement jouable sur Steam.
Pour rappel il s'agit du nouveau jeu prévu pour 2026 du studio One More Level, les créateurs de la licence Ghostrunner et qui utilise le contexte des guerres de la Grande Armée de Napoléon en y ajoutant un côté fantastique, le tout au travers d'un Souls-Like à la 1ère personne.
On y incarne William, un soldat de Napoléon qui se relève sur le champ de bataille après avoir été tué et qui constate qu'un mystérieux fléau s'est répandu sur le continent, dont il est lui-même victime.
Perso j'ai bien aimé la proposition de ce jeu, même s'il ne révolutionne pas le genre, il offre un gameplay solide, des mécaniques d'évolution/création de build intéressant, le tout dans un univers rarement exploité dans le JV. Pour ceux qui voudrais découvrir le contenu de la démo que j'ai terminé en un peu plus d'une heure, avec un duel de boss sympathique à la fin, voici la vidéo de ma session :
Que vous ayez pu tester la pré-alpha ou non, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du jeu, qui avait fait son petit effet lors de son annonce lors du dernier Summer Games Fest.
donc si jamais vous arrivez au boss, bah tuez le avant de quitter
P.S. : Merci à ceux qui ont ajouté des pouces négatifs sur la vidéo parce qu'ils ne m'apprécient pas, ça fait des interactions supplémentaires et aide à sa visibilité
Sinon ils sont cons ceux qui vont te mettre un pouce negatif. Du coups je viens de te mettre un pouce positif pour aider ^^
Le jeu je compte bien l'acheter a sa sortie. L'univers Napoleon on a pas ça souvent en plus donc tres cool.
J'espere que les map yaura du mieux par contre niveau level design, la dans la démo c'est simpliste mais bon, c'est qu'une zone en alpha, donc on verra bien
Merci pour le pouce c'est sympa, je voulais partager la vidéo avant tout pour montrer le jeu aux personnes de la communauté qui sont intéressées ou curieuses du jeu et qui n'ont pas de PC, mais si certains veulent juste mettre un pouce négatif libre à eux, c'est pas comme si ça allait me gêner
Perso il m'avait tapé dans l'oeil dès son annonce, j'aime beaucoup la DA et l'univers qu'il propose, le gameplay est aussi plutôt cool et il y a du potentiel. Après oui pour le level design ça reste assez scolaire, mais il me semble que c'était déjà le cas des jeux Ghostrunner, donc à voir dans la version finale s'ils ont level up de ce côté là
sinon tout comme toi, dés le reveal le jeu m'a fait de l'oeil. Esperons un top jeu à la sortie.